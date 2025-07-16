MEXC 플랫폼은 사용자에게 표준 및 일반적인 거래 인터페이스는 물론, 비교적 포괄적인 알림 기능을 제공하고 있지만, 이는 여전히 모든 사용자의 선호도를 충족시키지 못할 수 있습니다. 따라서 사용자는 MEXC 플랫폼 설정에서 개인 맞춤 설정 옵션을 사용할 수 있습니다. MEXC 공식 웹사이트에서 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭한 후 [설정]을 선택하면 MEXC 플랫폼은 사용자에게 표준 및 일반적인 거래 인터페이스는 물론, 비교적 포괄적인 알림 기능을 제공하고 있지만, 이는 여전히 모든 사용자의 선호도를 충족시키지 못할 수 있습니다. 따라서 사용자는 MEXC 플랫폼 설정에서 개인 맞춤 설정 옵션을 사용할 수 있습니다. MEXC 공식 웹사이트에서 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭한 후 [설정]을 선택하면
튜토리얼/초보자 가이드/사용자 가이드/사용자 환경 설정 방법

사용자 환경 설정 방법

2025년 7월 16일MEXC
0m
#기본#초보자
MEXC 플랫폼은 사용자에게 표준 및 일반적인 거래 인터페이스는 물론, 비교적 포괄적인 알림 기능을 제공하고 있지만, 이는 여전히 모든 사용자의 선호도를 충족시키지 못할 수 있습니다. 따라서 사용자는 MEXC 플랫폼 설정에서 개인 맞춤 설정 옵션을 사용할 수 있습니다.

MEXC 공식 웹사이트에서 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭한 후 [설정]을 선택하면 개인 설정 페이지에 접속할 수 있습니다.


1. 거래 인터페이스 설정


빨간색은 가격 상승을 나타내고 초록색은 가격 하락을 나타내는 전통적인 금융 시장과 달리, 암호화폐 세계에서는 그 기준이 반대인 경우가 많습니다. 초록색은 가격 상승을 나타내고 빨간색은 가격 하락을 나타냅니다. 전통적인 금융에서 사용되는 방식에 더 익숙하다면 "거래" 섹션에서 "그래프 색상" 설정을 수정하여 이를 조정할 수 있습니다. 일본 및 한국 지역 사용자의 경우, 현지 거래 관습에 따라 가격 상승에는 빨간색을, 가격 하락에는 파란색을 선택할 수 있습니다.


MEXC 플랫폼의 거래 페이지에는 일반적으로 차트, 호가창, 주문 배치 영역 및 토큰 검색 영역의 네 가지 주요 섹션이 있습니다. 기본적으로 MEXC 플랫폼은 표준 레이아웃을 사용합니다. "거래 인터페이스"에서 선호하는 정렬 방식에 따라 표준, 가로, 세로의 세 가지 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

호가창 섹션에는 기본적으로 가격, 수량, 금액의 세 가지 정보가 표시되지만, "호가창 표시"에서 가격, 누적 수량/금액 표시로 바꿀 수 있습니다.

아래 이미지와 같이 왼쪽에는 "수량/금액" 옵션에 대한 기본 표시 모드가 표시되고, 오른쪽에는 "누적 수량/금액" 옵션 모드가 표시됩니다. 이 두 가지 다른 표시 모드는 현재 및 과거 누적 데이터 결과를 보여줍니다.


거래 페이지의 토큰 검색 영역과 관련하여 "암호화폐 리스트 정보 표시" 설정에서 가격 변동률 또는 거래량 중에서 선택할 수 있습니다. 아래 이미지의 왼쪽에는 가격 변동률 데이터가 표시되고, 오른쪽에는 거래량 데이터가 표시됩니다.


일부 암호화폐는 단가가 낮기 때문에 가격을 표시할 때 0이 많이 표시되는 것을 종종 볼 수 있습니다. 표기상 편의를 위해 MEXC는 스탠다드 및 들여쓰기라는 두 가지 숫자 표시 모드를 제공합니다.


SHIB를 예로 들어보면, 아래 이미지는 차트 페이지에서 들여쓰기 모드로 설정했을 때입니다.


또한 일상적인 거래 활동의 편의성을 높이기 위해 현지 시간과 지역에 따라 선호하는 통화를 설정할 수 있습니다.


모바일에서도 이렇게 설정할 수 있습니다. 앱 왼쪽 상단에 있는 사용자 아이콘 - [설정]을 눌러 설정 페이지에 들어갑니다. 가격 변동에 따른 그래프 색상, 암호화폐, 변동률 기준 시간 설정, 차트 시가, 값 표시 형식 등을 설정할 수 있습니다.


거래 페이지 설정에 대해 더 자세히 알아보려면 "차트 색상 및 보조지표 사용자 지정 방법" 글을 참조하시기 바랍니다.

2. 알림 설정


언어 기본 설정에 따라 수신하는 SMS, 이메일, 앱 푸시 알림 및 인앱 알림의 콘텐츠에 대한 언어를 설정할 수 있습니다.

알림 언어 설정은 MEXC 웹사이트 또는 앱에 사용하는 언어 설정과 별개입니다. 알림이 제대로 전달되도록 하려면 MEXC 앱이 백그라운드에서 실행되는 동안 네트워크 연결을 안정적으로 유지하여 중요한 정보를 놓치지 마세요.

중요한 정보나 메시지 알림을 위해 MEXC 플랫폼은 인앱 알림 기능을 제공합니다. 이 기능을 사용하려면 "알림" 오른쪽에 있는 토글 버튼을 클릭하여 활성화하세요.

인앱 알림은 MEXC 플랫폼 내에서만 수신되며 팝업 광고와 같은 외부 알림은 포함되지 않습니다.

현재 알림 설정은 웹사이트에서만 설정할 수 있으며 앱에서는 설정할 수 없습니다.


