외부 지갑을 MEXC DEX+ 계정에 연결 및 연동하는 방법

2025년 7월 16일
MEXC DEX+는 여러 DEX를 통합하여 사용자에게 가장 최적의 거래 경로를 제공하고, 슬리피지를 최소화하며, 거래 비용을 최적화하는 탈중앙화 거래소 애그리게이터(DEX 애그리게이터)입니다.

현재 MEXC DEX+는 외부 지갑을 사용한 가입 및 연동을 지원합니다. 이 글에서는 웹 버전을 예로 들어 구체적인 단계를 설명합니다. 앱에서의 절차도 비슷합니다.

1. 외부 지갑을 MEXC DEX+ 계정에 연결 및 연동하기 위한 준비


웹: 사전에 브라우저에 지갑 확장 프로그램을 설치하시기 바랍니다. 아직 설치하지 않은 경우, Chrome 웹 스토어로 이동하여 다운로드 및 설치하시기 바랍니다. (참고: Google Chrome 사용을 권장합니다.)

앱: 사전에 모바일 기기에 지갑 앱을 설치하시기 바랍니다. 아직 설치하지 않은 경우, App Store 또는 Google Play에서 다운로드하시기 바랍니다.

웹 및 앱 버전에서는 지원되는 지갑 유형이 다를 수 있으므로, 각 인터페이스에 표시된 지원 지갑 목록을 꼭 확인해 주세요.

2. 외부 지갑을 MEXC에 연동하기: 기존 계정 연결 또는 새 계정 등록

2.1 기존 계정 연결


MEXC DEX+ 페이지를 열고 지갑 연결을 클릭한 다음, MetaMask와 같이 설치된 지갑 확장 프로그램을 선택하세요.


연결을클릭합니다.


확인을 클릭합니다.


서명이 성공적으로 완료되면 기존 계정 연결을 클릭합니다.


기존 계정 연결을 클릭하면 로그인 팝업이 나타납니다. 기존 MEXC 계정의 계정과 비밀번호를 입력한 다음 로그인을 클릭하세요. 2FA 인증을 완료하면 계정이 지갑에 성공적으로 연결됩니다.


2.2 새 계정 생성


MEXC DEX+ 페이지를 열고 지갑 연결을 클릭한 다음, MetaMask와 같이 이미 설치한 지갑 확장 프로그램을 선택하세요.


지갑 연결을클릭합니다.


확인을 클릭합니다.


서명이 성공적으로 완료되면 새 계정 생성을 클릭합니다.


새 계정 생성을 클릭하면 시스템에서 UID와 지갑 주소가 할당됩니다. 지갑에 해당 암호화폐를 입금하면 온체인 거래를 시작할 수 있습니다.


3. MEXC DEX+ 계정 주소 확인 방법


MEXC DEX+ 페이지 탐색 모음의 상단에 있는 지갑 아이콘에 마우스를 올리면 현재 네트워크에 해당하는 계정 주소가 표시됩니다.


자산을 클릭하여 개요 페이지로 이동한 다음, 입금을 클릭하고 다른 네트워크로 전환하여 각 네트워크에 해당하는 계정 주소를 확인할 수도 있습니다.


면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

