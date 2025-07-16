Nillion은 블라인드 컴퓨팅을 통해 암호화된 데이터를 복호화 없이 처리할 수 있게 함으로써 데이터 보안을 혁신하고 있습니다. 개발의 일환으로 현재 Nillion 테스트넷이 가동 중이며, 사용자는 테스트 NIL 토큰을 획득하고 사용하여 생태계와 상호작용할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 가이드에서는 테스트 NIL 토큰을 청구하고, NIL 토큰을 전송하고,Nillion은 블라인드 컴퓨팅을 통해 암호화된 데이터를 복호화 없이 처리할 수 있게 함으로써 데이터 보안을 혁신하고 있습니다. 개발의 일환으로 현재 Nillion 테스트넷이 가동 중이며, 사용자는 테스트 NIL 토큰을 획득하고 사용하여 생태계와 상호작용할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 가이드에서는 테스트 NIL 토큰을 청구하고, NIL 토큰을 전송하고,
튜토리얼/인기 토큰 영역/인기 토큰 이벤트/Nillion 테스트...방법: 단계별 가이드

Nillion 테스트넷 사용 방법: 단계별 가이드

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#인기 이벤트
Nil Token
NIL$0.3651+6.75%
Partisia Blockchain
MPC$0.01637-15.79%
플러리싱 에이아이
AI$0.1202-6.67%
Suilend
SEND$0.527-5.67%
Ambire Wallet
WALLET$0.0239-2.32%

Nillion은 블라인드 컴퓨팅을 통해 암호화된 데이터를 복호화 없이 처리할 수 있게 함으로써 데이터 보안을 혁신하고 있습니다. 개발의 일환으로 현재 Nillion 테스트넷이 가동 중이며, 사용자는 테스트 NIL 토큰을 획득하고 사용하여 생태계와 상호작용할 수 있는 기회를 제공합니다.

이 가이드에서는 테스트 NIL 토큰을 청구하고, NIL 토큰을 전송하고, 스테이킹하는 방법을 포함하여 Nillion 테스트넷에 대해 알아야 할 모든 것을 안내해드리겠습니다.

1. Nillion이란 무엇인가요?


Nillion 네트워크(NIL)는 다자간 연산(MPC)과 같은 고급 암호화 기술을 사용하여 데이터 프라이버시를 강화하도록 설계된 탈중앙화 네트워크입니다. 이를 통해 데이터의 내용을 노출하지 않고 여러 노드에서 데이터를 안전하게 처리할 수 있어 금융, 의료, AI 트레이닝 등의 적용에 이상적입니다.

NIL 토큰은 스테이킹, 거버넌스, 거래 수수료 등 다양한 용도로 사용되는 Nillion 생태계의 중심입니다. 프로젝트가 아직 테스트넷 단계에 있는 동안 사용자는 테스트 NIL 토큰을 획득하고 트랜잭션을 수행하여 기능을 살펴볼 수 있습니다.

2. 왜 Nillion 테스트넷을 사용하나요?


Nillion 테스트넷을 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:
  • 메인넷 출시 전에 네트워크의 보안 우선 인프라를 경험해볼 수 있습니다.
  • 재정적 위험 없이 트랜잭션과 스테이킹 메커니즘을 테스트할 수 있습니다.
  • 향후 개발을 위한 잠재적인 얼리 액세스 혜택을 누릴 수 있습니다.
  • 블라인드 컴퓨팅이 어떻게 작동하는지 살펴보고 데이터 프라이버시에 미치는 영향을 이해합니다.

3. Nillion 테스트넷 사용에 대한 단계별 가이드


1단계: Nillion 지갑 설정하기


Nillion 테스트넷과 상호 작용하기 전에 지원되는 지갑이 필요합니다. 현재 Keplr 지갑과 랩 지갑이 호환됩니다. Keplr 지갑이 없는 경우, Keplr 설치 가이드에 따라 설치하세요.


Keplr 지갑이 설정되면 다음 단계에 따라 Nillion 테스트넷을 추가하세요:
1) Keplr 체인 목록으로 이동합니다.
2) “Nillion Testnet”을 검색하고 클릭하여 추가합니다.

3) Keplr에서 Nillion 테스트넷 주소를 복사합니다.

2단계: 테스트 NIL 토큰 신청하기


이제 지갑이 준비되었으니, Nillion Faucet에서 무료 테스트 NIL 토큰을 요청하세요.


1) Nillion Faucet을 방문합니다.
2) Start 버튼을 클릭합니다.
3) Nillion 테스트넷 지갑 주소를 붙여넣습니다(Keplr에서 복사).
4) 보안 문자 인증을 완료하고 Continue을 클릭합니다.
5) 트랜잭션이 처리될 때까지 잠시 기다리면 NIL 토큰이 지갑으로 전송됩니다.
참고: 24시간에 한 번씩 테스트 NIL 토큰을 신청할 수 있습니다.

