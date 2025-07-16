MEXC에서 피싱 방지 코드를 설정하는 방법









피싱 방지 코드는 사용자가 설정한 문자열로, 가짜 MEXC 웹사이트나 이메일을 식별하는 데 도움이 됩니다.





성공적으로 설정하면 공식 MEXC 플랫폼에서 보내는 모든 이메일에 피싱 방지 코드가 표시됩니다. 이 코드가 표시되지 않거나 잘못 표시되면 피싱 이메일을 받은 것일 수 있습니다.













MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 오른쪽 상단의 사용자 아이콘 아래에서 [보안]을 선택합니다.





보안 페이지에서 아래로 스크롤하여 고급 보안 설정에서 '피싱 방지 코드'를 찾은 후 오른쪽의 [설정] 버튼을 클릭하여 설정을 시작하세요.









피싱 방지 코드로 특수 문자 없이 1~6자를 입력한 후 [확인]을 클릭하면 설정이 완료됩니다. 일반적으로 사용하는 비밀번호를 피싱 방지 코드로 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.





피싱 방지 코드 설정 페이지 하단에는 피싱 방지 코드가 이메일에 어떻게 표시되는지 보여주는 예가 있습니다. 이메일을 확인하여 이를 확인할 수 있습니다.













1) MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 왼쪽 상단 모서리에 있는 사용자 아이콘을 누릅니다.





2) [보안]을 선택합니다.





3) [피싱 방지 코드]를 선택합니다.





4) 알림을 읽은 후 [확인] 버튼을 누릅니다.





5) 피싱 방지 코드로 특수 문자 없이 1~6자를 입력하고 [확인]을 누르면 설정이 완료됩니다. 일반적으로 사용하는 비밀번호를 피싱 방지 코드로 사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

















MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 오른쪽 상단의 사용자 아이콘 아래에서 [보안]을 선택합니다.





보안 페이지에서 아래로 스크롤하여 고급 보안 설정에서 '피싱 방지 코드'를 찾은 후 오른쪽의 [변경] 버튼을 클릭합니다.









피싱 방지 코드 페이지에서 현재 사용 중인 피싱 방지 코드를 확인할 수 있습니다. 아래 입력란에 설정하려는 새 피싱 방지 코드를 입력한 후 [확인]을 클릭하면 수정이 완료됩니다.













1) MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 왼쪽 상단 모서리에 있는 사용자 아이콘을 누릅니다.





2) [보안]을 선택합니다.





3) [피싱 방지 코드]를 선택합니다.





4) 알림을 읽은 후 [확인] 버튼을 누릅니다.





5) 피싱 방지 코드 입력란을 누르고 설정하려는 새 피싱 방지 코드를 입력한 후 [확인]을 눌러 수정을 완료합니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.