MX로 Kickstarter 경험을 향상시키는 방법

Kickstarter는 MEXC 플랫폼에서 MX 보유자를 위한 독점 에어드랍 이벤트입니다. 일정량의 MX를 보유하면 이벤트에 무료로 참여할 수 있으며, 신규 프로젝트에서 토큰 에어드랍을 받을 수 있습니다. 최신 플랫폼 데이터에 따르면, MEXC는 2024년 1월부터 10월까지 2,030건의 신규 토큰 에어드랍 이벤트를 성공적으로 개최했으며, 총 상금은 1억
2025년 7월 16일
Kickstarter는 MEXC 플랫폼에서 MX 보유자를 위한 독점 에어드랍 이벤트입니다. 일정량의 MX를 보유하면 이벤트에 무료로 참여할 수 있으며, 신규 프로젝트에서 토큰 에어드랍을 받을 수 있습니다.

최신 플랫폼 데이터에 따르면, MEXC는 2024년 1월부터 10월까지 2,030건의 신규 토큰 에어드랍 이벤트를 성공적으로 개최했으며, 총 상금은 1억 1,600만 달러에 달합니다. Kickstarter 이벤트에 참여하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 “킥스타터에 참여하는 방법” 가이드를 참조하세요.

1. Kickstarter 이벤트 참가 자격


참여 기준: 24시간 동안 5 MX 이상을 연속으로 보유해야 참가 자격이 주어집니다.

레벨 업그레이드: 더 많은 유효한 사용자를 초대할수록 레벨이 높아집니다. 레벨이 높을수록 커밋 계수가 증가하여 더 많은 보상을 받을 수 있습니다.

유효한 사용자는 가입 후 7일 이내에 100 USDT 이상을 첫 입금한 사용자를 말합니다. 온체인 이체, P2P 거래 또는 법정화폐 구매를 통한 입금은 자격이 주어지지만, 내부 이체는 자격이 주어지지 않습니다. 또한, 유효한 사용자는 금액에 상관없이 선물 거래를 최소 한 번 이상 완료해야 합니다.

2. 에어드랍 보상 계산


예상 에어드랍 보상 = (귀하의 유효 커밋 수량 / 모든 사용자의 유효 커밋 수량) × 총 상금 풀
유효한 커밋 수량 = 커밋 수량 * 커밋 계수

아래 표에는 초대된 유효 사용자 수 또는 MX 보유 수에 따른 레벨과 커밋 계수가 표시되어 있습니다:
레벨
기준
커밋 계수
V1
24시간 동안 5 MX 이상 연속으로 유지
x1
V2
유효 사용자 1명 초대
x1.5
V3
유효 사용자 2명 초대
x1.55
V4
유효 사용자 3명 초대
x1.6
V5
유효 사용자 4명 초대
x1.65
V6
유효 사용자 5명 초대
x1.7
V7
유효 사용자 6명 초대
x1.75

커밋 계수에 대한 설명:


위에서 언급했듯이 Kickstarter 이벤트에 더 많은 유효한 사용자를 초대할수록 커밋 계수가 높아져 더 큰 보상을 받을 수 있습니다. 간단한 예시를 통해 이를 설명해 보겠습니다:

24시간 동안 각각 1,000 MX를 보유한 두 명의 사용자 A와 B가 Kickstarter 이벤트에 참여한다고 가정해 보겠습니다. 사용자 A는 유효한 사용자를 초대하지 않았으므로 계수는 1입니다. 사용자 B는 유효한 사용자 한 명을 초대했으므로 계수는 1.5입니다. 보상은 다음과 같이 계산됩니다:
사용자 A의 보상 = 1,000 * 1 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.4
사용자 B의 보상 = 1,000 * 1.5 /( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 ) = 0.6

중요 참고 사항:


1) 시스템에서 사용자님이 초대한 유효한 사용자 수(30일 동안 유효)를 스냅샷으로 찍어 다음 날 레벨을 업데이트합니다. 사용자는 이벤트 페이지에서 자신의 커밋 계수를 확인할 수 있습니다.
2) 사용자는 최대 허용 수량까지 커밋할 수 있습니다. 일단 커밋된 토큰은 보상 계산에만 사용되며 동결되지 않습니다. 이벤트 종료 후 보상은 에어드랍을 통해 사용자의 현물 계정으로 분배됩니다.

3. MX 보유의 추가 혜택


MX 보유자는 플랫폼에서 무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인과 추천 수수료 혜택도 누릴 수 있습니다. 지난 24시간 동안 현물 지갑에 500 MX 이상을 보유하면 거래 수수료 50% 할인을 받을 수 있습니다(BTC 거래 페어 제외). 또한 사용자를 MEXC에 초대하면 현물 및 선물 거래 수수료에서 40%(일부 지역은 50%)의 수수료를 받을 수 있습니다. 파트너가 되면 최대 70%까지 커미션을 받을 수 있습니다.

MEXC는 MX 생태계를 지속적으로 확장하여 신규 및 기존 사용자에게 더 많은 독점 혜택을 제공하여 사용자 경험을 향상시키고 토큰의 가치를 높이고 있습니다. 향후 MX는 추가적인 혁신적인 애플리케이션에 통합되어 생태계를 더욱 성장시키고 사용자에게 더 많은 수익 기회를 창출할 것입니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


