MEXC에서 TradingView 사용 방법





TradingView는 모든 경험 수준의 사용자를 위한 강력한 트레이딩 분석 도구입니다. MEXC는 TradingView의 차트 도구를 통합하여 MEXC 플랫폼에서 바로 사용할 수 있도록 했습니다.









현물 거래 페이지를 예로 들어 TradingView 차트 기능을 설명하겠습니다. 선물 거래 페이지의 설정은 현물 거래 페이지와 동일합니다.









일반적으로 캔들스틱 차트라고도 하는 K-라인 차트는 일반적으로 상승 시 녹색, 하락 시 빨간색으로 기본 설정되어 있습니다. 일본과 한국에서는 상승 시 빨간색, 하락 시 파란색으로 기본 설정되어 있는 경우도 많습니다. 차트 아이콘 위에 마우스를 올리면 8가지 스타일의 차트를 볼 수 있으며, 해당 아이콘을 클릭하면 해당 스타일의 차트로 전환할 수 있습니다.









또한 차트 위에 있는 차트 아이콘을 클릭하면 '차트 세팅' 페이지가 열립니다. 캔들스틱 차트 아이콘으로 표시된 첫 번째 섹션에서 캔들 색상, 가격선 색상, 시간대 등에 대한 사용자 지정 설정을 추가로 할 수 있습니다.













차트 왼쪽에는 시장 추세를 분석하는 데 일반적으로 사용되는 그리기 도구가 있습니다. 이러한 그리기 도구를 사용하려면 왼쪽에 있는 해당 아이콘을 클릭한 다음 차트 위에 그리세요. 이 과정은 간단하고 사용하기 쉽습니다.













경험이 많은 거래자는 시장 추세를 분석할 때 기술 지표를 사용하는 경우가 많습니다. 캔들스틱 차트 위에 있는 지표 버튼을 클릭합니다. "지표" 목록에서 위아래로 스크롤하거나 검색 기능을 사용하여 필요한 지표를 찾아 추가합니다.









기술 지표를 추가한 후 원하는 대로 매개 변수, 스타일 및 기타 설정을 조정할 수도 있습니다. 예를 들어 이미지와 같이 볼린저 밴드(BB) 지표를 수정하려면 차트에서 해당 지표를 클릭한 다음 상단의 [⚙️] 설정 버튼을 클릭하면 BB 지표 설정 페이지가 열립니다. 조정한 후 [확인]을 클릭하여 저장합니다.





또한 눈 모양 아이콘을 클릭하여 기술 지표를 표시하거나 숨기거나 [X] 아이콘을 클릭하여 차트에서 지표를 제거할 수 있습니다.













표시되는 시간대를 변경하려면 차트 아래의 표준 시간대 정보를 클릭하기만 하면 됩니다. 표준 시간대를 변경해도 통계 값에는 영향을 미치지 않으며 날짜와 시간만 변경됩니다.













앞서 '캔들스틱 차트 설정하기' 섹션에서 차트 설정에 대해 언급했습니다. 캔들스틱 차트 위의 차트 아이콘을 클릭하면 '차트 세팅' 페이지가 열립니다. 차트 설정에는 위에서부터 아래로 나열된 네 가지 섹션이 있습니다: 캔들, 기호, 라벨 및 차트 기본 스타일입니다.

캔들: 캔들 색상, 가격선 색상, 정밀도 및 시간대를 사용자 지정합니다.

기호: OHLC 값, 캔들 가격 변동 값 및 거래량 표시 여부를 포함하여 차트 상단의 텍스트 정보에 대한 설정입니다.

라벨: 기호 이름, 고가 및 저가, 종가 카운트다운 등 차트에 라벨을 통합할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.

차트 기본 스타일: 차트의 배경색, 그리드 선 색상 및 기타 설정을 사용자 지정합니다.













차트에 적용한 사용자 지정을 제거하려면 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [차트 보기 재설정]을 선택합니다.







