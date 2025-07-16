선물 거래 페어를 선택하는 방법은 무엇인가요?

선도적인 글로벌 디지털 화폐 거래소 중 하나인 MEXC는 사용자에게 고품질 투자 옵션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 광범위한 선물 거래 옵션을 고려할 때 초보 사용자는 적절한 투자 대상을 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 이 글의 목적은 MEXC 사용자 여러분에게 올바른 선물 거래 페어를 선택하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공하는 것입니다.









거래 행위의 관점에서 선물 거래자는 일반적으로 "트렌드 트레이더"와 "데이 트레이더"라는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 본질적으로 전자는 장기적인 수익성에 더 중점을 두고 시간을 투자하여 더 큰 수익 잠재력을 추구하는 반면, 후자는 단기 수익에 더 중점을 두고 빠른 수익 창출과 차익 실현을 목표로 합니다. 트렌드 트레이더는 장기적인 추세를 파악하기를 원하며 일일 거래를 추구하지 않고 며칠, 몇 주, 심지어 몇 달 동안 포지션을 보유하는 경우가 많습니다. 반면 데이 트레이더는 일반적으로 단일 거래일 내에 거래를 완료합니다. 따라서 장기 투자에는 추세 거래가 적합하고, 단기 투자에는 일일 거래가 더 적합합니다.





MEXC 선물 플랫폼은 이 두 가지 유형의 거래자를 위한 선물 거래 페어를 제공합니다. 유동성 지표를 주도하는 BTC/USDT 및 ETH/USDT 선물 거래 페어는 2024년 초부터 매우 우호적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 둘 다 장기 투자에 적합한 옵션입니다.









시장에 큰 영향력을 행사하는 토큰과 관련된 선물 거래 페어 외에도 암호화폐 생태계의 광범위하고 다양한 환경에는 유망한 다양한 암호화폐가 포함되어 있습니다. 이러한 자산 중 일부는 블록체인 영역 내 기술 혁신을 통해 아직 활용되지 않은 가치를 보유하고 있으며, 이는 가치 상승을 위한 고유한 촉매제가 됩니다. 또한 알트코인 시장이 확대됨에 따라 이러한 선물에 대한 거래 활동도 급증하고 있습니다. 그러나 초기 상장 단계에서 신생 암호화폐의 가격은 시장 심리와 특정 이벤트의 영향을 받을 수 있습니다. 동시에 주요 암호화폐 선물 거래 페어의 가격이 횡보하는 기간에는 해당 통화와 관련된 선물 거래가 장중 추세와 차이가 날 가능성이 있습니다. 따라서 거래자에게는 수익성이 높지만 리스크가 높은 투자 방법입니다. 예를 들어, 신규 선물 거래 페어인 STRK/USDT는 하루 안에 5% 이상의 이익 마진을 달성할 수 있습니다.













선물 거래의 매력 중 하나는 레버리지 기능에 있습니다. MEXC에서 사용자는 다양한 최대 레버리지 배수로 선물을 거래할 수 있습니다. 레버리지 배수는 수익과 위험을 모두 증폭시킨다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 따라서 MEXC 사용자 여러분은 견딜 수 있는 최대 하락폭에 따라 적절한 레버리지 배수를 선택해야 합니다. 예를 들어, SOL/USDT 선물 거래 페어의 최대 레버리지 배수는 300배이며, BTC/USDT 선물 거래 페어의 경우 500배입니다. MEXC 사용자 여러분은 수익률을 높이기 위해 레버리지가 높은 선물 거래 페어를 사용하거나 거래를 완료하기 위해 보다 보수적인 레버리지 배수의 선물 거래 페어를 선택할 수 있습니다(또는 이러한 효과를 얻기 위해 선물 거래 페어 내에서 더 작은 레버리지 배수를 선택할 수 있습니다).









알림





선물 레버리지 챌린지: 15배에서 500배까지 레버리지를 경험하고 푸짐한 선물 보상을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 MEXC: 15배에서 500배까지 레버리지를 경험하고 푸짐한 선물 보상을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 MEXC 이벤트 캘린더 를 참조하세요.









전통적인 금융에서 선물 포지션을 장기 보유하는 것은 현물 자산 보유의 위험을 헤지하는 역할을 하는 경우가 많습니다. 마찬가지로 디지털 화폐 선물 거래에도 이에 상응하는 암호화폐 페어가 있습니다. 사용자가 특정 통화를 장기간 대량으로 보유하고 있는 경우 하락장에서 해당 통화 페어에 대한 숏 선물 포지션을 보유하면 현물 자산의 하락 위험을 헤지할 수 있습니다. 동시에 선물 거래 페어의 레버리지 배수를 조정할 수 있기 때문에 MEXC 사용자는 적절한 증거금을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 레버리지 배수가 100배인 1000 MX를 보유하고 있다면 약 10 MX만 증거금으로 지불하면 헤지할 수 있습니다.













시장 상황은 끊임없이 변화하고 있으며, 사용자는 합리적인 투자 계획을 세우기 위해 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위와 같은 요소를 평가해야 합니다. 올바른 선물 거래 페어를 선택할 때 MEXC 사용자는 자신의 거래 기술, 경제 상황, 이용 가능한 정보를 고려하여 자신의 기대에 가장 부합하는 선물 거래 페어를 선택하는 등의 '과제'를 수행해야 합니다.





면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.