다크 모드 설정 방법





개별 사용자의 선호도에 따라 MEXC는 라이트와 다크 2가지 인터페이스 모드를 제공하고 있어 사용자는 선호도에 따라 모드를 전환할 수 있습니다.









MEXC 공식 웹사이트에서 아무 페이지나 열고 오른쪽 상단의 [☼] 버튼을 클릭한 후 다크 모드로 전환합니다.









다크 모드에서는 모든 페이지가 완전히 검정색으로 변한 것을 볼 수 있습니다.





다시 라이트 모드로 전환하려면 오른쪽 상단의 [☾]를 한 번 더 클릭하세요. 그러면 모든 페이지가 흰색으로 돌아갑니다.













앱 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누른 후, 오른쪽 상단의 [☾]를 누르면 다크 모드로 전환됩니다.





다크 모드에서는 거래 차트 페이지를 제외한 모든 페이지의 배경이 검정색으로 표시됩니다.









조금 전 다크 모드를 설정한 페이지로 돌아가서 다시 오른쪽 상단의 [☼]를 누르면 라이트 모드로 다시 전환됩니다.













다크 모드에서 동시에 거래 페이지를 다크 모드로 설정하고자 경우, 현물 시장 차트를 예시로 설정하는 방법을 보여드리겠습니다. 선물 차트를 설정 과정도 동일합니다.





앱 홈화면 하단에서 [시장현황]을 누른 후, 거래 페어를 선택하여 차트 페이지로 들어갑니다. 여기서는 설명을 위해 [현물] 메뉴에서 [MX/USDT]를 선택했습니다.





오른쪽 상단에 있는 설정 아이콘 버튼을 누른 후, "테마 설정"에서 [☾ 다크모드]를 선택하여 차트 페이지를 다크 모드로 설정합니다. 라이트 모드로 다시 전환하려면 [☼ 라이트모드]를 다시 선택하세요.







