현물 주문에서 매개변수 변경 방법





현물 거래에서는 가격, 주문 수량 등 지정가 주문의 매개변수를 변경할 수 있습니다. 주문 매개변수를 성공적으로 변경하면 원래 주문이 취소되고 시스템에서 새로운 주문이 생성됩니다. 현재 해당 기능은 현물 거래의 지정가 주문에만 적용됩니다.









1. 현물거래 페이지 하단에 현재 주문 내역을 확인할 수 있습니다. 변경하려는 주문에서 연필 아이콘을 클릭하세요.









2. 팝업창에 변경된 가격과 수량을 입력한 후 [확인]을 클릭하세요.













1. MEXC 앱 홈화면에서 [거래]를 누르고 하단의 "현재 주문" 내역으로 이동합니다. 해당 주문 옆의 연필 아이콘을 누르세요.









2. 팝업창에 변경된 가격과 수량을 입력한 후 [확인]을 누르세요.