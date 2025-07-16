MEXC 계정 가입 방법





MEXC 계정 가입 절차는 iOS 사용자와 안드로이드 사용자 모두 동일합니다. 여기서는 iOS 인터페이스를 예로 들어보겠습니다.





MEXC 앱을 실행합니다. 신규 사용자의 경우, 최초 로그인이 가입으로 간주됩니다. 이메일 주소나 휴대폰 번호를 사용하여 회원가입을 진행하거나 로그인할 수 있습니다. 본 예시에서는 이메일 주소를 사용하는 방법을 보여드리겠습니다.





이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 [회원가입]을 터치하세요. 비밀번호는 최소 10자 이상이어야 하며 대문자, 소문자, 숫자, 및 특수 문자를 포함해야 합니다.





초대 코드가 있는 경우 [▾]를 눌러 입력란에 입력해주세요. 초대에 대해 자세히 알아보려면 " 친구에게 MEXC에 가입하도록 초대하기 "를 참고하시기 바랍니다.









[인증코드 받기]를 누릅니다. 가입 시 사용한 이메일 주소로 로그인하여 인증 코드를 확인합니다. 이메일 인증코드란에 코드를 입력하고 [제출]을 누릅니다.









화면에 가입이 완료되었다는 메시지가 표시됩니다. MEXC 페이지로 들어가서 거래를 시작하세요.





공식 MEXC 웹사이트의 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 거래를 시작할 수도 있습니다.









가입 과정에서 문제가 발생할 경우 고객 서비스 팀에 문의해 주시기 바랍니다.



