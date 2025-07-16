MEXC 앱에서 바로가기를 사용자 정의하는 방법





MEXC 앱의 홈페이지 캐러셀 아래에는 두 줄의 바로가기 아이콘이 있습니다. 이 아이콘을 클릭하면 해당 서비스로 이동합니다. 홈화면에는 자주 사용되는 일부 서비스 바로가기 아이콘만 표시되어 있으며, [더보기]를 클릭하면 더 많은 서비스를 보실 수 있습니다.





이러한 바로가기 아이콘에 대해 MEXC는 사용자가 가장 자주 사용하는 서비스를 사용자의 사용 습관에 따라 홈화면에 표시할 수 있는 사용자 정의 기능을 제공합니다. 다음 예시에서는 iOS 모바일 기기에서 해당 작업을 수행하는 방법을 보여드리겠습니다.





[더보기]를 누른 후, 상단의 "맞춤형 기능" 섹션에서 오른쪽에 있는 펜 아이콘을 누르세요.









홈화면에서 바로가기를 제거하려면 현재 아이콘에서 [-] 아이콘을 누르세요. 그런 다음 아래의 사용 가능한 애플리케이션 목록에서 추가하려는 서비스를 선택하고 [+] 아이콘을 누르세요.





아래 예시에서는 기존의 'MX 존'과 '보상' 서비스를 제거하고 바로가기 섹션에 '선물'과 '주간 선물 이벤트' 서비스를 추가했습니다.









추가된 서비스의 순서를 다시 정렬하려면 이동하고자 하는 서비스 아이콘을 길게 누른 후 드래그하여 위치를 변경할 수 있습니다.





예를 들어, "주간 선물 이벤트" 서비스를 "선물" 서비스 앞으로 이동하려면 "주간 선물 이벤트" 아이콘을 길게 누른 후 앞으로 드래그하면 새로운 정렬이 완료됩니다. 오른쪽 상단의 [확인]을 클릭하고 MEXC 앱 홈화면으로 돌아가면 새로운 배열로 업데이트된 바로가기 영역을 확인할 수 있습니다.









자주 사용하는 포털의 기본 바로가기 아이콘을 사용자 지정하세요. 이렇게 하면 클릭 한 번으로 해당 기능에 빠르게 접근할 수 있어 MEXC 사용 시 시간을 절약할 수 있습니다. 지금 바로 사용해 보세요!