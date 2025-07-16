MEXC에서 내 거주지 주소를 확인하는 방법

주소 증명(POA) 제공은 MEXC의 KYC 인증 절차의 일부입니다. MEXC 계정을 등록한 후 신원 확인을 완료하고 해당 국가 또는 지역의 법률 및 규정을 준수하기 위해 POA 문서를 업로드해야 합니다. 이 가이드에서는 거주지 주소를 확인하고 필요한 주소 증명 문서를 성공적으로 업로드하여 인증 절차를 완료하는 방법을 설명합니다. 1. 주소 증명이란 무엇인주소 증명(POA) 제공은 MEXC의 KYC 인증 절차의 일부입니다. MEXC 계정을 등록한 후 신원 확인을 완료하고 해당 국가 또는 지역의 법률 및 규정을 준수하기 위해 POA 문서를 업로드해야 합니다. 이 가이드에서는 거주지 주소를 확인하고 필요한 주소 증명 문서를 성공적으로 업로드하여 인증 절차를 완료하는 방법을 설명합니다. 1. 주소 증명이란 무엇인
주소 증명(POA) 제공은 MEXC의 KYC 인증 절차의 일부입니다. MEXC 계정을 등록한 후 신원 확인을 완료하고 해당 국가 또는 지역의 법률 및 규정을 준수하기 위해 POA 문서를 업로드해야 합니다.

이 가이드에서는 거주지 주소를 확인하고 필요한 주소 증명 문서를 성공적으로 업로드하여 인증 절차를 완료하는 방법을 설명합니다.

1. 주소 증명이란 무엇인가요?


KYC 인증을 완료하려면 주소 증명(POA) 문서를 제출해야 합니다. 필수 문서를 제출해야만 사용자님의 유효한 거주지 주소를 확인할 수 있습니다. POA 문서는 사용자님의 거주지를 확인하는 데 사용됩니다. KYC 인증 과정에서 사용자님의 이름과 거주지 주소가 포함된 주소 증명 문서를 업로드해야 합니다.

업로드하는 서류가 유효한 주소 증명으로 인정받으려면 특정 요건을 충족해야 합니다. 사용자님 명의로 발급되어야 하며, MEXC 계정 소유자의 이름과 일치해야 합니다. 최근 3개월 이내에 발급된 문서여야 하며 다음 정보가 포함되어야 합니다:
  • 사용자 이름
  • 거주지 주소
  • 발급 날짜
  • 발급 기관
  • 발급 기관 세부 정보 (예: 사업자 식별자, 연락처 정보 또는 웹사이트)

2. 어떤 서류를 주소 증명으로 사용할 수 있나요?


제공하는 서류에는 사용자님의 성명, 거주지 주소, 발급 날짜 및 발급 기관의 이름이 명확하게 표시되어야 합니다. 발급 날짜는 최근 3개월 이내여야 합니다. 유효한 POA 문서에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다:
  • 은행 명세서
  • 은행에서 발행한 서신
  • 대출 서류 또는 통장
  • 개인, 가정, 인터넷 또는 TV 서비스 요금 청구서
  • 수도, 전기 또는 가스 요금 청구서
  • 기타 유틸리티 서비스 제공업체의 청구서
  • 정부에서 발행한 서신 또는 통지서
  • 유권자 등록 증명서
  • 세금 평가 서류
  • 임시 등록 양식, 증명서 또는 차량 등록 서류
  • 부동산 중개업소에서 발행한 임대료 청구서
  • 고용주가 발행한 주소 확인서 또는 부동산 구매 계약서

3. 주소 증명으로 사용할 수 없는 서류는 무엇인가요?


다음 서류는 유효한 주소 증명으로 인정되지 않습니다:
  • 거래 영수증 (배송/청구지 주소가 표시되어 있더라도 불가)
  • 의료비 청구서

4. 문서 업로드에 대한 중요 지침


1) 해당 문서가 유효한 주소 증명에 해당하는지 확인하세요. 확실하지 않은 경우 위의 목록을 참조하세요.

2) 발급 날짜가 3개월 이상 지나지 않아야 합니다. MEXC에서는 최근 3개월 이내에 발급된 주소 증명만 인정합니다.

3) 문서에는 사용자님의 성명, 주소, 발급 날짜 및 발급 기관이 포함되어야 합니다.

4) 문서는 반드시 본인 명의로 발급되어야 합니다. 문서에 기재된 이름과 주소가 MEXC 계정 가입 시 제출한 주소와 일치하는지 확인하세요.

5) 자르지 않고 편집하지 않은 원본 문서만 업로드하세요. 실물 청구서의 사진이나 스캔 사본 또는 전자 청구서의 PDF 파일을 제출할 수 있습니다. 단, 스캔 사본이나 스크린샷은 흐릿하거나 반사되거나 흑백이어서는 안 됩니다. 문서의 네 모서리가 모두 보이고 모든 내용을 명확하게 읽을 수 있는지 확인하세요.

6) 문서가 필수 형식과 파일 크기를 충족하는지 확인합니다. 지원되는 파일 형식은 .PDF, .JPG 및 .PNG입니다. 다른 파일 형식은 허용되지 않습니다.

7) 주소 인증을 위한 검토 절차가 완료되기까지 최대 24시간이 소요될 수 있다는 점에 유의하세요. 검토가 완료되면 자동으로 알림을 받게 됩니다. 고객 지원팀에 연락할 필요가 없습니다.

5. 자주 묻는 질문 (FAQ)


5.1 주소 인증이 필요한 이유는 무엇인가요?


주소 인증은 MEXC의 KYC 인증 절차의 일부입니다. 주소 인증은 사용자님의 거주지 주소를 확인하는 데 사용됩니다. 인증 과정에서 사용자님의 성명, 거주지 주소, 유효한 주소 증명 문서를 제공해야 합니다.

5.2 유효하지 않거나 불완전한 주소는 무엇으로 간주되나요?


아파트/동호수, 도로명, 우편번호를 포함한 완전한 거주지 주소를 제공해야 합니다.

5.3 주소 인증을 위해 국가/지역을 선택할 수 없는 이유는 무엇인가요?


현재 거주지 주소 인증을 지원하는 국가 목록은 제품 페이지에서 확인할 수 있습니다.

5.4 주소 인증에 필요한 요건은 무엇인가요?


문서에 사용자님의 성명, 거주지 주소, 발급 날짜 및 발급 기관의 이름이 명확하게 표시되어야 합니다. 발급 날짜는 최근 3개월 이내여야 합니다.

5.5 주소 증명은 어떻게 업데이트하나요?


주소 증명 정보가 변경된 경우 고객 서비스에 문의하세요.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 조언을 구성하지 않으며 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 사용자가 내린 모든 투자 결정은 MEXC와 관련이 없습니다.

