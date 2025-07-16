MEXC 계정에 DOGS를 입금하는 방법





DOGS는 현재 TON 네트워크에서 가장 인기 있는 프로젝트 중 하나입니다. MEXC에서 이제 DOGS 토큰 입금이 가능합니다. 이 가이드를 통해 MEXC 계정에 DOGS 토큰을 입금하는 방법을 알아볼 수 있습니다.









1) MEXC 앱을 열고 로그인합니다. 오른쪽 하단의 [자산] 버튼을 누릅니다.





2) [입금] 버튼을 누릅니다.





3) 검색창에 “DOGS”를 입력하고 [DOGS]를 눌러 입금 페이지로 이동합니다.





4) 안내 메시지를 주의 깊게 읽은 후 [주소 및 Memo 표시]를 누릅니다.





5) DOGS 토큰의 "입금 주소"와 "[Memo/태그] 식별자"를 출금하려는 플랫폼에 복사합니다. 입금 네트워크는 "TONCOIN"이어야 합니다.





DOGS 토큰을 입금할 때 주소와 Memo를 모두 입력해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 입금액이 계정에 반영되지 않습니다.













MEXC 공식 웹사이트를 열고 계정에 로그인합니다. 그런 다음 오른쪽 상단으로 이동하여 [자산]에서 [입금]을 선택합니다.









입금 페이지에서 암호화폐를 DOGS로 설정하고 이체 네트워크를 TONCOIN으로 설정합니다.









안내 메시지를 주의 깊게 읽은 후 [주소 및 Memo 표시]를 클릭합니다.









DOGS 토큰의 입금 "주소"와 "[Memo/태그] 식별자"를 출금하려는 플랫폼에 복사합니다. 입금 네트워크는 "TONCOIN"이어야 합니다.





DOGS 토큰을 입금할 때 주소와 Momo를 모두 입력해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 입금액이 계정에 반영되지 않습니다.













지금 MEXC 현물 거래 플랫폼에서 DOGS 토큰을 거래하면 초저 거래 수수료 혜택을 누릴 수 있어 거래 비용을 절감하고 잠재적으로 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 또한 플랫폼은 푸짐한 보상과 함께 여러 DOGS 관련 이벤트를 시작하였습니다. 공식 채널에서 최신 업데이트를 주시하고 적극적으로 참여하시기 바랍니다!





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.