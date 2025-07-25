MEXC의 계정 데이터 내보내기 기능 사용 방법





사용자들이 개인 거래 및 자금 내역을 신속하게 내보낼 수 있도록 MEXC는 셀프 서비스 계정 데이터 내보내기 기능을 출시하여 사용자가 지난 540일 동안의 데이터를 쉽게 내보낼 수 있도록 했습니다.









원스톱 솔루션: 모든 데이터 내보내기 작업이 통합된 페이지에서 가능하므로 셀프 서비스가 쉽고 편리합니다.

유연한 선택: 사최대 540일 동안의 데이터 내보내기를 지원하며, 필터링 옵션을 사용자 맞춤으로 설정할 수 있습니다.

빠른 접근: 데이터를 수동으로 다운로드하거나 연동된 이메일로 전송하여 언제든지 쉽게 접근할 수 있습니다.









지원 센터를 클릭합니다. MEXC 공식 웹사이트 에 접속하여 로그인합니다. 홈페이지에서 하단으로 스크롤을 내린 다음,를 클릭합니다.









지원 센터 페이지에서 셀프 서비스 아래의 계정 데이터 내보내기를 클릭합니다.









계정 데이터 내보내기 페이지에서 상황에 따라 데이터 내보내기 이유를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.









내보낼 데이터 유형을 선택합니다: 선물, 현물, 펀딩 내역, 법정화폐 또는 수익 중에서 선택합니다. 다음 예는 선물 데이터를 내보내는 방법을 보여줍니다.

1) 포지션 내역, 주문 내역, 거래 내역, 자본 흐름, 선물 명세서, 카피 트레이딩 주문 내역 등 등 내보내려는 선물 데이터를 선택합니다. 2) 데이터 내보내기에 대한 시간 범위를 설정합니다. 각 보고서는 지난 540일(전날까지)의 데이터를 지원합니다. 3) 특정 사용 사례에 따라 내보내기 형식을 Excel 또는 PDF 중에서 선택합니다. 참고: Excel 형식은 파일 암호화를 지원합니다.

생성되면 이메일 보내기를 선택하면 내보낸 데이터를 계정에 연결된 이메일로 전송받을 수 있습니다. 선택하지 않거나 이메일이 연결되지 않은 경우, 내보내기 내역 페이지에서 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 4)를 선택하면 내보낸 데이터를 계정에 연결된 이메일로 전송받을 수 있습니다. 선택하지 않거나 이메일이 연결되지 않은 경우,페이지에서 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

5) 선물 데이터 페이지에서 필요한 정보를 입력한 후, 내보내기를 클릭합니다. 현물, 선물, 자금 내역에 대해 각각 한 달에 10회까지 계정 데이터를 내보낼 수 있습니다.









내보내기 후, MEXC는 이메일 또는 SMS로 알림을 보내드립니다. 다운로드 링크는 7일 동안 유효하므로 이 기간 내에 반드시 다운로드하세요.









MEXC의 계정 데이터 내보내기 기능을 사용하면 거래 및 자금 내역을 간편하게 내보낼 수 있습니다. 특정 페어 또는 주문 유형과 같은 좀 더 맞춤형 데이터를 내보내려면 현물 주문, 선물 주문 또는 자금 내역 페이지로 이동하여 내보낼 수 있습니다.









3.1 기록을 생성할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?

페이지를 새로 고침한 후 내보내기를 다시 시도해 보세요. 또는 고객 서비스에 연락하여 수동 내보내기 도움을 받으실 수 있습니다.





3.2 내보낸 데이터 파일은 어디에서 다운로드할 수 있나요?

지원 센터 → 계정 데이터 내보내기 → 내보내기 내역으로 이동하세요. 링크는 7일 동안 유효합니다.





3.3 현재 이용이 불가능한 수 없는 내보내기 데이터를 어떻게 요청하나요?





3.4 540일 이상의 데이터를 내보내야 하는 경우 어떻게 해야 하나요? 귀하의 과거 거래 데이터에 접근하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 현재 플랫폼에서는 최근 540일간의 기록을 내보낼 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 기간을 초과한 데이터는 아직 제공되지 않습니다. 전체 거래 내역을 계속 이용할 수 있도록 주기적으로 기록을 백업하시길 권장드립니다. 특수한 데이터 내보내기에 대한 도움이 필요하시면, 고객 서비스 팀에 문의해 주세요. MEXC는 여러분의 피드백을 소중하게 생각하며, 서비스 개선을 위한 제안을 환영합니다.



