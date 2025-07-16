M-Day 참여 방법









M-Day 는 MEXC에서 진행되는 특별 선물 이벤트입니다. M-Day에 참여하시면 무료 보석 상자를 받고 선물 체험금 보상을 획득할 수 있습니다. 거래량이 45,000 USDT를 초과할 때마다 보석 상자 하나를 받게 됩니다. 거래량이 많을수록 더 많은 상자를 획득하고, 보석을 찾을 확률도 높아집니다.









M-Day에 가입하면 다음과 같은 여러 가지 혜택을 누릴 수 있습니다:

보석이나 골드를 획득하는 사용자는 상당한 선물 체험금 보상을 받을 수 있습니다.

선물 체험금을 증거금으로 사용할 수 있으며, 그로 인해 발생한 수익은 출금 가능합니다.

보석을 획득하지 못한 사용자는 보유한 보석 상자 수에 따라 비례하여 분배되는 별도의 토큰 상금 풀을 공유할 수 있습니다.













이벤트를 선택하고 선물 M-Day를 클릭하면 M-Day 이벤트 페이지로 이동합니다. MEXC 공식 웹사이트 에 접속하여 로그인하세요. 탐색 바에서를 선택하고를 클릭하면 M-Day 이벤트 페이지로 이동합니다.









선물 M-Day 페이지에서 아래로 스크롤하여 날짜별 이벤트 현황을 확인하세요. 진행 중인 M-Day 이벤트를 찾아 클릭하세요. 그런 다음 지금 등록하기 버튼을 클릭하여 참여하세요.









등록에 성공하면 등록 성공 메시지가 나타납니다.









등록 완료 후, 이벤트 기간 동안 거래를 계속하고 거래량 요건을 충족하면 시스템에서 자동으로 상자 수를 늘려줍니다. 다시 등록할 필요는 없습니다.





결과가 발표되면 선물 M-Day 페이지로 돌아와 당첨 여부를 확인할 수 있습니다. 보상은 정산 기간에 지급됩니다.









1) MEXC 앱에 로그인하고 홈페이지에서 M-Day를 탭하세요.

2) M-Day 페이지에서 아래로 스크롤하여 날짜별 이벤트 현황을 확인하세요. 진행 중인 M-Day 이벤트를 찾아 탭하면 등록 버튼이 나타납니다. 지금 등록하기를 탭하여 참여하세요.

3) 등록이 완료되면 등록 성공 팝업이 나타납니다.

4) 등록 후, 이벤트 기간 동안 거래를 계속하고 보석 상자 조건을 충족하면 시스템이 자동으로 상자 개수를 업데이트합니다. 다시 등록할 필요는 없습니다.









당첨 결과가 발표되면 M-Day 페이지로 돌아와 당첨 내역을 확인하실 수 있습니다. 보상은 정산 기간에 지급됩니다.





MEXC의 대표적인 이벤트인 M-Day는 선물 거래자를 위한 특별 혜택을 계속해서 제공할 예정입니다. 참여하셔서 즐거운 경험을 만끽하세요.







