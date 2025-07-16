MEXC 사용자가 합리적으로 선물 거래를 할 수 있도록 MEXC는 선물 계산기 기능을 개발했습니다. 선물 거래를 진행 중이든 거래를 계획 중이든 선물 계산기를 사용하면 포지션 오픈 및 청산에 필요한 정보를 얻을 수 있으며, 이는 효과적인 자산 관리, 리스크 관리 및 신중한 거래에 도움이 될 것입니다. 이 문서에서는 해당 기능을 소개하고 해당 기능의 사용 방MEXC 사용자가 합리적으로 선물 거래를 할 수 있도록 MEXC는 선물 계산기 기능을 개발했습니다. 선물 거래를 진행 중이든 거래를 계획 중이든 선물 계산기를 사용하면 포지션 오픈 및 청산에 필요한 정보를 얻을 수 있으며, 이는 효과적인 자산 관리, 리스크 관리 및 신중한 거래에 도움이 될 것입니다. 이 문서에서는 해당 기능을 소개하고 해당 기능의 사용 방
선물 계산기 사용 방법

MEXC 사용자가 합리적으로 선물 거래를 할 수 있도록 MEXC는 선물 계산기 기능을 개발했습니다. 선물 거래를 진행 중이든 거래를 계획 중이든 선물 계산기를 사용하면 포지션 오픈 및 청산에 필요한 정보를 얻을 수 있으며, 이는 효과적인 자산 관리, 리스크 관리 및 신중한 거래에 도움이 될 것입니다. 이 문서에서는 해당 기능을 소개하고 해당 기능의 사용 방법에 대한 구체적인 가이드를 제공합니다.

1. 개요




  • 선물 계산기는 MEXC 선물 거래 페이지의 제품 기능입니다. 이 계산기를 통해 손익, 목표 계산, 강제 청산가, 최대 오픈 가능, 진입 가격, 펀딩 비용 등 6가지 정보를 확인할 수 있습니다.

  • 선물 계산기는 선물 손익 및 예상되는 현재 펀딩 수수료와 관련된 공식을 기반으로 설계되었습니다. 따라서 관련 계산 원리를 이해하면 선물 계산기를 통해 관련 데이터를 신속하게 얻을 수 있어 수동 계산의 번거로움을 덜 수 있습니다.

유의사항

계산된 결과는 참고용일 뿐이며, 실제 수치는 다를 수 있습니다.

1.1 [손익]


  • [손익] 기능은 포지션 오픈 전이나 후에 선물의 공정 가격이 정해진 지점에 도달할 경우, 얼마나 많은 수익 또는 손실이 발생하는지 알고 싶다는 의미입니다.

  • 여기에는 [롱/숏], 배율, "진입 가격", "청산 가격", "선물 수량" 등 5가지 정보를 입력해야 합니다.

1.2 [목표 계산]


  • [목표 계산] 기능은 포지션 오픈 전이나 후에 예상 수익률을 달성하기 위해 선물 계약이 도달해야 하는 목표 가격을 알고 싶다는 의미입니다.

  • 여기에는 [롱/숏], 배율, "진입 가격", "수익률", "선물 수량" 등 5가지 정보를 입력해야 합니다.

1.3 [강제 청산가]


  • [강제 청산가] 기능은 포지션 오픈 전이나 후에 강제 청산이 발생하는 경우, 해당 선물 계약의 공정 가격이 얼마인지 알고 싶다는 의미입니다.

  • 여기에는 [격리/교차], [롱/숏], 배율, "진입 가격", "선물 수량"의 5가지 정보를 입력해야 합니다.

1.4 [오픈 가능]


  • [오픈 가능] 기능은 현재 가용 증거금 조건에서 오픈할 수 있는 최대 포지션을 알고 싶다는 의미입니다.

  • 여기에는 [롱/숏], 배율, "진입 가격", "가용 증거금" 등 4가지 정보를 입력해야 합니다.

1.5 [진입 가격]


  • [진입 가격] 기능은 현재 조건이나 새로운 포지션을 오픈할 때 평균 진입 가격이 얼마인지 알고 싶다는 의미입니다.

  • 여기에서는 "진입 가격"과 "선물 수량"이라는 2가지 정보를 입력해야 합니다.

1.6 [펀딩 비용]


  • [펀딩 비용] 기능은 현재 시장 상황에서 선물 계약의 펀딩 비용 요율은 얼마인지, 롱 또는 숏에서 지급하는지 알아보고자 함을 의미합니다.

  • 여기에는 [롱/숏], "공정 가격", "포지션 수량", "펀딩 비율"의 4가지 정보를 입력해야 합니다.

2. 사용 가이드


2.1 MEXC 웹사이트


2.1.1 MEXC 공식 홈페이지에서 [USDT-M 무기한 선물] 페이지로 이동합니다.




2.1.2 안내에 따라 선물 거래 페이지 오른쪽 상단에 있는 선물 계산기를 찾으세요.




2.1.3 6개의 서로 다른 섹션을 각각 클릭합니다. 이 문서의 "개요" 내용에 따라 해당 세부 정보를 입력하고 이 6개 데이터 범주에 대한 결과를 계산합니다.



2.2 MEXC 앱


2.2.1 MEXC 앱 홈화면의 [선물] 화면으로 들어갑니다.




2.2.2 안내에 따라 선물 거래 화면 오른쪽 상단에서 선물 계산기를 찾으세요.






2.2.3 6개의 서로 다른 섹션을 각각 터치합니다. 이 문서의 "개요" 내용에 따라 해당 세부 정보를 입력하고 이 6개 데이터 범주에 대한 결과를 계산합니다.



3. 결론


MEXC 선물 계산기는 거래 페이지에 위치하며 "손익", "목표 계산", "강제 청산가", "오픈 가능", "진입 가격" 및 "펀딩 비용"을 포함한 6가지 주요 기능을 제공함으로써 상당한 장점을 가지고 있습니다. 이러한 기능은 선물 계약 수익 계산과 현재 펀딩 비용 요율을 기반으로 사용자에게 관련 데이터를 제공합니다. 이를 통해 정확한 손익 추정, 목표 설정, 리스크 관리가 용이해지고 전반적인 거래 효율성과 정확성이 향상됩니다. 사용자는 더 많은 정보를 바탕으로 합리적인 거래 결정을 내려 궁극적으로 거래 경험을 향상시킬 수 있습니다.

위험 고지: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 관한 조언 제공과 관련이 없으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 사용법은 정보만 제공할 뿐 재정적 조언을 제공하지 않습니다. 투자하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해해야 합니다.


