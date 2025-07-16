자산을 쉽게 확인할 수 있도록 현물 계정, 선물 계정, 피아트(법정 화폐) 계정 및 카피 트레이딩 계정과 같은 여러 MEXC 계정을 이 페이지에 통합했습니다.









①MEXC 웹사이트 우측 상단의 [자산] - [＞]를 클릭합니다.









②자산 개요 페이지에서 전반적인 계정 상태를 확인하고 몇 가지 빠른 작업을 수행할 수 있습니다.





(1). 빠른 작업 버튼: [입금], [출금], [보내기], [이체].





(2). USDT/USD의 각 계정 잔액.





(3). 계정별 자산 분배 현황.













"최근 거래" 옆의 [모두 보기]를 클릭하시면 입금, 출금, 이체, 보내기 등의 거래내역을 조회할 수 있는 거래내역 페이지로 이동합니다.

















특정 시장에서 거래를 하려면 해당 지갑으로 자금을 먼저 이체한 후 거래를 진행해야 합니다. 예를 들어, P2P를 통해 디지털 자산을 구매하고 현물 거래를 하려면 디지털 자산을 「피아트 계좌」에서 「현물 계좌」로 이체해야 합니다.





①[이체]를 클릭합니다.





②팝업창에서 이체를 받을 계정를 선택한 후 [이체]를 클릭합니다.







