MEXC 예금에서 TON 스테이킹에 참여하는 방법





MEXC 예금은 사용자가 TON 잠금형 스테이킹에 참여하여 수익을 창출할 수 있는 금융 상품을 공식 출시했습니다. MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 체험해 보세요.









현재 MEXC는 아래 표와 같이 세 가지 기간의 TON 잠금형 스테이킹을 제공하며, 각 스테이킹 기간에는 해당 수익률, 개별 스테이킹 한도, 총 스테이킹 풀 한도가 있습니다:

스테이킹 기간(일) 예상 연간 이자율(APR) 스테이킹 한도(인당) 스테이킹 한도(누적) 30 5.0% 500,000 TON 10,000,000 TON 60 7.5% 500,000 TON 10,000,000 TON 120 10.0% 500,000 TON 10,000,000 TON





서비스 페이지에 표시된 규칙에 설명된 대로, 잠금형 예금에는 지정된 기간 동안 TON과 같이 예치한 자산을 잠그는 것이 포함됩니다. 이 잠금 기간 동안에는 스테이킹한 자산을 거래하거나 입금 또는 출금할 수 없습니다. 장기 자산 보유를 선호하는 투자자는 이러한 유형의 금융 서비스를 선택하는 경우가 많습니다.









아래에서는 30일 동안의 TON 잠금형 스테이킹을 예로 들어 예시를 보여드리겠습니다.









MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 상단 탐색 모음에서 [현물거래]를 선택한 다음 [예금]을 선택하여 스테이킹 페이지에 액세스합니다.









'예금' 섹션 아래의 검색창에 'TON'을 입력하면 TON 스테이킹의 예상 연간 이자율(APR)과 다양한 스테이킹 기간을 확인할 수 있습니다. [지금 스테이킹하기] 버튼을 클릭하여 신청 페이지를 엽니다.









스테이킹하고자 하는 TON의 수량을 입력하고 "투자와 관련된 위험을 읽고 이해했습니다"에 체크한 후 [확인 및 스테이킹]을 클릭하면 TON 스테이킹 절차가 완료됩니다.





TON을 스테이킹할 때 페이지에 표시되는 최소 스테이킹 금액 안내에 유의하시기 바랍니다. 현재 개인 사용자의 스테이킹 한도는 최대 500,000 TON입니다.





신청 페이지의 오른쪽에는 신청 일자, 이자 개시 일자, 이자 분배 일자, 상환 일자, 상환 잠금 해제 일자, 관련 참고 사항 등 TON 스테이킹에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 이 섹션을 주의 깊게 읽어주세요.









스테이킹에 성공한 후, MEXC 예금 페이지에서 [잠금 해제 또는 내역 보기]를 클릭하면 최근 TON 스테이킹 트랜잭션을 확인할 수 있습니다.









최소 스테이킹 기간에 도달한 후에는 상환 또는 계속 스테이킹을 선택할 수 있습니다. 최종 수익률은 실제 스테이킹 일수에 따라 계산됩니다. 상환 시 원금은 당일에 잠금 해제됩니다.









MEXC 앱을 열고 홈페이지에서 [더보기]를 클릭한 다음 '적립' 섹션에서 [MEXC 예금]을 선택하여 스테이킹 페이지에 액세스합니다.





스테이킹 페이지의 '예금' 섹션 아래 검색창에 'TON'을 입력하면 TON 스테이킹에 대한 예상 APR과 스테이킹 기간을 확인할 수 있습니다. [지금 스테이킹하기] 버튼을 클릭하여 신청 페이지를 엽니다.





'예금 금액' 입력란에 스테이킹하고자 하는 TON 금액을 입력하고, '투자와 관련된 위험을 읽고 이해했습니다'에 체크한 후 [확인 및 스테이킹]을 클릭하면 TON 스테이킹 절차가 완료됩니다.





TON을 스테이킹할 때 페이지에 표시되는 최소 스테이킹 금액 안내에 유의하시기 바랍니다. 현재 개인 사용자의 스테이킹 한도는 최대 500,000 TON입니다.





신청 페이지에서 아래로 스크롤하면 신청 일자, 이자 개시 일자, 이자 분배 일자, 상환 일자, 상환 잠금 해제 일자, 관련 참고 사항 등 TON 스테이킹에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 이 섹션을 주의 깊게 읽어주세요.









스테이킹에 성공한 후, MEXC 예금 페이지에서 [잠금 해제 또는 내역 보기]를 클릭하면 최근 TON 스테이킹 트랜잭션을 확인할 수 있습니다.









최소 스테이킹 기간에 도달한 후에는 상환 또는 계속 스테이킹을 선택할 수 있습니다. 최종 수익률은 실제 스테이킹 일수에 따라 계산됩니다. 상환 시 원금은 당일에 잠금 해제됩니다.





TON (The Open Network)은 MEXC의 전략적 투자 파트너입니다. MEXC 예금은 TON 보유자에게 간단하고 빠르며 다양한 수익 창출 솔루션을 제공합니다. 투자자는 MEXC 플랫폼에서 제공하는 고품질 서비스와 보안을 경험하고 즐길 수 있습니다. MEXC 예금에 대해 자세히 알아보려면 " MEXC 예금이란? "을 읽어보세요.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.