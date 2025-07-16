가격 알림 설정 방법





많은 MEXC 사용자들은 MEXC 앱으로 현물 또는 무기한 선물을 거래할 때 갑작스러운 시장 변동에 직면하는 경우가 많으며, 적절한 진입 기회를 포착하기 위해 장시간 시장을 모니터링 해야 합니다. 이는 매매 기법에 익숙한 숙련된 거래자와 선물 거래에 처음 입문한 초보자 모두에게 의심할 여지없이 매우 힘든 과정입니다. 따라서 매매 전략 프로그램에 매매 기회가 발생했을 때 바로 시장에 진입하도록 알려줄 뿐만 아니라, 시장이 비활성 상태이거나 통합 기간 에 다른 문제에 집중할 수 있게 해주는 기능이 있다면 거래 프로세스의 효율성을 높일 수 있을 것입니다. 이러한 기능을 "가격 알림"이라고 합니다. 오늘은 MEXC 앱에서 가격 알림 기능을 사용하는 방법을 알아보겠습니다.









가격 알림은 MEXC 앱의 현물 및 선물 거래 페이지에서 확인할 수 있는 알림 기능입니다. 가격 알림을 사용하는 작동 원리는 다음과 같습니다: 가격 알림의 트리거 조건을 설정하면 가격이 미리 정의된 조건에 도달할 때 MEXC 앱은 인앱 알림과 푸시 알림을 통해 사용자에게 현재 가격 수준을 알려주며 가격 알림을 전달합니다.









가격 알림을 사용할 때는 다양한 트리거 조건을 설정해야 합니다. 가격이 다른 조건을 트리거할 때 알림이 MEXC 사용자에게 전송됩니다. 그러나 거래 시나리오에 따라 다른 트리거 조건이 적합합니다. 이러한 트리거 조건을 사용하는 원리와 적용 가능한 거래 시나리오를 이해해야 합니다.









MEXC 현물 거래 페이지에서 가격 알림 페이지를 방문하면 트리거 조건은 단 하나뿐입니다. 바로 이것입니다:









이러한 유형의 트리거 조건을 사용한다는 것은 특정 거래 페어의 시장 가격이 특정 가격 수준에 도달하는지 여부를 모니터링한다는 의미입니다. 따라서 이 인터페이스에서는 정확한 가격을 트리거 조건으로 설정해야 합니다. 이 시점에서 일부 거래자는 현재 가격 수준을 기준으로 시장에 진입하도록 선택할 수 있습니다.





예시





BTC/USDT를 거래할 때 31,000 USDT에 가격 알림을 설정합니다. 현재 BTC/USDT의 시장 가격이 30,000 USDT인 경우 해당 암호화폐 거래 시장 가격이 31,000 USDT에 도달하면 [가격 알림] 알림을 받게 됩니다.









MEXC 선물 거래 페이지의 가격 알림 페이지에 방문하면 총 6가지 트리거 조건이 표시됩니다:





다음 가격을 초과할시





다음 가격을 하회할시





24시간 변동성이 다음보다 높을때





24시간 변동성이 다음보다 낮을때





5분간 변동성이 다음보다 높을때





5분 변동성이 다음보다 하락일때









이 두 가지 트리거 조건 중 하나를 사용한다는 것은 특정 거래 페어의 시장 가격이 특정 수준에 도달하는지 여부를 모니터링한다는 의미입니다. 따라서 이 페이지에서 트리거 조건으로 정확한 가격을 설정해야 합니다. 이 시점에서 일부 거래자는 현재 가격 수준을 기준으로 시장에 진입하도록 선택할 수 있습니다.





예시





BTC/USDT 무기한 선물 거래 시 "다음 가격을 초과할시"을 31,000 USDT로 설정하고 BTC/USDT 무기한 선물의 시장 가격이 30,000 USDT인 경우 BTC/USDT 무기한 선물의 시장 가격이 31,000 USDT에 도달하면 가격 알림을 받게 됩니다.









이 두 가지 트리거 조건 중 하나를 사용하면 특정 거래 페어의 변동성 수준을 관찰하고 있다는 의미입니다. 또한 이 두 가지 트리거 조건은 기간, 특히 24시간이라는 개념을 도입하므로 24시간 변동 범위 내에서 트리거되는 조건을 기반으로 합니다. 요약하면, 이 트리거 조건을 구성할 때는 특정 백분율 값을 설정해야 합니다.





예시





BTC/USDT 무기한 선물 거래 시 "24시간 변동성이 다음보다 높을때"의 백분율 값을 10%로 설정하고 BTC/USDT 무기한 선물의 시장 가격이 30,000 USDT인 경우, 24시간 이내에 BTC/USDT 무기한 선물의 시장 가격이 33,000 USDT에 도달하면 가격 알림을 받게 됩니다.









