MEXC에서 암호화폐 선물 주고 받기





특정 명절이나 의미 있는 날에는 친구들이 모여 빨간 봉투를 주고받으며 분위기를 고조시키는 경우가 많습니다. 웹3 사용자를 위해 MEXC는 이 기능도 제공합니다. MEXC 앱의 선물 기능을 사용하여 친구들과 선물을 주고받는 즐거움을 공유할 수 있습니다.





선물 기능은 현재 앱에서만 사용할 수 있으며 웹 플랫폼에서는 지원되지 않습니다. MEXC의 선물 기능을 사용하기 전에 휴대폰 번호를 연결하고 KYC 인증을 완료해야 합니다. 그렇지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.













필요한 준비를 완료한 후 MEXC 앱 홈페이지에서 이미지 캐러셀 아래의 [더보기]를 클릭하고 [선물 및 캠페인] 페이지에서 [선물]을 선택합니다. 그런 다음 빨간색 봉투 아래의 [보내기] 버튼을 클릭합니다.













"선물" 페이지에서 "암호화폐"를 선택하고, "총액"을 입력한 후 선물 봉투의 "수량"을 입력하고, 인사말을 작성하고, 포스터를 선택하면 [신규 사용자만 수령 가능합니다] 체크 여부를 선택할 수 있습니다. 모든 입력이 완료되면 오른쪽 하단의 [보내기] 버튼을 클릭합니다.





[신규 사용자만 수령 가능합니다]를 선택한 경우, 이 선물은 새로 가입한 사용자만 받을 수 있으며, 신규 사용자는 자동으로 선물을 보낸 사람의 초대 대상자가 되어 내 초대 대상자가 됩니다.





선물이 24시간 이내에 청구되지 않거나 완전히 청구되지 않은 경우, 남은 잔액은 원래 계정으로 반환됩니다.













MEXC 선물 기능은 두 가지 유형으로 나뉩니다: 일반 선물과 행운 추첨 선물입니다. 이 두 가지 유형의 주요 차이점은 다음과 같습니다:





1. 선물을 보내는 사용자의 경우: 일반 선물의 경우, 각 선물 봉투별 금액을 입력하면 선물 봉투의 총 금액에 개별 선물 봉투별 금액을 곱한 금액이 선물 봉투의 총 금액이 됩니다. 추첨 선물의 경우 총 금액을 입력하면 선물 봉투의 총 금액은 입력한 금액이 됩니다.





2. 선물을 받는 사용자의 경우: 일반 선물의 경우 모든 사람이 동일한 최종 금액을 받는 반면, 행운 추첨 선물의 경우 각 사람이 받는 최종 금액은 전적으로 운에 따라 달라지며 수령 금액이 균일하지 않습니다.