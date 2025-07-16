차트에서 현물 거래하는 방법





MEXC 현물 거래는 차트에서 빠른 주문 기능을 출시했습니다. 이 기능을 통해 차트에서 직접 지정가 주문을 넣을 수 있습니다.





선호하는 차트 버전(기본 버전 또는 TradingView)에 상관없이 해당 기능을 사용할 수 있으며, 가장 익숙한 차트 버전에 관계없이 해당 기능은 두 버전 모두에서 동일하게 사용됩니다. 이 글에서는 기본 버전 차트를 예시로 보여드리겠습니다. 현재 해당 기능은 웹사이트에서만 사용할 수 있으며 멀티 차트 뷰에서는 지원되지 않습니다.









MEXC 공식 웹사이트 로그인 후 상단 네비게이션 바의 "현물거래" - [현물거래]를 선택하여 거래 페이지에 접속합니다.





차트 위의 거래 페이지 설정 항목에서 "빠른 주문"을 선택하면 차트에서 빠른 주문 기능을 활성화할 수 있습니다.













빠른 주문 기능을 활성화한 후, 차트로 커서를 이동하면 우측에 [⊕] 아이콘이 나타납니다. 현재 최신 가격 아래에 커서가 위치할 때 [⊕] 아이콘을 클릭하면 [지정가 매수] 버튼이 나타납니다.





원하는 매수 수량을 입력한 후 초록색 [지정가 매수] 버튼을 클릭하면 지정가 매수 주문이 이루어지며, 아래 애니메이션과 같이 주문 성공을 나타내는 팝업 창이 나타납니다.









방금 주문한 지정가 매수 주문 내역을 확인하려면 페이지를 아래로 스크롤하여 "미체결 내역" 부분을 확인하시기 바랍니다.









커서가 현재 최신 가격 위에 있을 경우, [⊕] 아이콘을 클릭하면 [지정가 매도] 버튼이 나타납니다. 원하는 매도 수량을 입력한 후, 빨간색 [지정가 매도] 버튼을 클릭하면 지정가 매도 주문이 이루어지며, 아래 애니메이션과 같이 주문 성공을 나타내는 팝업 창이 나타납니다.









방금 주문한 지정가 매도 주문 내역을 확인하려면 페이지를 아래로 스크롤하여 "미체결 내역" 부분을 확인하시기 바랍니다.





차트에서 지정가 주문을 하면 사용자는 현재 시장 가격 변동을 확인하고 주문 효율성을 높일 수 있습니다. 현재 현물 거래는 차트의 지정가 주문만 지원하며, 보다 복잡한 거래 전략을 수행하려면 주문 패널로 이동해야 합니다.





