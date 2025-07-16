MEXC가 발행한 네이티브 유틸리티 토큰인 MX를 보유하면 다양한 방식으로 수동 소득을 얻을 수 있습니다. MX 토큰 보유자를 위한 수동 소득의 기회에는 어떤 것들이 있을까요? 1. 토큰 감사 토큰이 가치를 창출하는 가장 직접적인 방법은 토큰 자체의 가격 변동에서 비롯되며, MX도 예외는 아닙니다. 2023년 1분기에 MX는 330%에 달하는 가장 높은 성MEXC가 발행한 네이티브 유틸리티 토큰인 MX를 보유하면 다양한 방식으로 수동 소득을 얻을 수 있습니다. MX 토큰 보유자를 위한 수동 소득의 기회에는 어떤 것들이 있을까요? 1. 토큰 감사 토큰이 가치를 창출하는 가장 직접적인 방법은 토큰 자체의 가격 변동에서 비롯되며, MX도 예외는 아닙니다. 2023년 1분기에 MX는 330%에 달하는 가장 높은 성
MX를 보유하여 추가 수입을 얻는 방법

2025년 7월 16일
MEXC가 발행한 네이티브 유틸리티 토큰인 MX를 보유하면 다양한 방식으로 수동 소득을 얻을 수 있습니다. MX 토큰 보유자를 위한 수동 소득의 기회에는 어떤 것들이 있을까요?

1. 토큰 감사


토큰이 가치를 창출하는 가장 직접적인 방법은 토큰 자체의 가격 변동에서 비롯되며, MX도 예외는 아닙니다. 2023년 1분기에 MX는 330%에 달하는 가장 높은 성장률을 보였습니다. 장기 MX 보유자는 1분기 가격 급등으로 이익을 얻었습니다. 더 많은 MX 토큰을 보유할수록 평균 비용이 낮아져 더 높은 수익으로 이어집니다.

2. Launchpool 이벤트 혜택


MEXC Launchpool은 사용자가 지정된 토큰을 스테이킹하여 인기 암호화폐 또는 신규 상장 암호화폐를 에어드랍 받을 수 있는 에어드랍 이벤트입니다. 스테이킹한 토큰은 언제든지 상환할 수 있으며, 사용자는 스테이킹 비율에 따라 토큰 보상을 공유할 수 있습니다.

Launchpool은 MX, USDT, 프로젝트 토큰 등 다양한 토큰의 스테이킹을 지원합니다. 스테이킹 풀은 특정 프로젝트에 따라 설정됩니다. 이번 이벤트는 사용자가 양질의 프로젝트를 발견하고 더 많은 무료 에어드랍 혜택을 받을 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

참고: Launchpool 이벤트에 참여하기 위해 스테이킹한 MX 토큰은 Kickstarter 이벤트에 참여하는데도 사용할 수 있습니다.

3. Kickstarter 이벤트 혜택


마찬가지로, Kickstarter 이벤트에 참여하려면 사용자는 24시간 연속으로 최소 25 MX 토큰을 보유해야 합니다. 사용자가 이 요구 사항을 충족하면 [빠른 커밋]을 클릭하여 진행 중인 모든 Kickstarter 이벤트에 MX 토큰을 커밋할 수 있습니다. 최종 정산이 완료되면 보상이 분배될 때까지 기다리기만 하면 됩니다.

또한, 많은 Kickstarter 이벤트는 이중 토큰 보상을 제공하므로 사용자는 프로젝트의 토큰 보상과 USDT 보상을 모두 받을 수 있습니다. 마찬가지로, 커밋한 MX 토큰은 잠기지 않습니다. 이벤트 기간 동안 더 많은 유효한 사용자를 초대할수록 커밋 계수가 높아지며, 더 많은 보상을 받을 수 있습니다. 사용자는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 동시에 참여할 수 있습니다.

참고: Kickstarter 이벤트마다 참여 기준이 다를 수 있습니다. 정확한 정보를 얻으시려면 각 프로젝트의 등록 페이지에 제공된 구체적인 세부 정보를 참조하시기 바랍니다.

Kickstarter 이벤트에 참여하는 것이 가치 있는 이유는 무엇인가요?


7월 24일부터 7월 30일까지의 최신 데이터에 따르면, 1,000개의 MX 토큰을 보유하고 Kickstarter 이벤트에 참여하면 주간 수입은 36.66 USDT가 됩니다. 예상 월 수익은 162.35 USDT, 연간 수익은 1911.55 USDT입니다.

만약 사용자가 1월에 1,000개의 MX 토큰을 구매하여 보유했다면, 그 당시 대략적인 비용은 약 810 USDT가 될 것입니다. 올해 수익이 1911.55 USDT라면, 사용자의 올해 수익률은 1911.55 / 810 * 100%로 계산하여 약 236%가 됩니다.

이 계산은 사용자가 1,000 MX 토큰으로 플랫폼 이벤트에 참여하여 얻은 수익만 고려한 것입니다. 올해 들어 MX 토큰의 가격이 상당히 상승했기 때문에 MX 토큰의 가치 상승을 고려하면 실제 수익은 훨씬 더 높을 것입니다.

4. 초대 커미션 보상


사용자가 친구를 MEXC 플랫폼에 가입하도록 초대하면 친구가 거래를 완료할 때마다 거래 수수료의 일정 비율을 커미션으로 받게 됩니다. 현물 및 선물 거래 모두에 대한 일반 사용자의 수수료율은 40%이고 일부 지역에서는 최대 50%입니다. 초대자가 더 높은 커미션을 받기를 원할 경우 MEXC 파트너가 되기를 신청할 수 있습니다. 또한, 초대 대상자를 성공적으로 초대하면 초대자와 초대 대상자 모두에게 선물 체험금 보상이 지급됩니다.

초대 커미션에 대한 자세한 내용은 친구를 추천하여 초대 커미션 업그레이드! 더 많은 체험금 보상을 받아보세요에서 확인하시기 바랍니다.

현물 커미션 보상은 익일 00:00(UTC+8) 경에 지급되며, 선물 커미션 보상은 익일 09:00(UTC+8) 경에 지급됩니다. 실제 지급 시간은 다소 지연될 수 있으며, 다음날의 실제 지급 시간이 기준이 됩니다. 커미션 보상은 MEXC 현물 계정으로 입금됩니다. 커미션 기록은 MEXC 초대 페이지에서 확인하시기 바랍니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 투자할 때 주의하십시오. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다


