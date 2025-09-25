선물 거래에서 포지션을 오픈하면 오픈 포지션 목록에 표시됩니다. 오픈 포지션 목록에는 거래 페어, 포지션, 평균 진입 가격, 공정 가격, 예상 청산 가격, 증거금률, 증거금, 미실현 손익, 실현 손익, 즉시 청산, TP/SL, 포지션 청산, 역방향, 그리고 다양한 데이터 항목과 실행 버튼이 포함되어 있습니다. 정보가 많기 때문에 일부 항목은 화면에 모두 표선물 거래에서 포지션을 오픈하면 오픈 포지션 목록에 표시됩니다. 오픈 포지션 목록에는 거래 페어, 포지션, 평균 진입 가격, 공정 가격, 예상 청산 가격, 증거금률, 증거금, 미실현 손익, 실현 손익, 즉시 청산, TP/SL, 포지션 청산, 역방향, 그리고 다양한 데이터 항목과 실행 버튼이 포함되어 있습니다. 정보가 많기 때문에 일부 항목은 화면에 모두 표
포지션 정보 순서 조정으로 원활한 거래 환경 만들기

선물 거래에서 포지션을 오픈하면 오픈 포지션 목록에 표시됩니다. 오픈 포지션 목록에는 거래 페어, 포지션, 평균 진입 가격, 공정 가격, 예상 청산 가격, 증거금률, 증거금, 미실현 손익, 실현 손익, 즉시 청산, TP/SL, 포지션 청산, 역방향, 그리고 다양한 데이터 항목과 실행 버튼이 포함되어 있습니다.


정보가 많기 때문에 일부 항목은 화면에 모두 표시되지 않을 수 있으며, 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 확인해야 합니다. 다양한 사용자 선호도를 충족하기 위해, MEXC는 오픈 포지션 정렬 기능을 도입하여 사용자가 자신의 사용 습관에 맞게 항목의 표시 순서를 맞춤 설정할 수 있도록 했습니다.

오픈 포지션이 많은 경우, 포지션, 평균 진입 가격, 공정 가격, 예상 청산 가격, 증거금률, 증거금, 미실현 손익, 실현 손익 등 다양한 필터를 사용하여 정렬할 수도 있습니다. 이를 통해 서로 다른 거래 페어의 세부 정보를 더 쉽게 비교할 수 있습니다.

1. 오픈 포지션 정보 순서 조정 시 얻을 수 있는 세 가지 장점


1.1 정보 접근 효율성 향상


정보 순서를 유연하게 조정하면, 거래자는 자신의 거래 습관과 집중 영역에 따라 가장 중요한 데이터를 눈에 띄는 위치에 배치할 수 있습니다. 예를 들어, 미실현 손익을 주로 확인하는 거래자는 이 항목을 앞쪽으로 이동시켜, 포지션 페이지를 열 때 핵심 손익 데이터를 즉시 확인하고 신속한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

1.2 포지션 비교 및 분석 용이


여러 포지션을 보유하고 있을 때, 정보 순서 조정은 거래자가 포괄적이고 체계적인 비교를 수행하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 미실현 손익 기준으로 포지션을 높은 순서에서 낮은 순서로 정렬하면, 거래자는 성과가 가장 좋은 포지션과 가장 낮은 포지션을 빠르게 식별하고, 이에 따라 포지션 배분을 조정하여 포트폴리오를 최적화하고 수익을 극대화할 수 있습니다.

1.3 개인화된 거래 요구에 적응

오픈 포지션에서 정보 순서를 맞춤 설정할 수 있는 기능은 거래자가 자신의 선호도와 고유한 거래 요구 사항에 맞게 데이터를 배치할 수 있도록 합니다.

2. 오픈 포지션 정보 표시 순서 설정 방법


2.1 웹


1) 첫 번째 열 고정

이 기능은 엑셀의 창 고정 기능과 유사하게 작동합니다. 오픈 포지션거래 페어 옆에는 📌 핀 버튼이 있습니다. 클릭하면 거래 페어 열이 고정됩니다.

