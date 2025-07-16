간략한 설명: 피해자가 비공식 소프트웨어를 통해 가상 화폐 수신 주소를 보내거나 로컬에서 가상 화폐 수신 주소를 복사하여 붙여넣을 때, 복사 전후의 주소가 일치하지 않는 경우가 있는데 이러한 상황을 주소 하이재킹이라고 부릅니다. 주소 하이재킹을 방지하려면 어떻게 해야 하나요? 1. 공식 채널에서 다운로드한 써드파티 채팅 도구를 사용하고, 타사 플랫폼에서 크간략한 설명: 피해자가 비공식 소프트웨어를 통해 가상 화폐 수신 주소를 보내거나 로컬에서 가상 화폐 수신 주소를 복사하여 붙여넣을 때, 복사 전후의 주소가 일치하지 않는 경우가 있는데 이러한 상황을 주소 하이재킹이라고 부릅니다. 주소 하이재킹을 방지하려면 어떻게 해야 하나요? 1. 공식 채널에서 다운로드한 써드파티 채팅 도구를 사용하고, 타사 플랫폼에서 크
주소 하이재킹으로 인한 금전적 손실을 방지하는 방법

2025년 7월 16일MEXC
0m
간략한 설명: 피해자가 비공식 소프트웨어를 통해 가상 화폐 수신 주소를 보내거나 로컬에서 가상 화폐 수신 주소를 복사하여 붙여넣을 때, 복사 전후의 주소가 일치하지 않는 경우가 있는데 이러한 상황을 주소 하이재킹이라고 부릅니다.

주소 하이재킹을 방지하려면 어떻게 해야 하나요?


1. 공식 채널에서 다운로드한 써드파티 채팅 도구를 사용하고, 타사 플랫폼에서 크랙된 버전, XX 특정 언어 버전 등을 다운로드하지 마세요.


2. 다양한 브라우저를 사용할 때 써드파티 플러그인을 신중하게 설치하고 비공식 마켓에서 신뢰할 수 없는 플러그인을 설치하지 마세요.

3. 기기 운영 체제(iOS/Android/Windows/macOS)를 적시에 업그레이드하고, 시스템 보안 패치를 적시에 설치하고, 브라우저 버전을 적시에 업데이트하고, 바이러스 백신 소프트웨어를 설치하고, 매일 검사 및 바이러스 백신 작업을 수행하세요.

주소가 하이재킹되었는지 테스트하는 방법:


1. 채팅 소프트웨어에서 친구에게 주소를 전송하고 친구의 기기에 수신된 주소와 비교합니다. 일치하지 않는다면 주소가 하이재킹된 것입니다.

2. 브라우저에서 CEX 플랫폼에서 출금할 때 2차 주소 확인이 수행됩니다. 확인된 주소가 대상 주소와 일치하는지 주의 깊게 확인하십시오. 일치하지 않는다면 브라우저 인터페이스가 하이재킹된 것입니다. 또한 검색 엔진을 통해 테스트할 수도 있습니다. 테스트 출금 주소를 검색 엔진에 입력하고 검색을 클릭한 후 검색 페이지의 검색어가 테스트 출금 주소인지 확인하여 일치하지 않는다면 브라우저 인터페이스가 하이재킹된 것입니다.

3. 운영 체제에서 테스트 주소를 복사한 다음 메모장이나 다른 소프트웨어에 복사하고 복사한 주소를 대상 주소와 비교합니다. 일치하지 않는다면 클립보드가 전체적으로 하이재킹된 것입니다.

주소 하이재킹 시 대처 방법:


1. 써드파티 채팅 어플이 계정을 하이재킹한 것으로 확인된 경우, 해당 어플을 삭제하고 공식 출처에서 어플을 다운로드하세요.

2. 브라우저에만 하이재킹 문제가 있다고 판단되는 경우 브라우저에 악성 플러그인이 있거나 비공식 브라우저를 다운로드했을 가능성이 높습니다. 공식 채널에서 브라우저를 다운로드했다면 안전한지 확신할 수 없는 플러그인을 모두 제거하고, 판단하기 어려운 경우에는 모든 플러그인을 제거하시기 바랍니다. 공식 브라우저가 아닌 경우, 해당 브라우저를 삭제하고 공식 출처에서 다운로드하세요.

3. 디바이스에서 주소를 복사하여 붙여넣을 때 하이재킹당했다면 디바이스에 바이러스 소프트웨어가 설치되어 있을 가능성이 높으므로 바이러스 백신 소프트웨어를 설치하고 바이러스를 검사해야 합니다. 또한 시스템을 업그레이드하고 적시에 시스템 보안 업데이트를 설치해야 합니다.

4. 위와 같은 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 시스템을 재설치해야 합니다. 유의: 시스템을 재설치하면 모든 데이터가 손실되므로 신중히 진행하시기 바라며, 공식 오프라인 A/S 센터를 방문하여 시스템을 재설치하는 것을 권장합니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

디지털 화폐 시장에서는 새로운 프로젝트와 암호화폐가 끊임없이 등장하고 있습니다. 높은 수익 가능성 때문에 투자자들에게 매력적으로 보이지만, 동시에 상당한 위험을 내포하고 있기도 합니다. &#34;허니팟 토큰&#34;이란 매수는 가능하지만 매도가 불가능한 암호화폐 또는 유동성이 극도로 낮아 출금에 문제가 발생하는 토큰을 의미합니다. 이 용어는 투자자들 사이에

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환은 사용자가 기존의 호가창, 주문, 매칭 절차 없이도 서로 다른 암호화폐 간 자산을 빠르게 교환할 수 있는 독점 기능입니다. 이 서비스는 속도와 간편성, 호가 매칭을 기다릴 필요 없이 즉시 거래를 체결할 수 있다는 점이 특징입니다. 효율적이고 사용자 친화적인 경험을 제공하여 MEXC 플랫폼의 모든 사용자가 원활하게 암호화폐를 거래할 수 있습니다