3단계: NIL 토큰 보내기


Nillion 테스트넷에서 트랜잭션을 테스트하기 위해 다른 테스트넷 사용자에게 NIL 토큰을 보낼 수 있습니다:


1) Nillion 테스트넷 탐색기로 이동합니다.
2) 아래로 스크롤하여 검증자의 이름을 클릭하면 지갑 주소를 확인할 수 있습니다.


3) 상대방의 지갑 주소를 복사합니다.
4) Keplr 지갑을 열고 Send를 클릭한 다음 받는 사람의 주소를 입력합니다.
5) 전송할 NIL 금액을 선택하고 거래를 확인합니다.

4단계: NIL 토큰 스테이킹


NIL 토큰 스테이킹은 네트워크 보안에 도움이 되며 Nillion 생태계의 핵심 기능입니다. 테스트 NIL을 스테이킹하는 방법은 다음과 같습니다:


1) Nillion 스테이킹 페이지로 이동합니다.
2) 오른쪽 상단에서 Connect Wallet을 클릭합니다.
3) Delegate를 선택하고 제공된 목록에서 검증자를 선택하세요.
4) 스테이킹할 NIL 토큰의 수량을 입력하고 거래를 확인합니다.

4. MEXC에 NIL 토큰을 입금하고 보상 받기


MEXC Airdrop+는 사용자가 NIL 토큰을 입금하고 미션을 완료하여 더 많은 보상을 받을 수 있는 전용 플랫폼입니다. NIL 토큰을 입금하고 거래하는 것만으로 초기 단계 프로젝트에 액세스하고 막대한 상금을 획득할 수 있습니다. 지금 바로 확인하시고 270,000 USDT 공유를 위해 경쟁해 보세요!

NIL 입금 및 보상 획득하기

5. 결론: 참여해야 하는 이유


Nillion 테스트넷은 획기적인 암호화 기술을 실제로 경험할 수 있는 특별한 기회입니다. 참여하여 스테이킹 메커니즘, 트랜잭션 속도, 보안 기능을 직접 살펴보고 향후 메인넷 출시를 준비할 수 있습니다.

  • 재정적 위험 없음: 트랜잭션은 테스트 NIL 토큰을 사용합니다.
  • MPC 기반 보안을 직접 경험해 보세요.
  • 메인넷 출시 시 얼리 어답터에게 잠재적인 혜택 제공.

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며 자산을 구매, 판매 또는 보유하도록 추천하는 역할을 하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 활발한 참여를 유도하고 보상을 늘리기 위해 MEXC는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트의 레벨 보상 계수 규칙을 조정했습니다. 조정 된 사항은 다음과 같습니다:조정 전: 이벤트에 MX를 많이 커밋할수록 해당 커밋 계수가 높아지고, 더

Kickstarter 이벤트 FAQ

Kickstarter 이벤트 FAQ

1. Kickstarter 이벤트란?Kickstarter 이벤트는 사용자가 MEXC에서 자신이 좋아하는 프로젝트를 지원하기 위해 투표할 수 있는 프로젝트의 사전 출시 단계에서 시작된 활동으로, 투표에 성공한 모든 사용자에게 토큰을 에어드랍합니다. 이 이벤트는 고품질 프로젝트를 식별함과 동시에 MEXC 사용자에게 에어드랍 혜택을 제공하기 위해 고안되었습니다.

MEXC Airdrop+ 자주 묻는 질문(FAQ) 요약

MEXC Airdrop+ 자주 묻는 질문(FAQ) 요약

MEXC Airdrop&#43;는 사용자가 새로 상장된 프로젝트와 관련된 간단한 미션을 완료하여 무료 토큰과 선물 체험금을 받을 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더이든 이제 막 암호화폐를 시작한 사용자이든, Airdrop&#43;는 보상을 받고 플랫폼에 대한 참여를 높일 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 이 글에서는 MEXC Airdrop

Nillion 네트워크의 5가지 주요 특징과 데이터 프라이버시 보호 메커니즘

Nillion 네트워크의 5가지 주요 특징과 데이터 프라이버시 보호 메커니즘

데이터 유출이 점점 더 흔해지고 있는 가운데, Nillion 네트워크는 개인정보 보호 컴퓨팅 분야에서 떠오르는 스타로 떠오르고 있습니다. Nillion은 혁신적인 블라인드 컴퓨팅 기술을 통해 데이터 프라이버시 보호에 혁신을 일으키고 있습니다. 이 획기적인 보안 컴퓨팅 네트워크는 블록체인이 거래를 탈중앙화하는 방식과 마찬가지로 고가치 및 민감한 데이터에 대해

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요