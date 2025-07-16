MX를 보유하여 추가 수입을 얻는 방법





MEXC가 발행한 네이티브 유틸리티 토큰인 MX를 보유하면 다양한 방식으로 수동 소득을 얻을 수 있습니다. MX 토큰 보유자를 위한 수동 소득의 기회에는 어떤 것들이 있을까요?









토큰이 가치를 창출하는 가장 직접적인 방법은 토큰 자체의 가격 변동에서 비롯되며, MX도 예외는 아닙니다. 2023년 1분기에 MX는 330%에 달하는 가장 높은 성장률을 보였습니다. 장기 MX 보유자는 1분기 가격 급등으로 이익을 얻었습니다. 더 많은 MX 토큰을 보유할수록 평균 비용이 낮아져 더 높은 수익으로 이어집니다.









MEXC Launchpool 은 사용자가 지정된 토큰을 스테이킹하여 인기 암호화폐 또는 신규 상장 암호화폐를 에어드랍 받을 수 있는 에어드랍 이벤트입니다. 스테이킹한 토큰은 언제든지 상환할 수 있으며, 사용자는 스테이킹 비율에 따라 토큰 보상을 공유할 수 있습니다.





Launchpool은 MX, USDT, 프로젝트 토큰 등 다양한 토큰의 스테이킹을 지원합니다. 스테이킹 풀은 특정 프로젝트에 따라 설정됩니다. 이번 이벤트는 사용자가 양질의 프로젝트를 발견하고 더 많은 무료 에어드랍 혜택을 받을 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.





참고: Launchpool 이벤트에 참여하기 위해 스테이킹한 MX 토큰은 Kickstarter 이벤트에 참여하는데도 사용할 수 있습니다.









마찬가지로, Kickstarter 이벤트에 참여하려면 사용자는 24시간 연속으로 최소 25 MX 토큰을 보유해야 합니다. 사용자가 이 요구 사항을 충족하면 [빠른 커밋]을 클릭하여 진행 중인 모든 Kickstarter 이벤트에 MX 토큰을 커밋할 수 있습니다. 최종 정산이 완료되면 보상이 분배될 때까지 기다리기만 하면 됩니다.





또한, 많은 Kickstarter 이벤트는 이중 토큰 보상을 제공하므로 사용자는 프로젝트의 토큰 보상과 USDT 보상을 모두 받을 수 있습니다. 마찬가지로, 커밋한 MX 토큰은 잠기지 않습니다. 이벤트 기간 동안 더 많은 유효한 사용자를 초대할수록 커밋 계수가 높아지며, 더 많은 보상을 받을 수 있습니다. 사용자는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 동시에 참여할 수 있습니다.





참고: Kickstarter 이벤트마다 참여 기준이 다를 수 있습니다. 정확한 정보를 얻으시려면 각 프로젝트의 등록 페이지에 제공된 구체적인 세부 정보를 참조하시기 바랍니다.









7월 24일부터 7월 30일까지의 최신 데이터에 따르면, 1,000개의 MX 토큰을 보유하고 Kickstarter 이벤트에 참여하면 주간 수입은 36.66 USDT가 됩니다. 예상 월 수익은 162.35 USDT, 연간 수익은 1911.55 USDT입니다.





만약 사용자가 1월에 1,000개의 MX 토큰을 구매하여 보유했다면, 그 당시 대략적인 비용은 약 810 USDT가 될 것입니다. 올해 수익이 1911.55 USDT라면, 사용자의 올해 수익률은 1911.55 / 810 * 100%로 계산하여 약 236%가 됩니다.





이 계산은 사용자가 1,000 MX 토큰으로 플랫폼 이벤트에 참여하여 얻은 수익만 고려한 것입니다. 올해 들어 MX 토큰의 가격이 상당히 상승했기 때문에 MX 토큰의 가치 상승을 고려하면 실제 수익은 훨씬 더 높을 것입니다.









사용자가 친구를 MEXC 플랫폼에 가입하도록 초대하면 친구가 거래를 완료할 때마다 거래 수수료의 일정 비율을 커미션으로 받게 됩니다. 현물 및 선물 거래 모두에 대한 일반 사용자의 수수료율은 40%이고 일부 지역에서는 최대 50%입니다. 초대자가 더 높은 커미션을 받기를 원할 경우 MEXC 파트너가 되기를 신청할 수 있습니다. 또한, 초대 대상자를 성공적으로 초대하면 초대자와 초대 대상자 모두에게 선물 체험금 보상이 지급됩니다.









현물 커미션 보상은 익일 00:00(UTC+8) 경에 지급되며, 선물 커미션 보상은 익일 09:00(UTC+8) 경에 지급됩니다. 실제 지급 시간은 다소 지연될 수 있으며, 다음날의 실제 지급 시간이 기준이 됩니다. 커미션 보상은 MEXC 현물 계정으로 입금됩니다. 커미션 기록은 MEXC 초대 페이지에서 확인하시기 바랍니다.



