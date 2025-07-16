카피 트레이딩은 사용자들이 다른 트레이더의 거래를 그대로 따라 하는 투자 방식으로, 그들의 모든 행동을 따라하는 것입니다. 카피 트레이딩을 시작하기 전에 뛰어난 트레이더를 선택하는 것은 전략의 성공에 있어 매우 중요합니다. 1. 카피 트레이딩 트레이더를 선택하는 방법 1.1 트레이더의 과거 성과 검토 트레이더의 과거 성과를 평가할 때 단기적인 높은 수익에만카피 트레이딩은 사용자들이 다른 트레이더의 거래를 그대로 따라 하는 투자 방식으로, 그들의 모든 행동을 따라하는 것입니다. 카피 트레이딩을 시작하기 전에 뛰어난 트레이더를 선택하는 것은 전략의 성공에 있어 매우 중요합니다. 1. 카피 트레이딩 트레이더를 선택하는 방법 1.1 트레이더의 과거 성과 검토 트레이더의 과거 성과를 평가할 때 단기적인 높은 수익에만
카피 트레이딩 트레이더를 선택하는 방법

카피 트레이딩은 사용자들이 다른 트레이더의 거래를 그대로 따라 하는 투자 방식으로, 그들의 모든 행동을 따라하는 것입니다. 카피 트레이딩을 시작하기 전에 뛰어난 트레이더를 선택하는 것은 전략의 성공에 있어 매우 중요합니다.

1. 카피 트레이딩 트레이더를 선택하는 방법


1.1 트레이더의 과거 성과 검토


트레이더의 과거 성과를 평가할 때 단기적인 높은 수익에만 집중하지 말고, 장기적인 안정적 수익도 중요하게 고려해야 합니다. 거래에서 단기적인 수익은 운의 영향을 받을 수 있지만, 일관된 장기 수익은 더 신뢰할 만한 지표를 제공합니다. MEXC는 트레이더의 7일 및 180일 손익(PNL), 투자 수익률(ROI), 승률 데이터를 제공하여 현명한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

1.2 트레이더의 거래 스타일 분석하기


트레이더 세부 정보 페이지에서 거래 빈도, 손익률 등의 주요 데이터를 분석하여 트레이더의 스타일이 투자 선호도와 일치하는지 확인할 수 있습니다.


거래 빈도: 특정 기간 동안의 트레이더의 주당 평균 거래 횟수를 나타냅니다. 일부 트레이더는 단기 및 고빈도 거래를 선호하는 반면, 다른 트레이더는 중·장기 전략에 집중합니다. 자신의 위험 감내 수준에 맞는 거래 스타일을 선택하십시오.

손익률: 이는 총 수익 대비 총 손실의 비율을 의미합니다. 높은 승률이 반드시 더 높은 수익성을 의미하지 않는다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 트레이더의 개별 수익이 적고 손실이 크다면, 해당 트레이더는 여러분의 요구에 적합하지 않을 수 있습니다.

참고: 승률 = 수익이 0보다 큰 청산된 주문 수 / 청산된 주문 수 총합

1.3 순위와 지표 검토하기


MEXC는 투자자를 위한 다차원 순위 지표를 제공합니다. 여기에는 ROI, 승률, 손익, 팔로워 수 등이 포함됩니다. 팔로워 수가 많은 트레이더는 일반적으로 투자자들에게 더 신뢰를 받습니다. 또한 새로운 트레이더를 발견하거나, 관심 목록에 추가한 모든 트레이더를 확인할 수 있습니다.


트레이더의 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 따라서 카피 트레이딩 자금을 신중하게 할당하고 스탑로스 및 수익 실현 한도를 설정하여 자산 변동성을 효과적으로 관리하는 것이 좋습니다.

2. MEXC에서 트레이더를 선택하는 방법


트레이더 선택 과정은 웹과 앱 플랫폼 모두 비슷합니다. 웹 플랫폼을 예로 들어 그 과정을 설명해 보겠습니다.

1단계: 웹사이트에서 계정에 로그인하고, 선물거래 -> 카피 트레이딩을 클릭하여 접속하세요.


2단계: 상위 트레이더/모든 트레이더로 스크롤하세요. 높은 ROI, 높은 손익, 팔로워 수, 신규 트레이더를 기준으로 검색을 필터링합니다.


3단계: 트레이더 카드에서 ROI, 손익, 승률, 거래 페어, 거래 빈도, 수익 분배 비율, 팔로워 수 등의 주요 정보를 볼 수 있습니다.

팁: 트레이더 카드의 오른쪽 상단에 있는 ☆ 버튼을 클릭하면 관심 목록에 추가할 수 있습니다.


4단계: 트레이더의 카드를 클릭하면 트레이더 세부 정보 페이지로 이동하게 됩니다. 이 페이지에서 트레이더의 성과, 누적 손익, 일일 거래 성과, 팔로워의 손익, 선물 선호도, 거래 페어, 보유 기간 등 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

또한, 리드 거래 통계를 클릭하면 거래자의 현재과거 거래에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.


트레이더 성과 비교: 트레이더 세부 정보 페이지의 오른쪽 상단에서 VS 버튼을 클릭하여 트레이더 성과 비교 페이지로 이동합니다.

여기에서 관심 있는 여러 트레이더를 추가하고 기본 정보거래 통계를 기준으로 비교할 수 있습니다. 또한 주요 성과 강조 옵션을 선택하여 비교 차트에서 주요 성과 데이터를 강조 표시함으로써 정보를 직관적으로 분석할 수 있습니다.


5단계: 팔로우할 트레이더를 비교하고 선택한 후, 해당 트레이더의 카드에서 카피 트레이딩 버튼을 클릭하여 카피 트레이딩 파라미터 설정 페이지로 이동합니다. 카피 트레이딩을 시작하기 위해 관련 정보를 입력합니다.
선택한 트레이더 카드에서 카피 트레이딩을 클릭한 다음 카피 트레이딩 파라미터를 설정하면 카피 트레이딩이 시작됩니다. 카피 트레이딩 금액계정 스탑로스를 입력합니다. 고급 설정을 하려면 추가 설정을 클릭합니다.

선택한 트레이더가 팔로워 한도에 도달한 경우, 카피 트레이딩을 클릭하면 슬롯 알림 활성화 팝업이 표시됩니다. 활성화되면, 해당 트레이더가 추가 팔로워를 받을 수 있게 되면 푸시 알림플랫폼 알림을 통해 알림을 받게 됩니다.


자세한 지침은MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼 (웹사이트)MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼 (앱)을 참조하시기 바랍니다.

면책 조항: 본정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않습니다. 본 정보는 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 행동은 전적으로 사용자의 책임이며 본 사이트와 관련이 없습니다.


