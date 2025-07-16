킥스타터에 참여하는 방법









Kickstarter는 MEXC에서 주관하는 프로젝트 사전 상장 이벤트로,사용자는 MX를 커밋하여 무료 에어드랍을 받을 수 있습니다.













1) 공식 MEXC 웹사이트에 접속하세요. [현물거래] - [킥스타터]를 클릭합니다.









2) 이벤트 참여 자격: 최소 5 MX 토큰을 24시간 동안 연속으로 보유해야 합니다.









3) 진행 중인 모든 Kickstarter 이벤트는 '진행 중'에서 확인할 수 있습니다. 진행 중인 모든 이벤트에 참여하려면 [빠른 커밋]을 클릭하세요.









4) 커밋에 성공하면 팝업 알림이 표시됩니다. 참여한 프로젝트에서 “커밋됨” 워터마크를 볼 수 있습니다. [커밋 세부 사항]을 클릭하면 커밋 상태를 확인할 수 있습니다.









5) 커밋 세부 정보에서 유효한 커밋 금액, 예상 보상, 보상 분배 시간 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 커밋한 MX 토큰은 잠기지 않습니다.









토큰 에어드랍 보상을 받으면 현물 거래 페이지로 이동하여 토큰을 거래할 수 있습니다. 토큰이 아직 거래할 수 없는 경우, 토큰이 상장될 때까지 기다렸다가 진행하시기 바랍니다.









1) MEXC 앱을 열고 홈페이지에서 [더보기]를 클릭합니다.

2) [선물 및 캠페인] 섹션에서 [Kickstarter]를 선택해 이벤트 페이지로 들어갑니다.

3) [빠른 커밋]을 눌러 진행 중인 모든 Kickstarter 이벤트에 참여합니다.

4) 참여한 프로젝트에서 “커밋됨” 워터마크를 확인할 수 있습니다. [커밋 세부 사항]을 눌러 커밋 상태를 확인합니다.

5) 커밋 세부 정보에서 유효한 커밋 금액, 예상 보상, 보상 분배 시간 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 커밋한 MX 토큰은 잠기지 않습니다.









토큰 에어드랍 보상을 받으면 현물 거래 페이지로 이동하여 토큰을 거래할 수 있습니다. 아직 토큰을 거래할 수 없는 경우, 토큰이 상장될 때까지 기다렸다가 진행하시기 바랍니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.