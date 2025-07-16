MEXC에서 토큰 계약 주소를 찾는 방법









각 토큰에는 고유한 주소가 있습니다. 토큰 계약 주소는 일련의 숫자와 문자로 구성된 토큰 계약에 대한 이더리움 또는 기타 블록체인의 고유 주소를 의미합니다. 토큰 계약 주소는 개인 지갑 주소가 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.





토큰 계약 주소는 토큰의 고유 식별자 역할을 합니다. 블록체인 탐색기를 통해 토큰 계약 주소를 검색하면 거래 내역, 잔액, 기타 기록 등 토큰과 관련된 정보에 액세스할 수 있습니다.













MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인한 다음 오른쪽 상단의 [자산]을 클릭하고 [입금]을 선택합니다.









입금 페이지에서 암호화폐와 입금 네트워크를 선택합니다. 예시로 MX 토큰을 예로 들어보겠습니다.





입금 주소 아래에서 이더리움 체인에 있는 MX 토큰의 계약 주소 마지막 5자리를 확인할 수 있습니다. 파란색으로 표시된 계약 주소의 마지막 5자리를 클릭하면 이더리움 블록체인 탐색기로 이동합니다.









이더리움 블록체인 탐색기에서 이더리움 체인에 있는 MX 토큰의 전체 토큰 계약 주소를 확인할 수 있습니다. 블록체인 탐색기에서 토큰 주소의 마지막 5자리가 MEXC 플랫폼의 주소와 일치하는지 확인해 보시기 바랍니다.













iOS 버전을 예시로 들어 설명해 보겠습니다.





MEXC 앱을 열고 메인페이지 우측 하단의 [자산]을 선택합니다. 개요 페이지에서 [입금]을 탭합니다.





MX 토큰을 예시로 들어보겠습니다. 상단의 검색창에 "MX"를 입력하고 ERC20 네트워크를 선택하면 MX 입금 페이지로 이동합니다.





MX 입금 페이지 하단에서 이더리움 체인에 있는 MX 토큰의 계약 주소 마지막 5자리를 확인할 수 있습니다. 파란색으로 표시된 계약 주소의 마지막 5자리를 탭하면 이더리움 블록체인 탐색기로 이동합니다.









이더리움 블록체인 탐색기에서 이더리움 체인에 있는 MX 토큰의 전체 토큰 계약 주소를 확인할 수 있습니다. 블록체인 탐색기에서 토큰 주소의 마지막 5자리가 MEXC 플랫폼의 주소와 일치하는지 확인해 보시기 바랍니다.









일반적으로 사용자가 입금할 때 토큰 계약 주소를 통해 입금된 토큰이 올바른지 확인합니다. 피싱 피해를 예방하기 위해 토큰의 이름이나 아이콘에 의존하여 식별하지 않도록 주의하시기 바랍니다.





MEXC 플랫폼에 토큰을 입금할 때, 암호화폐의 계약 주소가 MEXC에서 지원하는 주소와 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 입금한 금액이 입금되지 않을 수 있습니다.



