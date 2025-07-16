Nillion(NIL) 에어드랍 보상은 어떻게 받나요?

Nillion(NIL)은 혁신적인 블라인드 컴퓨팅 기술을 활용하여 사용자에게 효율적이고 안전한 데이터 개인정보 보호 솔루션을 제공하는 최첨단 개인정보 보호 컴퓨팅 플랫폼입니다. Nillion은 탈중앙화된 아키텍처를 활용하여 데이터를 해독하지 않고도 계산을 수행할 수 있으므로 기존 데이터 처리와 관련된 보안 위험을 효과적으로 제거할 수 있습니다.





프라이버시 컴퓨팅의 선두주자인 Nillion은 이제 MEXC 플랫폼 에서 에어드랍 이벤트를 시작합니다. 사용자는 간단한 작업을 완료하기만 하면 무료 NIL 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 아래에서 참여하고 NIL 에어드랍 보상 을 받는 방법에 대한 자세한 가이드를 확인하세요.









시작일: 2025년 3월 21일 22:00 (KST)

종료일: 2025년 3월 31일 22:00 (KST)

총 보상 풀: 270,000 USDT

보상 분배: 이벤트 종료 후 10일 이내









Nillion 에어드랍 이벤트가 현재 진행 중이며 신규 사용자와 기존 사용자 모두에게 열려 있습니다. 세 가지 주요 미션을 완료하면 대규모 보상 풀을 공유하고 디지털 자산을 손쉽게 늘릴 수 있습니다. 지금 바로 시작하여 재정적 성장을 위한 여정을 시작하세요!













요건: 신규 사용자는 이벤트 기간 동안 순 금액 300 NIL 또는 100 USDT를 입금해야 합니다.

보상: 이 미션을 완료하면 선물 체험금 또는 기타 보상을 받을 수 있는 기회가 주어집니다.









현물 거래

요건: NIL/USDT 현물 페어를 거래하고 총 거래량이 100 USDT 이상 누적되어야 합니다.

보상: 이 미션을 완료한 선착순 2,000명의 사용자는 100,000 USDT 선물 체험금 풀을 공유합니다.





선물 거래

요건: 선물 페어를 거래하고 총 거래량이 500 USDT 이상 누적되어야 합니다.

보상: 이 미션을를 완료한 선착순 2,000명의 사용자는 100,000 USDT 선물 체험금 풀을 공유합니다.









요건: 이벤트 기간 동안 무기한 선물 페어를 거래하고 총 거래량이 20,000 USDT 이상 누적되어야 합니다.

보상: 이 미션을 완료한 선착순 2,000명의 사용자는 50,000 USDT 선물 체험금 풀을 공유합니다. (사용자당 최대 보상: 5,000 USDT 선물 체험금 . 사용자당 최소 보상: 10 USDT 선물 체험금)









요건: 기존 사용자는 신규 사용자를 초대하여 이벤트 1의 모든 미션을 등록하고 완료합니다.

보상: 초대에 성공할 때마다 50 USDT 선물 체험금을 받게 됩니다. 각 초대자는 최대 1,000 USDT의 선물 체험금을 받을 수 있습니다.









신규 사용자의 정의: 신규 사용자란 이벤트 기간 동안 가입하거나 이벤트 시작 전 총 입금액이 100달러 미만인 사용자를 말합니다(온체인, 법정화폐, P2P 입금 포함).





KYC 인증 요건: 보상을 받으려면 참가자는 최소 기본 KYC 인증을 완료해야 합니다. 신규 사용자는 이벤트 1에 참여하려면 고급 KYC 인증을 완료해야 합니다.





순 입금 계산: 순입금 = 총 입금 - 총 출금. 유효한 입금은 P2P, OTC, 온체인 거래를 통해 이루어진 입금을 포함합니다.





보상 분배: 토큰 보상은 현물 계정으로 에어드랍됩니다. 선물 체험금은 선물 계정으로 에어드랍됩니다. 선물 체험금은 14일 동안 유효하며 선물 거래에 사용할 수 있습니다. 발생한 수익은 출금할 수 있습니다.





거래량 규칙: 수수료가 없는 거래는 계산에서 제외됩니다. 거래량은 자동으로 계산되어 이벤트에 반영됩니다.





사용자 보상 한도: 각 신규 사용자는 Airdrop+ 이벤트에서 신규 사용자 전용 보상을 한 번만 받을 수 있습니다. 사용자가 여러 이벤트 미션을 완료하면 시스템은 이벤트의 보상 분배 일정에 따라 보상을 분배합니다.





+ Nillion Airdrop 이벤트에 참여하면 무료 NIL 토큰 보상을 받을 수 있으며, 입금, 거래, 친구 초대를 통해 대규모 보상 풀을 공유할 수 있습니다. 필수 미션을 완료하고 이벤트 규칙을 최신 상태로 유지하며 수익을 극대화하세요!







