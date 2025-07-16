특정 날짜의 차트 데이터 빠르게 조회하기





일일 거래나 현재 시장 상황을 확인할 때 가장 많이 사용하는 도구는 차트입니다. 과거 거래 내역을 확인하려면 일반적으로 차트에서 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤하여 확인하려는 날짜 범위 내의 캔들 추세를 찾습니다.





MEXC에서는 특정 날짜의 차트 데이터를 쉽게 찾아볼 수 있도록 차트 데이터의 날짜를 편리하고 빠르게 지정할 수 있는 기능을 출시했습니다. 이 기능을 사용하여 필요에 따라 차트 날짜를 필터링하고 조회할 수 있습니다.









해당 기능은 현재 현물 및 선물 거래 웹 인터페이스에서 모두 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 TradingView 차트 모드를 사용하는 방법을 설명합니다. 기존 차트 작업은 동일합니다.









MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 [선물거래] - [USDT-M 무기한 선물] 또는 [Coin-M 무기한 선물]을 선택하세요. 이 글에서는 USDT-M 무기한 선물로 예시를 들겠습니다. 선물 거래 페이지에서 차트 상단의 [TradingView] 모드로 전환하세요.









차트 왼쪽 하단에 있는 달력 버튼을 클릭합니다. [날짜]에서 2024년 4월 20일 12시 등 조회하고 싶은 차트의 특정 날짜와 시간을 선택하세요. 정보 입력 후 [가기]를 클릭하세요.









차트는 자동으로 사용자가 설정한 시간으로 이동하며, 차트에 팝업창이 나타나 사용자가 찾고 있는 날짜에 해당하는 캔들을 표시합니다.













마찬가지로 선물 거래 페이지 차트 상단의 [TradingView] 모드를 클릭하세요.





차트 왼쪽 하단에 있는 달력 모양의 버튼을 클릭합니다. [커스텀 레인지]에서 2024년 4월 10일 12시부터 2024년 4월 20일 12시까지 조회하려는 차트의 기간 범위를 선택합니다. 정보 입력 후 [가기]를 클릭하세요.









차트는 자동으로 설정한 기간으로 이동합니다. 차트의 가로축을 확인하면 현재 페이지에 표시된 차트가 검색한 시간 범위 내에서 차트의 추세를 보여주는 것을 확인할 수 있습니다.









면책조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참조 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 주의하시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.