MEXC는 업계에서 잘 알려져 있으며, 사용자들로부터 가장 인기 있는 토큰과 매우 낮은 수수료를 제공하는 플랫폼으로 높은 평가를 받고 있습니다. 저희는 모든 사용자가 손쉽게 접근하고 암호화폐를 간편하게 사용할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있으며, 이를 위해 새로운 토큰 상장 알림 기능을 도입했습니다. 이 기능은 사용자가 최신 MEXC 토큰 상장을 놓치MEXC는 업계에서 잘 알려져 있으며, 사용자들로부터 가장 인기 있는 토큰과 매우 낮은 수수료를 제공하는 플랫폼으로 높은 평가를 받고 있습니다. 저희는 모든 사용자가 손쉽게 접근하고 암호화폐를 간편하게 사용할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있으며, 이를 위해 새로운 토큰 상장 알림 기능을 도입했습니다. 이 기능은 사용자가 최신 MEXC 토큰 상장을 놓치
튜토리얼/초보자 가이드/현물/신규 토큰 상장 알림 설정 방법

신규 토큰 상장 알림 설정 방법

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#Spot#초보자

MEXC는 업계에서 잘 알려져 있으며, 사용자들로부터 가장 인기 있는 토큰과 매우 낮은 수수료를 제공하는 플랫폼으로 높은 평가를 받고 있습니다. 저희는 모든 사용자가 손쉽게 접근하고 암호화폐를 간편하게 사용할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있으며, 이를 위해 새로운 토큰 상장 알림 기능을 도입했습니다. 이 기능은 사용자가 최신 MEXC 토큰 상장을 놓치지 않도록 도와주며, 시장을 모니터링하면서 항상 최신의 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다.

1. MEXC에서 신규 상장된 토큰을 찾는 방법


1.1 웹


MEXC 공식 웹사이트 홈페이지에서 아래로 스크롤을 내려 "전 세계적으로 가장 인기 있는 토큰" 섹션을 찾은 다음, 인기 선물 옆과 현물 상승 순위 아래에 있는 신규 위젯을 찾습니다. 신규 목록에는 최신 거래 페어와 상장 카운트다운과 같은 정보가 표시됩니다.


우측 상단의 "더보기"를 클릭하면, 최신 토큰 목록(신규 상장 항목 포함)과 해당 토큰들의 최근 가격 변동, 거래 페이지 링크를 제공하는 별도의 웹페이지로 이동할 수 있습니다. 또한, 이 페이지에서는 향후 상장 예정인 모든 토큰에 대한 종합적인 정보를 확인할 수 있습니다.


1.2 앱


MEXC 앱 홈화면 실행 후 가운데 섹션으로 이동한 다음 오른쪽으로 스와이프하고 신규 토큰 순위를 누르면 거래 페어, 상장 시간 카운트다운 등 곧 상장될 토큰에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.


2. 신규 토큰 상장 알림을 설정하는 방법


2.1 웹


신규 섹션에서 곧 출시될 신규 거래 페어를 선택하면 해당 페어의 거래 페이지로 이동합니다. 거래 페이지의 가운데에는 페어를 거래할 수 있게 되는 시작 시간을 나타내는 카운트다운 타이머가 표시됩니다.

카운트다운 타이머 아래에서 상장 30분 전 알림 받기 옆의 스위치를 켜면 신규 토큰 상장 알림이 활성화됩니다.


우측의 > 버튼을 클릭하여 상장 알림 설정을 맞춤 설정합니다. 예를 들어, 알림이 표시되는 시간과 알림 방식 등을 설정할 수 있습니다.

예를 들어 상장 30분 전, 10분 전 또는 3분 전에 알림을 받도록 선택하거나 선호도에 따라 사용자 지정 알림 시간을 설정할 수 있습니다.

사용 가능한 알림 방법에는 앱 알림, 플랫폼 알림, 데스크탑 알림이 있습니다. 데스크탑 알림을 활성화하는 방법에 대한 자세한 안내는 MEXC 데스크탑 알림을 사용 설정하는 방법을 참고하시기 바랍니다.


이미 특정 거래 페어에 대한 거래 시작 알림을 설정해 두었고, 그 알림이 실행된 경우에는 동일한 거래 페어에 대한 새로운 알림을 설정할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다.

2.2 앱


신규 토큰 순위 섹션에서 토큰 페어를 누르면 토큰 거래 페이지로 이동합니다. 거래 페이지에서 토큰 거래 시작까지의 카운트다운을 확인할 수 있습니다.

카운트다운 아래에서 상장 30분 전 알림 받기 오른쪽의 스위치를 켜면 신규 코인 상장 알림 기능이 설정됩니다. 이 기능을 사용하려면 먼저 스마트폰의 알림 기능이 활성화되어 있어야 합니다.
상장 30분 전 알림 받기부분을 누르면 상장 알림을 사용자 지정 설정할 수 있습니다.

상장 30분 전, 10분 전, 3분 전 또는 원하는 시간을 선택하여 알림을 설정할 수 있습니다. 알림 방식은 앱 푸시 알림, 알림, 데스크탑 알림의 3가지 방식을 지원하며, 데스크탑 알림은 웹 버전에만 적용됩니다.


다시 한 번 말씀드리지만, 특정 거래 페어에 대한 거래 시작 알림을 이미 설정해 두었고, 그 알림이 실행된 경우에는 동일한 거래 페어에 대한 새로운 알림을 설정할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더

현물 거래 수수료의 계산 방법

현물 거래 수수료의 계산 방법

현물 거래 수수료 징수 규정은 화폐시장이 거래되는 것으로, 해당 화폐는 수수료로 공제됩니다. 그리고 거래 수수료는 거래량에 해당 수수료율을 곱하여 계산합니다.MEXC 플랫폼에서 현물 거래 시 메이커 0%, 테이커 0.05%의 수수료 혜택을 받을 수 있습니다.메이커는 매칭할 해당 주문이 없는 주문으로, 주문이 체결될 때까지 기다려야 합니다.테이커는 시장의 대

Launchpad란?

Launchpad란?

MEXC Launchpad는 고품질 프로젝트와 확립된 토큰을 유리한 가격으로 보장된 접근을 제공하는 혁신적인 토큰 발행 플랫폼입니다. 사용자는 특정 미션을 완료하고 참여 요건을 충족하면 참여할 수 있습니다. 참가자는 MX, USDT 또는 지원되는 토큰을 사용하여 Launchpad 풀에 가입하여 유망한 토큰이나 확립된 자산을 공정하게 취득할 수 있습니다.ME

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요