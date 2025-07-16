MEXC 관련 Google Authenticator를 새 휴대폰으로 옮기는 방법





자산 보안을 보장하기 위해 MEXC는 사용자에게 휴대전화 번호, 이메일 주소, Google Authenticator 중 최소 2가지를 바인딩하는 2단계 인증을 계정에 사용하도록 요구하고 있습니다.





휴대폰을 바꾸는 것은 흔한 일입니다. MEXC 계정에 2단계 인증으로 Google Authenticator가 포함되어 있고 새 휴대폰에서 MEXC 계정에 로그인할 때 Google Authenticator 코드를 입력하고 싶은 경우, 기존 휴대폰의 Google Authenticator를 새 휴대폰으로 미리 옮겨놔야 합니다.









이 튜토리얼에서는 iOS 기기를 예로 들어 자세한 설명을 제공합니다. 안드로이드 휴대폰의 경우, 버튼 레이아웃이 다를 수 있지만 전체적인 프로세스는 유사합니다.





1. 새 휴대폰에 Google Authenticator를 다운로드하여 설치합니다.





iOS 사용자는 App Store에 로그인하고 "Google Authenticator"를 검색한 후, 아래 이미지와 같이 다운로드 받으실 수 있습니다.





안드로이드 사용자는 구글 플레이스토어에 로그인 후 "Google Authenticator"를 검색해 다운로드 할 수 있습니다.









2. 기존 휴대폰에서 Google Authenticator를 실행한 후 좌측 상단의 [≡]를 누르세요.









3. [계정 전송]을 누른 후 [계속]을 선택하고 안면 인식을 진행하거나 비밀번호를 입력하세요.









4. 내보내기 할 인증 코드를 선택하세요. 기본적으로 모든 인증 코드가 선택되어 있습니다. 내보내기 하지 않을 항목을 선택 해제하려면 왼쪽의 [✓]를 누른 후, [내보내기]를 누르세요.









5. 새 휴대폰에서 Google Authenticator를 실행하고 오른쪽 하단의 [ + ] - [QR 코드 스캔]을 선택한 후 기존 휴대폰의 Google Authenticator에서 QR 코드를 스캔하세요.





스캔이 완료되면 기존 휴대폰에서 [다음]을 누르고 인증코드 데이터 저장 형식을 선택하세요. 대량의 인증 코드 데이터를 내보내는 경우 서로 다른 QR 코드를 여러 번 스캔해야 할 수도 있습니다.





계정 보안을 위해 [내보낸 계정 모두 삭제(권장)]를 선택한 후 [완료]를 누를 것을 권장합니다. 이렇게 하면 기존 휴대폰의 Google Authenticator에는 내보내기 한 인증 코드 데이터가 더 이상 존재하지 않게 됩니다.









6. 새 휴대폰의 Google Authenticator에서 QR 코드 스캔을 완료한 후 [확인]을 누르면 Google Authenticator에서의 데이터 전송이 완료됩니다.