마찬가지로 이 두 가지 트리거 조건 중 하나를 사용하면 특정 거래 페어의 변동성 수준을 계속 관찰하고 있다는 의미입니다. 그러나 이 트리거 조건에는 24시간보다 훨씬 짧은 5분 주기가 있습니다. 마찬가지로 이 조건은 5분 진동 범위를 기준으로 합니다. 따라서 이 트리거 조건을 구성할 때 특정 백분율 값을 설정해야 합니다.





예시





BTC/USDT 무기한 선물 거래 시 "5분간 변동성이 다음보다 높을때"의 백분율 값을 10%로 설정하고 BTC/USDT 무기한 선물의 시장 가격이 30,000 USDT인 경우, 5분 이내에 BTC/USDT 무기한 선물의 시장 가격이 33,000 USDT에 도달하면 가격 알림을 받게 됩니다.





















































가격 알림 조건이 트리거되면 인앱 알림을 받게 되며, 모바일 장치에서도 해당 알림을 받게 됩니다. 자세한 내용은 홈화면의 받은 편지함 섹션에서 확인할 수 있습니다.













특정 가격 알림 조건이 잘못 설정되었다고 생각되어 삭제하고 재설정하려면 휴지통 아이콘을 누르세요.





















































"다음 가격을 초과할시" 조건을 예로 들어, 값(예: 30,000 USDT)을 설정한 후 [알림]을 누릅니다.





설정이 완료되면 "지정가 알람 생성 성공"이라는 메시지가 표시됩니다.













"24시간 변동성이 높을때" 조건을 예로 들어, 값(예: 10%)을 설정한 후 [알림]을 누릅니다.





설정이 완료되면 "지정가 알람 생성 성공"라는 메시지가 표시됩니다.













"5분간 변동성이 높을때" 조건을 예로 들어, 값(예: 10%)을 설정한 후 [알림]을 누릅니다.





설정이 완료되면 "지정가 알람 생성 성공"이라는 메시지가 표시됩니다.













가격 알림 조건이 트리거되면 인앱 알림을 받게 되며, 모바일 장치에서도 해당 알림을 받게 됩니다. 자세한 내용은 홈페이지의 알림함 섹션에서 확인할 수 있습니다.













특정 가격 알림 조건이 잘못 설정되었다고 생각되어 삭제하고 재설정하려는 경우: "5분간 변동성이 높을때" 조건을 삭제하는 예를 들어, 삭제 아이콘을 탭한 다음 '알림' 팝업에서 [삭제]를 누릅니다.













가격 알림은 다양한 거래 시나리오에서 사용할 수 있는 매우 실용적인 거래 보조 도구입니다. MEXC 앱의 선물 거래 섹션에서 가격 알림을 설정하여 진입, 포지션 오픈은 물론 수익실현 및 스탑로스 목표를 달성할 수 있습니다. 6가지 유형의 가격 알림이 있으며, 특정 요구에 따라 적절하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어 특정 가격 수준에 관심이 있다면 "다음 가격을 초과/하회할시" 조건이 더 적합할 수 있습니다. 일중 또는 단기 변동 범위에 초점을 맞추고 있다면 "24시간 변동성이 다음보다 높을때/낮을때" 및 "5분간 병동성이 다음보다 높을때/낮을때" 조건이 더 적합할 수 있습니다. 전자는 시장 가격이 설정된 가격 조건에 도달하면 가격 알림을 트리거하는 반면, 후자는 지정된 시간 내에 시장 가격이 설정된 가격 조건을 충족해야 가격 알림을 받을 수 있습니다.









현재 웹사이트에서는 가격 알림 기능을 사용할 수 없습니다.





네트워크 문제로 인해 모바일 디바이스에서 푸시 알림이 실패할 수 있습니다. 항상 안정적인 인터넷 연결 상태를 유지하세요.





가격 알림 시기는 휴대폰 모델 및 운영 체제의 영향을 받아 지연될 수 있습니다. 따라서 주의를 기울여 리스크를 관리하시기 바랍니다. 또한 모바일 기기의 백그라운드에서 MEXC 앱이 실행되고 알림이 활성화되어 있는지 확인하시기 바랍니다.





위험 경고: 거래에는 위험이 수반되므로 투자에 신중하게 접근해야 합니다. 이 콘텐츠는 투자 조언이 아닙니다. 개인의 투자 목표, 재정 상황 및 위험 감수 능력에 따라 투자 결정을 내리시기 바랍니다.