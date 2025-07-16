선물 거래에서 강제 청산을 방지하는 방법









선물 거래에서 큰 시장 변동으로 인해 선물 계정의 증거금이 계속해서 필요한 증거금 수준 아래로 떨어지면 포지션을 강제로 청산해야 합니다. 이를 강제 청산이라고 하며, 일반적으로 "청산"이라고 합니다.





강제 청산에 대한 자세한 내용은 " 강제청산이란 무엇인가요? " 글을 참고하시기 바랍니다.









강제 청산의 주된 이유는 시장 가격 변동이 거래자의 예상을 뛰어넘어 포지션이 필요한 증거금 수준을 유지할 수 없기 때문입니다. 강제 청산의 일반적인 이유는 다음과 같습니다.









선물 거래는 고위험 고수익을 특징으로 합니다. 거래자가 과도한 레버리지나 대규모 포지션을 사용하여 수익을 추구하면 증거금율이 너무 낮아집니다. 이는 시장 가격 변동을 견딜 수 있는 능력을 감소시켜 강제 청산 위험을 증가시킵니다.









많은 거래자들이 스탑로스 주문을 설정하는 것보다 시장 자체를 모니터링하고 시장 변화에 따라 포지션을 청산할지 여부를 선택하는 것을 선호합니다. 일부 거래자는 스탑로스 주문을 설정하는 습관이 없습니다. 이러한 관행은 상당한 시장 변동이 있을 때 쉽게 강제 청산으로 이어질 수 있습니다.









시장 추세는 예측할 수 없는 경우가 많으며, 누구도 향후 가격 변동을 정확하게 예측할 수 없습니다. 단기 시장 추세의 영향을 받는 일부 거래자는 이러한 추세가 계속되어 포지션이 증가할 것이라고 믿을 수도 있고 반전을 예상할 수도 있습니다. 개인의 신념에 기초한 이러한 전략은 초기 손실을 악화시키고 궁극적으로 강제 청산으로 이어질 수 있습니다.









선물 거래는 변동성이 높으므로 선물 거래 참여 전 현실적인 투자 기대치를 설정하고 리스크 관리 전략을 구현하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 상당한 시장 변동이 있더라도 손실을 관리할 수 있습니다.





선물 거래가 처음이라면 선물 모의 거래 를 연습하거나 카피 트레이딩 전략을 사용하여 시작할 수 있습니다. 이는 실제 거래에 참여하기 전에 점차적으로 거래 기술을 배우는 데 도움이 될 것입니다.









고정된 레버리지 비율은 없으며 귀하의 계정 자금과 위험 선호도에 따라 달라집니다. 초보 거래자의 경우 레버리지 비율을 너무 높게 설정하는 것은 바람직하지 않습니다. 레버리지를 줄이면 강제 청산 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.









선물 거래 시 포지션을 오픈하거나 이미 오픈된 거래에 대해 스탑로스 지점을 설정해야 합니다. 이렇게 하면 변동이 발생하는 경우 손실을 허용 가능한 수준으로 줄여 강제 청산을 효과적으로 방지할 수 있습니다.









투자 포트폴리오의 단일 자산이 전체 자금의 특정 비율을 초과하지 않도록 자본을 합리적으로 배분하는 방법을 배워야 합니다. 이러한 방식으로 자본 배분을 다양화하면 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.





