MEXC 계정 전환 방법





계정 전환은 일상에서 자주 사용되는 기능 중 하나입니다. 여러 계정 간 전환이 필요한 경우, 이 기능을 사용하면 계정 및 비밀번호 정보를 반복적으로 입력해야 하는 시간을 크게 줄여 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 입력 오류의 위험을 완화하여 더욱 원활하고 안전한 계정 전환 환경을 만들 수 있습니다.









MEXC 공식 웹사이트 홈페이지를 열고 계정에 로그인한 후 [사용자 아이콘]에서 [계정 전환]을 선택하세요.









'계정 전환' 페이지에서 다른 계정을 클릭하면 전환이 완료됩니다. [계정 추가]를 클릭하여 다른 계정을 추가할 수도 있습니다.













MEXC 앱을 열고 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누른 후, 화면 하단의 [계정 전환]을 선택하면 해당 화면으로 들어가 계정 전환을 진행할 수 있습니다.





다른 계정을 추가하려면 계정 전환 화면 오른쪽 상단의 [+]를 누르면 됩니다.







