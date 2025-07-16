



MEXC 플랫폼 계정의 경우, MEXC는 개인 인증과 기관 인증을 모두 제공하며, 어떤 인증 방법을 선택하느냐에 따라 인증 방법이 달라집니다. 개인 인증에 대해 자세히 알아보려면 " 신원 인증 수행 방법 "을 참조하세요. 다음 문서는 기관 인증에 관한 내용입니다.









기관 인증을 완료하면 계정의 출금 한도가 증가하여 24시간 한도가 400 BTC로 올라가고 기관 계정에 대한 추가 혜택도 제공됩니다.









MEXC 공식 홈페이지에 접속하여 로그인합니다. 홈페이지 오른쪽 상단의 사용자 아이콘 아래 드롭다운 메뉴에서 [KYC 인증]을 선택합니다.









화면 오른쪽의 [기관 인증으로 전환]을 클릭합니다.









기관 인증 페이지에서 일부 서류를 미리 준비해야 하는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 미비한 정보로 인해 인증 절차가 반복적으로 종료되어 원활한 인증 정보 입력이 어려운 상황을 방지하기 위한 것입니다. [인증 시작]을 클릭하기 전에 필요한 서류를 모두 준비해두는 것을 권장합니다.





MEXC는 이사회 결의 문서 및 지분 구조 정보에 대한 해당 참조 템플릿을 제공합니다. [템플릿]을 클릭하여 다운로드하여 참고할 수 있습니다.









"데이터 입력" 페이지에서 기관 정보, 등록된 회사 주소, 회사 사업장 주소 등 세부 정보를 입력해야 합니다. 정보를 입력한 후 [계속]을 클릭하여 회원 정보를 입력합니다.









"회원 정보" 페이지에서 회사 승인된 사람, 기업을 관리하거나 지시하는 주요 책임이 있는 개인, 최종 수혜자인지 여부 정보를 입력해야 합니다. 정보를 입력한 후 [계속]을 클릭합니다.









"파일 업로드" 페이지에서 기관 인증 절차에 앞서 준비한 문서를 업로드할 수 있습니다. 파일을 업로드한 후 진술서를 검토하고 "다음 조항을 읽고 동의합니다" 상자에 체크한 다음 [제출]을 클릭합니다.









제출을 마치면 "검토" 단계로 들어갑니다. 신청서가 검토될 때까지 조금만 기다려 주세요. 승인이 완료되면 기관 인증이 완료됩니다.