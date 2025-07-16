1. Kickstarter란? Kickstarter는 MEXC에서 주관하는 프로젝트 사전 상장 이벤트로,사용자는 MX를 커밋하여 무료 에어드랍을 받을 수 있습니다. 2. Kickstarter에 참여하는 방법 2.1 웹 사이트에서 1) 공식 MEXC 웹사이트에 접속하세요. [현물거래] - [킥스타터]를 클릭합니다. 2) 이벤트 참여 자격: 최소 5 MX 토큰1. Kickstarter란? Kickstarter는 MEXC에서 주관하는 프로젝트 사전 상장 이벤트로,사용자는 MX를 커밋하여 무료 에어드랍을 받을 수 있습니다. 2. Kickstarter에 참여하는 방법 2.1 웹 사이트에서 1) 공식 MEXC 웹사이트에 접속하세요. [현물거래] - [킥스타터]를 클릭합니다. 2) 이벤트 참여 자격: 최소 5 MX 토큰
킥스타터에 참여하는 방법

2025년 7월 16일
1. Kickstarter란?


Kickstarter는 MEXC에서 주관하는 프로젝트 사전 상장 이벤트로,사용자는 MX를 커밋하여 무료 에어드랍을 받을 수 있습니다.

2. Kickstarter에 참여하는 방법


2.1 웹 사이트에서


1) 공식 MEXC 웹사이트에 접속하세요. [현물거래] - [킥스타터]를 클릭합니다.


2) 이벤트 참여 자격: 최소 5 MX 토큰을 24시간 동안 연속으로 보유해야 합니다.


3) 진행 중인 모든 Kickstarter 이벤트는 '진행 중'에서 확인할 수 있습니다. 진행 중인 모든 이벤트에 참여하려면 [빠른 커밋]을 클릭하세요.


4) 커밋에 성공하면 팝업 알림이 표시됩니다. 참여한 프로젝트에서 “커밋됨” 워터마크를 볼 수 있습니다. [커밋 세부 사항]을 클릭하면 커밋 상태를 확인할 수 있습니다.


5) 커밋 세부 정보에서 유효한 커밋 금액, 예상 보상, 보상 분배 시간 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 커밋한 MX 토큰은 잠기지 않습니다.


토큰 에어드랍 보상을 받으면 현물 거래 페이지로 이동하여 토큰을 거래할 수 있습니다. 토큰이 아직 거래할 수 없는 경우, 토큰이 상장될 때까지 기다렸다가 진행하시기 바랍니다.

2.2 앱에서


1) MEXC 앱을 열고 홈페이지에서 [더보기]를 클릭합니다.
2) [선물 및 캠페인] 섹션에서 [Kickstarter]를 선택해 이벤트 페이지로 들어갑니다.
3) [빠른 커밋]을 눌러 진행 중인 모든 Kickstarter 이벤트에 참여합니다.
4) 참여한 프로젝트에서 “커밋됨” 워터마크를 확인할 수 있습니다. [커밋 세부 사항]을 눌러 커밋 상태를 확인합니다.
5) 커밋 세부 정보에서 유효한 커밋 금액, 예상 보상, 보상 분배 시간 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 커밋한 MX 토큰은 잠기지 않습니다.


토큰 에어드랍 보상을 받으면 현물 거래 페이지로 이동하여 토큰을 거래할 수 있습니다. 아직 토큰을 거래할 수 없는 경우, 토큰이 상장될 때까지 기다렸다가 진행하시기 바랍니다.

