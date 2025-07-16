MEXC 데스크탑 알림을 사용 설정하는 방법





시스템 또는 브라우저 설정에서 알림을 활성화하지 않은 경우, 아래 이미지와 같이 MEXC 웹사이트의 시장 알림 설정에서 "데스크탑 알림" 옵션을 체크하여 알림을 받을 수 없습니다.













브라우저 설정을 조정하여 '데스크탑 알림' 옵션을 선택하면 시장 변화에 대한 데스크탑 알림을 받을 수 있습니다. 다른 브라우저에서는 알림이 지연되거나 누락될 수 있으므로 Google Chrome 또는 Edge를 사용하는 것이 좋습니다.









MEXC 선물 거래 페이지에서 URL 입력 상자 옆에 있는 설정 버튼을 클릭한 다음 [사이트 설정]을 클릭합니다.









사이트 설정 페이지의 "권한" 섹션에서 "알림"을 찾아 "허용"으로 설정합니다.









MEXC 선물 거래 페이지로 돌아갑니다. 알림 설정을 조정하면 선물 거래 페이지 상단에 지침이 표시됩니다. [새로고침]을 클릭합니다.









"시장 알림 설정" 페이지를 다시 엽니다. 이제 '데스크탑 알림' 옵션을 정상적으로 확인할 수 있을 것입니다.













MEXC 선물 거래 페이지에서 URL 입력 상자 옆의 설정 버튼을 클릭한 다음 [이 사이트에 대한 사용 권한]을 클릭합니다.









사이트 설정 페이지에서 "알림" 옵션을 "허용"으로 설정합니다.









MEXC 선물 거래 페이지로 돌아갑니다. 알림 설정을 조정하면 선물 거래 페이지 상단에 지침이 표시됩니다. [새로고침]을 클릭합니다.









"시장 알림 설정" 페이지를 다시 엽니다. 이제 '데스크탑 알림' 옵션을 정상적으로 확인할 수 있을 것입니다.













시스템 알림 설정을 조정하면 휴대폰 알림과 유사하게 데스크탑에서 시세 알림 팝업 알림을 받을 수 있습니다. 여기서는 macOS 운영체제를 사용하여 이 과정을 설명하겠습니다.





왼쪽 상단의 [] 버튼을 클릭하고 [시스템 설정]을 선택합니다.









시스템 설정에서 [알림]을 선택하고 [>]를 클릭한 다음 'Google Chrome' 또는 'Microsoft Edge'를 찾아 '알림 허용' 스위치를 켭니다.









Windows 시스템의 설정 과정도 비슷합니다. 왼쪽 하단의 Windows 아이콘을 클릭하고 [설정]을 클릭하여 설정 페이지로 들어간 다음 [시스템]을 클릭합니다. 시스템 페이지에서 [알림 및 작업]을 선택하고 'Google Chrome' 또는 'Microsoft Edge'를 찾아 해당 스위치를 켭니다.





고지 사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.