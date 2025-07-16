여러 기기에서 MEXC 계정에 로그인하는 방법





개인 자산을 보호하려면 지갑의 노출을 최소화할 뿐만 아니라 계정과 로그인도 관리해야 합니다. 여러 디바이스에서 MEXC 계정에 로그인할 수 있으며, 그 중 일부는 본인 소유가 아닌 디바이스를 빌리거나 다른 사람의 디바이스를 사용하여 계정에 로그인했을 수도 있습니다.





MEXC 계정과 자산 보안을 보호하기 위해 여러 기기 로그인 관리 기능을 도입했습니다.













MEXC 공식 웹사이트에 로그인한 후 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 [보안]을 선택합니다.









아래로 스크롤하여 '기기 및 활동' 아래에서 계정에 로그인할 수 있는 디바이스를 관리합니다.









'계정 활동' 옆의 [보기] 버튼을 클릭하면 지난 30일 동안 로그인에 사용된 디바이스 및 IP 주소 등 개인 계정과 관련된 정보를 확인할 수 있습니다.









본인 소유가 아닌 디바이스와 주소가 발견되면 계정 보안에 주의해야 합니다.





이전 페이지로 돌아가서 '기기 관리' 옆의 [관리]를 클릭합니다. 여기에서 개인 계정에 로그인했지만 내 소유가 아닌 디바이스를 [제거]할 수 있습니다.





최근에 휴대폰을 변경한 경우, 개인 계정의 잠재적인 유출을 방지하기 위해 더 이상 사용하지 않는 이전 휴대폰을 제거하는 것이 좋습니다.













앱 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭하고 [보안 센터]을 선택합니다. 그런 다음 [기기 관리]를 탭합니다.













'기기 관리' 페이지에서 내 개인 계정에 로그인했지만 내 소유가 아닌 디바이스를 [제거]하도록 선택할 수 있습니다.

















사용자에게 여러 기기에서 개인 계정의 로그인을 관리할 수 있는 기능을 제공할 뿐만 아니라, 사용자의 개인 계정 보안을 더욱 안전하게 보호하기 위해 해당 보안 메커니즘도 구현했습니다.





계정 세션은 웹사이트에서 24시간 동안 활성 상태로 유지됩니다. 이 기간이 지나면 개인 계정 정보에 액세스하려면 다시 로그인해야 합니다. 이는 개인용이 아닌 컴퓨터나 공유 컴퓨터에서 계정에 로그인한 후 로그아웃하는 것을 잊어버려 계정이 노출되는 상황을 방지하여 계정 노출 위험을 줄이기 위한 것입니다.





모바일 앱에서는 한 번에 하나의 모바일 디바이스에만 개인 계정을 로그인할 수 있습니다. 다른 모바일 기기에서 계정에 로그인한 경우 현재 로그인한 계정이 자동으로 로그아웃됩니다.





계정이 유출된 경우 [보안] 페이지로 이동하여 연결된 이메일과 휴대폰 번호를 변경하고 로그인 비밀번호를 업데이트하는 것이 좋습니다. 또한 Google 인증서를 제거하고 다시 바인딩 할 수도 있습니다.





계정을 동결하고 MEXC 고객 서비스에 도움을 요청할 수도 있습니다.



