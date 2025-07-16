신규 토큰 상장 알림 설정 방법





MEXC는 업계에서 잘 알려져 있으며, 사용자들로부터 가장 인기 있는 토큰과 매우 낮은 수수료를 제공하는 플랫폼으로 높은 평가를 받고 있습니다. 저희는 모든 사용자가 손쉽게 접근하고 암호화폐를 간편하게 사용할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있으며, 이를 위해 새로운 토큰 상장 알림 기능을 도입했습니다. 이 기능은 사용자가 최신 MEXC 토큰 상장을 놓치지 않도록 도와주며, 시장을 모니터링하면서 항상 최신의 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다.













인기 선물 옆과 현물 상승 순위 아래에 있는 신규 위젯을 찾습니다. 신규 목록에는 최신 거래 페어와 상장 카운트다운과 같은 정보가 표시됩니다. MEXC 공식 웹사이트 홈페이지에서 아래로 스크롤을 내려 "전 세계적으로 가장 인기 있는 토큰" 섹션을 찾은 다음,옆과아래에 있는위젯을 찾습니다.목록에는 최신 거래 페어와 상장 카운트다운과 같은 정보가 표시됩니다.









우측 상단의 "더보기"를 클릭하면, 최신 토큰 목록(신규 상장 항목 포함)과 해당 토큰들의 최근 가격 변동, 거래 페이지 링크를 제공하는 별도의 웹페이지로 이동할 수 있습니다. 또한, 이 페이지에서는 향후 상장 예정인 모든 토큰에 대한 종합적인 정보를 확인할 수 있습니다.













MEXC 앱 홈화면 실행 후 가운데 섹션으로 이동한 다음 오른쪽으로 스와이프하고 신규 토큰 순위를 누르면 거래 페어, 상장 시간 카운트다운 등 곧 상장될 토큰에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

















신규 섹션에서 곧 출시될 신규 거래 페어를 선택하면 해당 페어의 거래 페이지로 이동합니다. 거래 페이지의 가운데에는 페어를 거래할 수 있게 되는 시작 시간을 나타내는 카운트다운 타이머가 표시됩니다.





카운트다운 타이머 아래에서 상장 30분 전 알림 받기 옆의 스위치를 켜면 신규 토큰 상장 알림이 활성화됩니다.









우측의 > 버튼을 클릭하여 상장 알림 설정을 맞춤 설정합니다. 예를 들어, 알림이 표시되는 시간과 알림 방식 등을 설정할 수 있습니다.





예를 들어 상장 30분 전, 10분 전 또는 3분 전에 알림을 받도록 선택하거나 선호도에 따라 사용자 지정 알림 시간을 설정할 수 있습니다.





MEXC 데스크탑 알림을 사용 설정하는 방법을 참고하시기 바랍니다. 사용 가능한 알림 방법에는 앱 알림, 플랫폼 알림, 데스크탑 알림이 있습니다. 데스크탑 알림을 활성화하는 방법에 대한 자세한 안내는을 참고하시기 바랍니다.









이미 특정 거래 페어에 대한 거래 시작 알림을 설정해 두었고, 그 알림이 실행된 경우에는 동일한 거래 페어에 대한 새로운 알림을 설정할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다.









신규 토큰 순위 섹션에서 토큰 페어를 누르면 토큰 거래 페이지로 이동합니다. 거래 페이지에서 토큰 거래 시작까지의 카운트다운을 확인할 수 있습니다.





카운트다운 아래에서 상장 30분 전 알림 받기 오른쪽의 스위치를 켜면 신규 코인 상장 알림 기능이 설정됩니다. 이 기능을 사용하려면 먼저 스마트폰의 알림 기능이 활성화되어 있어야 합니다.

상장 30분 전 알림 받기부분을 누르면 상장 알림을 사용자 지정 설정할 수 있습니다.





상장 30분 전, 10분 전, 3분 전 또는 원하는 시간을 선택하여 알림을 설정할 수 있습니다. 알림 방식은 앱 푸시 알림, 알림, 데스크탑 알림의 3가지 방식을 지원하며, 데스크탑 알림은 웹 버전에만 적용됩니다.









다시 한 번 말씀드리지만, 특정 거래 페어에 대한 거래 시작 알림을 이미 설정해 두었고, 그 알림이 실행된 경우에는 동일한 거래 페어에 대한 새로운 알림을 설정할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다.