창을 좌우로 스와이프해도 거래 페어 열은 고정된 상태로 유지되어 이동하지 않습니다.


2) 맞춤 정렬

오픈 포지션에서 역방향 또는 포지션 청산 등의 작업을 수행할 때, 웹 인터페이스에서는 필요한 작업 버튼을 찾기 위해 좌우로 스와이프해야 할 수 있습니다.

맞춤 정렬 기능을 사용하면, 자주 사용하는 버튼과 데이터 항목을 앞쪽으로 배치하고, 덜 자주 사용하는 항목은 뒤쪽으로 이동시킬 수 있습니다. 이를 통해 거래 시 시간을 절약할 수 있습니다.

아래 예시처럼, 즉시 청산 작업을 앞쪽으로 이동할 수 있습니다. 즉시 청산 아래의 시장가 모두 청산 열을 클릭하고 드래그하여 거래 페어 옆으로 이동한 후, 마우스를 놓으면 이동이 완료되고 표시 순서가 업데이트됩니다.

참고: 맨 왼쪽의 거래 페어 열은 이동할 수 없으며 항상 고정되어 있습니다.


3) 다중 오픈 포지션 정렬

여러 개의 포지션을 보유하고 있고, 이를 특정 조건에 따라 높은 순서부터 낮은 순서 또는 낮은 순서부터 높은 순서로 정렬하여 비교를 쉽게 하고 싶다면, MEXC의 다중 포지션 정렬 기능을 활용할 수 있습니다.

정렬 기준은 포지션, 평균 진입가, 공정 가격, 예상 청산 가격, 증거금률, 증거금, 미실현 손익, 실현 손익 등을 선택할 수 있으며, 각 기준은 오름차순과 내림차순 정렬을 모두 지원합니다.

예시처럼, 미실현 손익 버튼을 클릭하고 ▼를 선택하면, 모든 포지션이 미실현 손익 기준으로 높은 순서부터 낮은 순서까지 정렬됩니다.


2.2 앱


앱에서도 동일한 포지션 정렬 기능을 사용할 수 있습니다.

선물 페이지를 열고, 미체결 주문 옆에 있는 정렬 버튼을 탭한 뒤 원하는 정렬 기준을 선택하세요. 예를 들어, 미실현 손익 기준에서 내림차순을 선택한 후 확인을 누르면 포지션 정렬이 완료됩니다.


3. 포지션 페이지의 주요 용어


선물 거래 페어: 선물 거래에서 확인할 수 있는 거래 페어를 의미합니다. 선물 거래 페어와 기초 암호화폐를 구분하는 것이 중요합니다. 예를 들어, BTC는 암호화폐이지만, BTCUSDT 무기한 선물 거래 페어와 BTCUSD 무기한 선물 거래 페어는 서로 다른 거래 페어입니다. MEXC 선물에서는 보통 BTCUSDTBTCUSD로 표기됩니다.

포지션 규모: 보유 중인 선물 포지션의 가치를 의미합니다. MEXC 선물에서는 포지션 규모를 USDT, 코인(Coins), Cont. 세 가지 단위로 표시할 수 있으며, 원하는 방식으로 선택할 수 있습니다.


  • USDT로 표시되는 경우, 포지션 규모는 USDT 가치로 환산됩니다.예를 들어, 1 BTC를 보유하고 있고 BTC 가격이 120,000달러라면, 해당 BTC 포지션 가치는 120,000 USDT로 표시됩니다.
  • 코인(Coins) 단위로 표시되는 경우, 포지션 규모는 보유하고 있는 실제 토큰 수량을 반영합니다.
  • Cont.는 특수한 단위로, 거래 페어에 따라 다른 토큰 또는 법정화폐 가치를 나타냅니다. 예를 들어, BTCUSDT 무기한 선물의 1Cont는 0.0001 BTC, ETHUSDT 무기한 선물의 1Cont는 0.01 ETH를 의미합니다. Coin-M 선물의 경우, 1Cont는 고정된 USD 가치에 해당합니다. 예를 들어, BTCUSD 선물의 1Cont는 100달러, ETHUSD 선물의 1Cont는 10달러에 해당합니다.
자세한 내용은 MEXC 선물 거래 규칙을 참고하시기 바랍니다.

