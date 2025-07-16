주소 하이재킹으로 인한 금전적 손실을 방지하는 방법





간략한 설명: 피해자가 비공식 소프트웨어를 통해 가상 화폐 수신 주소를 보내거나 로컬에서 가상 화폐 수신 주소를 복사하여 붙여넣을 때, 복사 전후의 주소가 일치하지 않는 경우가 있는데 이러한 상황을 주소 하이재킹 이라고 부릅니다.









1. 공식 채널에서 다운로드한 써드파티 채팅 도구를 사용하고, 타사 플랫폼에서 크랙된 버전, XX 특정 언어 버전 등을 다운로드하지 마세요.





2. 다양한 브라우저를 사용할 때 써드파티 플러그인을 신중하게 설치하고 비공식 마켓에서 신뢰할 수 없는 플러그인을 설치하지 마세요.





3. 기기 운영 체제(iOS/Android/Windows/macOS)를 적시에 업그레이드하고, 시스템 보안 패치를 적시에 설치하고, 브라우저 버전을 적시에 업데이트하고, 바이러스 백신 소프트웨어를 설치하고, 매일 검사 및 바이러스 백신 작업을 수행하세요.









1. 채팅 소프트웨어에서 친구에게 주소를 전송하고 친구의 기기에 수신된 주소와 비교합니다. 일치하지 않는다면 주소가 하이재킹된 것입니다.





2. 브라우저에서 CEX 플랫폼에서 출금할 때 2차 주소 확인이 수행됩니다. 확인된 주소가 대상 주소와 일치하는지 주의 깊게 확인하십시오. 일치하지 않는다면 브라우저 인터페이스가 하이재킹된 것입니다. 또한 검색 엔진을 통해 테스트할 수도 있습니다. 테스트 출금 주소를 검색 엔진에 입력하고 검색을 클릭한 후 검색 페이지의 검색어가 테스트 출금 주소인지 확인하여 일치하지 않는다면 브라우저 인터페이스가 하이재킹된 것입니다.





3. 운영 체제에서 테스트 주소를 복사한 다음 메모장이나 다른 소프트웨어에 복사하고 복사한 주소를 대상 주소와 비교합니다. 일치하지 않는다면 클립보드가 전체적으로 하이재킹된 것입니다.









1. 써드파티 채팅 어플이 계정을 하이재킹한 것으로 확인된 경우, 해당 어플을 삭제하고 공식 출처에서 어플을 다운로드하세요.





2. 브라우저에만 하이재킹 문제가 있다고 판단되는 경우 브라우저에 악성 플러그인이 있거나 비공식 브라우저를 다운로드했을 가능성이 높습니다. 공식 채널에서 브라우저를 다운로드했다면 안전한지 확신할 수 없는 플러그인을 모두 제거하고, 판단하기 어려운 경우에는 모든 플러그인을 제거하시기 바랍니다. 공식 브라우저가 아닌 경우, 해당 브라우저를 삭제하고 공식 출처에서 다운로드하세요.





3. 디바이스에서 주소를 복사하여 붙여넣을 때 하이재킹당했다면 디바이스에 바이러스 소프트웨어가 설치되어 있을 가능성이 높으므로 바이러스 백신 소프트웨어를 설치하고 바이러스를 검사해야 합니다. 또한 시스템을 업그레이드하고 적시에 시스템 보안 업데이트를 설치해야 합니다.



