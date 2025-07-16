OTC 티켓 제출 방법





OTC 암호화폐 거래는 장외거래라고도 하며, 구매자와 판매자 간에 암호화폐와 법정화폐를 교환하는 것을 말합니다. 피아트를 사용해 암호화폐를 구매하거나 피아트로 암호화폐를 판매할 준비를 할 때는 OTC 거래를 이용해야 합니다.





MEXC 플랫폼에서 OTC 거래를 이용하다가 문제가 발생하면 티켓 제출 페이지로 이동하여 해당 정보를 작성하고 제출할 수 있습니다. MEXC OTC 고객 서비스 팀이 24시간 이내에 이메일을 통해 답변을 드립니다.









MEXC 공식 웹사이트 홈페이지를 열고 개인 계정으로 로그인합니다. 페이지 하단으로 스크롤하여 '사용자 지원' 아래의 [문의 제출]을 클릭하여 해당 페이지로 들어갑니다.





[OTC 상담]을 클릭하여 OTC 티켓 제출 페이지로 전환합니다. 문의 카테고리, 문의 제목, 상세 설명, 이메일 주소, 첨부 파일 업로드(선택 사항)를 입력한 후 [제출] 버튼을 클릭합니다.





현재 이슈 카테고리 옵션으로는 "P2P 주문", "글로벌 은행 송금", "신용카드로 암호화폐 구매하기", "제3자로부터 암호화폐 구매하기", "MEXC 카드", "OTC 거래 보안 문제", "기타" 등이 있습니다.





"상세 설명" 필드에 OTC 거래 중 발생한 문제에 대한 자세한 정보를 입력해 주세요. MEXC OTC 고객 서비스 팀이 24시간 이내에 이메일을 통해 답변해 드립니다.













MEXC 앱을 열고 로그인합니다. 홈화면에서 [더보기]를 탭하고 "지원" 하단의 [요청 제출]을 선택합니다.





티켓 제출 화면에서 [OTC 상담]을 눌러 OTC 티켓 제출 페이지로 이동합니다. 문의 카테고리, 문의 제목, 상세 설명, 이메일 주소, 첨부 파일 업로드(선택 사항)를 입력한 후 [제출] 버튼을 누릅니다.





"상세 설명" 필드에 OTC 거래 중 발생한 문제에 대한 자세한 정보를 입력해 주세요. MEXC OTC 고객 서비스 팀이 24시간 이내에 이메일을 통해 답변해 드립니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.