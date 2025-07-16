Nillion 테스트넷 사용 방법: 단계별 가이드





Nillion은 블라인드 컴퓨팅을 통해 암호화된 데이터를 복호화 없이 처리할 수 있게 함으로써 데이터 보안을 혁신하고 있습니다. 개발의 일환으로 현재 Nillion 테스트넷이 가동 중이며, 사용자는 테스트 NIL 토큰을 획득하고 사용하여 생태계와 상호작용할 수 있는 기회를 제공합니다.





이 가이드에서는 테스트 NIL 토큰을 청구하고, NIL 토큰을 전송하고, 스테이킹하는 방법을 포함하여 Nillion 테스트넷에 대해 알아야 할 모든 것을 안내해드리겠습니다.









Nillion 네트워크(NIL) 는 다자간 연산(MPC)과 같은 고급 암호화 기술을 사용하여 데이터 프라이버시를 강화하도록 설계된 탈중앙화 네트워크입니다. 이를 통해 데이터의 내용을 노출하지 않고 여러 노드에서 데이터를 안전하게 처리할 수 있어 금융, 의료, AI 트레이닝 등의 적용에 이상적입니다.





NIL 토큰은 스테이킹, 거버넌스, 거래 수수료 등 다양한 용도로 사용되는 Nillion 생태계의 중심입니다. 프로젝트가 아직 테스트넷 단계에 있는 동안 사용자는 테스트 NIL 토큰을 획득하고 트랜잭션을 수행하여 기능을 살펴볼 수 있습니다.









Nillion 테스트넷을 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:

메인넷 출시 전에 네트워크의 보안 우선 인프라를 경험해볼 수 있습니다.

재정적 위험 없이 트랜잭션과 스테이킹 메커니즘을 테스트할 수 있습니다.

향후 개발을 위한 잠재적인 얼리 액세스 혜택을 누릴 수 있습니다.

블라인드 컴퓨팅이 어떻게 작동하는지 살펴보고 데이터 프라이버시에 미치는 영향을 이해합니다.













Nillion 테스트넷과 상호 작용하기 전에 지원되는 지갑이 필요합니다. 현재 Keplr 지갑과 랩 지갑이 호환됩니다. Keplr 지갑이 없는 경우, Keplr 설치 가이드 에 따라 설치하세요.









Keplr 지갑이 설정되면 다음 단계에 따라 Nillion 테스트넷을 추가하세요:

Keplr 체인 목록으로 이동합니다. 1)

2) “Nillion Testnet”을 검색하고 클릭하여 추가합니다.





3) Keplr에서 Nillion 테스트넷 주소를 복사합니다.









이제 지갑이 준비되었으니, Nillion Faucet에서 무료 테스트 NIL 토큰을 요청하세요.









2) Start 버튼을 클릭합니다.

3) Nillion 테스트넷 지갑 주소를 붙여넣습니다(Keplr에서 복사).

4) 보안 문자 인증을 완료하고 Continue을 클릭합니다.

5) 트랜잭션이 처리될 때까지 잠시 기다리면 NIL 토큰이 지갑으로 전송됩니다.

참고: 24시간에 한 번씩 테스트 NIL 토큰을 신청할 수 있습니다.









Nillion 테스트넷에서 트랜잭션을 테스트하기 위해 다른 테스트넷 사용자에게 NIL 토큰을 보낼 수 있습니다:









Nillion 테스트넷 탐색기로 이동합니다. 1)

2) 아래로 스크롤하여 검증자의 이름을 클릭하면 지갑 주소를 확인할 수 있습니다.









3) 상대방의 지갑 주소를 복사합니다.

4) Keplr 지갑을 열고 Send를 클릭한 다음 받는 사람의 주소를 입력합니다.

5) 전송할 NIL 금액을 선택하고 거래를 확인합니다.









NIL 토큰 스테이킹은 네트워크 보안에 도움이 되며 Nillion 생태계의 핵심 기능입니다. 테스트 NIL을 스테이킹하는 방법은 다음과 같습니다:









1) Nillion 스테이킹 페이지로 이동합니다.

2) 오른쪽 상단에서 Connect Wallet을 클릭합니다.

3) Delegate를 선택하고 제공된 목록에서 검증자를 선택하세요.

4) 스테이킹할 NIL 토큰의 수량을 입력하고 거래를 확인합니다.









MEXC Airdrop+ 는 사용자가 NIL 토큰을 입금하고 미션을 완료하여 더 많은 보상을 받을 수 있는 전용 플랫폼입니다. NIL 토큰을 입금하고 거래하는 것만으로 초기 단계 프로젝트에 액세스하고 막대한 상금을 획득할 수 있습니다. 지금 바로 확인하시고 270,000 USDT 공유를 위해 경쟁해 보세요!













Nillion 테스트넷은 획기적인 암호화 기술을 실제로 경험할 수 있는 특별한 기회입니다. 참여하여 스테이킹 메커니즘, 트랜잭션 속도, 보안 기능을 직접 살펴보고 향후 메인넷 출시를 준비할 수 있습니다.





재정적 위험 없음: 트랜잭션은 테스트 NIL 토큰을 사용합니다.

MPC 기반 보안을 직접 경험해 보세요.

메인넷 출시 시 얼리 어답터에게 잠재적인 혜택 제공.





면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며 자산을 구매, 판매 또는 보유하도록 추천하는 역할을 하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.