평균 진입가: 사용자가 포지션을 오픈할 때의 평균 비용 가격을 의미합니다. 예를 들어, 사용자가 XRPUSDT 무기한 선물에서 2 USDT 가격에 100Cont 롱 포지션을 오픈하고, 같은 거래 페어에서 2.1 USDT 가격에 다시 100Cont 롱 포지션을 오픈할 경우, 평균 진입가는 다음과 같이 계산됩니다:
(2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT

공정 가격: 단일 플랫폼에서 발생할 수 있는 비정상적인 가격 변동으로 인해 사용자가 손실을 입는 것을 방지하기 위해 도입된 메커니즘입니다. 이는 주요 거래소의 가격 데이터를 가중 평균하여 계산되며, 실제 시장 가격을 보다 공정하게 반영합니다. 공정 가격에 대한 자세한 내용은 인덱스 가격, 공정 가격, 최신 가격 항목을 참고하시기 바랍니다.

예상 강제 청산 가격: 공정 가격이 예상 강제 청산 가격에 도달하면, 보유 중인 포지션은 강제 청산됩니다. 강제 청산에 대한 자세한 내용은 강제 청산이란 무엇인가요? 글을 참고하시기 바랍니다.

주문 수량 및 체결 수량: 주문 수량은 사용자가 주문을 걸 때 설정한 예상 수량을 의미합니다. 주문 수량이 큰 경우, 일반적으로 여러 개의 작은 주문으로 나뉘어 순차적으로 체결됩니다. 체결 수량은 실제로 체결된 수량을 의미합니다. 주문 수량과 체결 수량이 같으면, 해당 주문이 성공적으로 체결된 것입니다.

주문 가격 및 평균 체결 가격: 주문 가격은 사용자가 주문을 걸 때 입력한 예상 가격을 의미합니다. 사용자가 지정가 주문을 선택하면 주문 가격은 입력한 가격과 동일합니다. 사용자가 시장가 주문을 선택하면 주문 가격은 실제 거래 결과에 따라 달라집니다. 주문 수량이 큰 경우, 일반적으로 여러 개의 작은 주문으로 나뉘어 순차적으로 체결됩니다. 시장 변동으로 인해 작은 주문들의 실제 체결 가격이 다를 수 있으며, 이 체결 가격들의 평균이 평균 체결 가격입니다.

실현 손익: 포지션에서 발생한 모든 실현 손익을 의미하며, 여기에는 거래 수수료, 펀딩 비용, 포지션 청산으로 인한 손익이 포함됩니다(단, 바우처나 MX로 차감된 수수료 부분은 제외). 선물 거래 용어에 대한 자세한 설명은 선물 거래 페이지의 용어 설명을 참고하시기 바랍니다.

현재 MEXC에서는 수수료 무료 축제 이벤트를 진행하고 있습니다. 참여하면 거래 비용을 크게 줄일 수 있어, "더 절약하고, 더 거래하며, 더 벌기"라는 목표를 달성할 수 있습니다. MEXC 플랫폼에서는 이 이벤트를 통해 저비용 거래를 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 시장 흐름을 선제적으로 파악하고 기회를 최대 효율로 포착할 수 있습니다. 자산 성장 여정을 가속화하기에 최적의 진입점입니다.

추천 읽을거리:


면책 고지: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 그 외 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 특정 자산의 매수, 매도, 보유를 권유하는 내용도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보를 제공할 뿐이며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 투자와 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

