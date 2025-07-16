MEXC에서 선물 손익 분석 내보내기 방법





선물 손익 분석은 선물 거래 중 손익을 평가하고 분석하는 프로세스를 말합니다. 선물 손익 분석을 통해 사용자는 거래의 위험과 잠재적 수익을 더 잘 이해하고 평가할 수 있습니다.









위험 평가: 가격 변동성, 시장 유동성 및 기타 관련 요소를 고려하여 특정 선물 거래의 위험 수준을 결정할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 스탑로스 가격 설정, 적절한 자금 배분 등 리스크 관리 전략을 수립할 수 있습니다.





의사 결정 지원: 잠재적 수익과 손실을 이해하면 올바른 진입 및 청산 시점 선택, 수익실현 및 스탑로스 수준 설정, 포지션 사이즈 조정 등 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다.





거래 전략 최적화: 과거 데이터를 검토하고 다양한 거래 계획을 평가하여 과거 성과와 시장 추세를 바탕으로 거래 전략을 개선하여 수익성과 위험 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다.





손익 관리: 다양한 손익 시나리오를 분석하여 합리적인 수익 목표와 위험 한도를 설정하여 장기적으로 수익성 있는 트레이딩 전략을 유지할 수 있습니다.













현재 웹사이트에서 선물 손익 분석 페이지에 접속하는 방법은 두 가지가 있습니다.





MEXC 공식 웹사이트를 열고 계정에 로그인합니다. 상단 메뉴에서 [선물거래]를 선택하고 [USDT-M 무기한 선물] 또는 [Coin-M 무기한 선물]을 선택해 거래 페이지에 접속합니다.





거래 페이지에서 오른쪽 하단의 파란색 텍스트 [손익 분석]을 클릭하면 선물 손익 분석 페이지에 액세스하여 손익 데이터를 확인할 수 있습니다.









공식 웹사이트 홈페이지에서 선물 손익 분석 페이지에 액세스할 수도 있습니다. 오른쪽 상단의 [자산]을 클릭한 다음 [선물]을 선택합니다. 선물 자산 페이지에서 "오늘의 손익" 옆의 [>] 기호를 클릭하면 선물 손익 분석 페이지로 이동하여 손익 데이터를 확인할 수 있습니다.













MEXC 앱을 열고 계정에 로그인합니다. 오른쪽 하단에서 [자산]을 선택합니다. 자산 페이지에서 [선물]을 선택한 다음 파란색 텍스트 [손익 분석 >]을 클릭하여 선물 손익 분석 페이지에 액세스하고 손익 데이터를 확인합니다.













현재 선물 손익 데이터는 웹 플랫폼을 통해서만 내보낼 수 있습니다.





웹사이트의 선물 손익 분석 페이지에서 오른쪽 상단의 [내보내기] 버튼을 클릭합니다. 내보내기 손익 분석 팝업창에서 선물 유형, 거래 페어, 기간을 선택하고 미실현 손익을 포함할지 여부를 선택합니다. 내보내기 형식으로 Excel 또는 PDF를 선택합니다. 완료되면 [내보내기]를 클릭합니다.





최대 과거 360일 동안의 선물 손익 데이터를 내보낼 수 있습니다. 내보내기 횟수에는 제한이 없지만 이전 내보내기를 완료해야 다음 데이터 내보내기를 진행할 수 있습니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.