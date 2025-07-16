Nillion(NIL)은 혁신적인 블라인드 컴퓨팅 기술을 활용하여 사용자에게 효율적이고 안전한 데이터 개인정보 보호 솔루션을 제공하는 최첨단 개인정보 보호 컴퓨팅 플랫폼입니다. Nillion은 탈중앙화된 아키텍처를 활용하여 데이터를 해독하지 않고도 계산을 수행할 수 있으므로 기존 데이터 처리와 관련된 보안 위험을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 프라이버시 Nillion(NIL)은 혁신적인 블라인드 컴퓨팅 기술을 활용하여 사용자에게 효율적이고 안전한 데이터 개인정보 보호 솔루션을 제공하는 최첨단 개인정보 보호 컴퓨팅 플랫폼입니다. Nillion은 탈중앙화된 아키텍처를 활용하여 데이터를 해독하지 않고도 계산을 수행할 수 있으므로 기존 데이터 처리와 관련된 보안 위험을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 프라이버시
Nillion(NIL) 에어드랍 보상은 어떻게 받나요?

2025년 7월 16일
프라이버시 컴퓨팅의 선두주자인 Nillion은 이제 MEXC 플랫폼에서 에어드랍 이벤트를 시작합니다. 사용자는 간단한 작업을 완료하기만 하면 무료 NIL 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 아래에서 참여하고 NIL 에어드랍 보상을 받는 방법에 대한 자세한 가이드를 확인하세요.

1. 에어드랍 기간 및 보상


시작: 2025년 3월 21일 22:00 (KST)
종료일: 2025년 3월 31일 22:00 (KST)
총 보상 풀: 270,000 USDT
보상 분배: 이벤트 종료 후 10일 이내

2. 이벤트 세부 정보


Nillion 에어드랍 이벤트가 현재 진행 중이며 신규 사용자와 기존 사용자 모두에게 열려 있습니다. 세 가지 주요 미션을 완료하면 대규모 보상 풀을 공유하고 디지털 자산을 손쉽게 늘릴 수 있습니다. 지금 바로 시작하여 재정적 성장을 위한 여정을 시작하세요!

이벤트 1: 신규 사용자 전용 - 선물 체험금 200,000 USDT 공유


미션 1: 순 입금 미션


요건: 신규 사용자는 이벤트 기간 동안 순 금액 300 NIL 또는 100 USDT를 입금해야 합니다.
보상: 이 미션을 완료하면 선물 체험금 또는 기타 보상을 받을 수 있는 기회가 주어집니다.

미션 2: 현물 또는 선물 거래


현물 거래
요건: NIL/USDT 현물 페어를 거래하고 총 거래량이 100 USDT 이상 누적되어야 합니다.
보상: 이 미션을 완료한 선착순 2,000명의 사용자는 100,000 USDT 선물 체험금 풀을 공유합니다.

선물 거래
요건: 선물 페어를 거래하고 총 거래량이 500 USDT 이상 누적되어야 합니다.
보상: 이 미션을를 완료한 선착순 2,000명의 사용자는 100,000 USDT 선물 체험금 풀을 공유합니다.

이벤트 2: 선물 거래 챌린지 - 선물 체험금 50,000 USDT 공유하기


요건: 이벤트 기간 동안 무기한 선물 페어를 거래하고 총 거래량이 20,000 USDT 이상 누적되어야 합니다.
보상: 이 미션을 완료한 선착순 2,000명의 사용자는 50,000 USDT 선물 체험금 풀을 공유합니다. (사용자당 최대 보상: 5,000 USDT 선물 체험금 . 사용자당 최소 보상: 10 USDT 선물 체험금)

이벤트 3: 초대 보상 - 선물 체험금 20,000 USDT 공유


요건: 기존 사용자는 신규 사용자를 초대하여 이벤트 1의 모든 미션을 등록하고 완료합니다.
보상: 초대에 성공할 때마다 50 USDT 선물 체험금을 받게 됩니다. 각 초대자는 최대 1,000 USDT의 선물 체험금을 받을 수 있습니다.

3. 중요 참고 사항


신규 사용자의 정의: 신규 사용자란 이벤트 기간 동안 가입하거나 이벤트 시작 전 총 입금액이 100달러 미만인 사용자를 말합니다(온체인, 법정화폐, P2P 입금 포함).

KYC 인증 요건: 보상을 받으려면 참가자는 최소 기본 KYC 인증을 완료해야 합니다. 신규 사용자는 이벤트 1에 참여하려면 고급 KYC 인증을 완료해야 합니다.

순 입금 계산: 순입금 = 총 입금 - 총 출금. 유효한 입금은 P2P, OTC, 온체인 거래를 통해 이루어진 입금을 포함합니다.

보상 분배: 토큰 보상은 현물 계정으로 에어드랍됩니다. 선물 체험금은 선물 계정으로 에어드랍됩니다. 선물 체험금은 14일 동안 유효하며 선물 거래에 사용할 수 있습니다. 발생한 수익은 출금할 수 있습니다.

거래량 규칙: 수수료가 없는 거래는 계산에서 제외됩니다. 거래량은 자동으로 계산되어 이벤트에 반영됩니다.

사용자 보상 한도: 각 신규 사용자는 Airdrop+ 이벤트에서 신규 사용자 전용 보상을 한 번만 받을 수 있습니다. 사용자가 여러 이벤트 미션을 완료하면 시스템은 이벤트의 보상 분배 일정에 따라 보상을 분배합니다.

Nillion Airdrop+ 이벤트에 참여하면 무료 NIL 토큰 보상을 받을 수 있으며, 입금, 거래, 친구 초대를 통해 대규모 보상 풀을 공유할 수 있습니다. 필수 미션을 완료하고 이벤트 규칙을 최신 상태로 유지하며 수익을 극대화하세요!

지금 참여하고 에어드랍 보상을 받으세요!

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

