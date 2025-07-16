블록체인 익스플로러를 사용하여 일반 토큰의 거래 세부 정보를 확인하는 방법





일상적인 거래 및 이체 과정에서, 특히 네트워크 정체 시, 일반적으로 거래 실패 및 입금 지연과 같은 문제가 자주 발생합니다. 거래가 예상대로 성공적으로 완료되지 않으면 사용자는 자산 손실을 우려할 수 있습니다. 블록체인 익스플로러를 사용하면 언제든지 온체인 상태를 확인할 수 있습니다.





일반적으로 거래되는 인기 토큰의 경우, 블록체인 익스플로러를 사용하여 관련 거래 내역을 찾는 방법은 다음과 같습니다.









일반적으로 블록체인 익스플로러를 사용하여 거래 내역을 찾는 과정은 동일합니다. 그러나 다른 토큰 및 출금 네트워크는 특정 블록체인 익스플로러를 사용해야 할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 적절한 블록체인 익스플로러를 선택하면 해당 거래 내역을 찾을 수 있습니다.





1.토큰 출금, 전송 또는 기타 작업에 사용되는 네트워크를 확인합니다.





2.네트워크를 기반으로 해당 블록체인 익스플로러를 선택합니다.





3.거래 해시 또는 지갑 주소를 이용하여 해당 거래 내역을 검색합니다.









BTC는 블록체인의 선구자로서 영향력과 시장 가치 측면에서 엄연히 1위입니다. 블록체인 익스플로러는 거래 내역을 확인하는 데 자주 사용됩니다. 이러한 익스플로러는 공식 제품이 아니라 제3자의 창작물이라는 점에 유의해야 합니다. 익스플로러 중 하나는 https://www.blockchain.com/explorer 에서 찾을 수 있습니다.





올해 큰 인기를 끌었던 ORDI, PEPE, PIZA 등 BRC-20 토큰은 비트코인 블록체인에서 생성된 토큰입니다. 다른 토큰과 마찬가지로 블록체인 익스플로러를 사용하여 트랜잭션 해시, 주소 또는 블록을 입력하여 거래 내역을 검색할 수도 있습니다.













ETH로 대표되는 ERC-20 토큰은 Etherscan 블록체인 익스플로러를 사용하여 온체인 거래 내역을 조회할 수 있습니다. 일반적인 ERC-20 토큰에는 Uni, Shib, Link, MX 등이 포함됩니다.





Etherscan 블록체인 익스플로러 웹사이트: https://etherscan.io









이더리움의 네트워크 혼잡과 높은 가스 요금으로 인한 주목할만한 발전은 이더리움 Layer 2 네트워크의 출현입니다. Layer 2 네트워크의 토큰도 ERC-20 시리즈에 속하지만 자체 블록체인 익스플로러가 있습니다. 따라서 이러한 네트워크에서 토큰의 거래 내역을 검색하려면 Polygon 및 Arbitrum과 같은 해당 익스플로러를 방문해야 합니다.









Polygon은 낮은 가스 가격으로 인해 많은 사람들이 널리 사용하므로 NFT 및 Gamefi 프로젝트를 구축하는 데 바람직한 선택입니다. 네이티브 토큰은 MATIC입니다. Polygonscan은 일반적으로 Polygon 네트워크에서 트랜잭션 데이터를 검색하는 데 사용됩니다.





Polygonscan 블록체인 익스플로러 웹사이트: https://polygonscan.com/





Polygonscan을 사용하여 자주 검색되는 또 다른 일반적인 토큰은 QUICK입니다. Polygon 네트워크에서 광범위하게 사용되는 네이티브 토큰은 많지 않지만, 빠른 트랜잭션 속도와 낮은 가스 수수료로 인해 지갑에서 거래소로 자산을 출금하는 데 자주 선택됩니다.













유명한 Layer 2 프로젝트인 Arbitrum은 사용자들로부터 상당한 관심을 받았으며, 올해 메인넷 출시 중 ARB 토큰 에어드랍의 부의 효과로 인기가 더욱 높아져 Arbitrum 네트워크를 활용하는 많은 사용자를 끌어들였습니다. ARB 거래 내역을 검색하기 위해 Arbiscan 블록체인 익스플로러를 사용할 수 있습니다.





Arbiscan 블록체인 익스플로러 웹사이트: https://arbiscan.io/





Arbiscan을 사용하여 자주 검색되는 또 다른 일반적인 토큰은 AIDOGE입니다. AIDOGE가 등장한 후 Arbitrum 네트워크에서 다른 많은 동물 테마 토큰이 생성되었으며, Arbiscan을 사용하여 거래 내역을 검색할 수 있습니다.













BNB로 대표되는 BEP-20 토큰은 거래 내역 조회를 위해 BscScan 블록체인 익스플로러를 사용해야 합니다. 일반적인 BEP-20 토큰에는 CAKE, DOGE 등이 포함됩니다. 2021년에 인기를 얻은 많은 인기 동물 테마 토큰도 BEP-20 토큰입니다.





BscScan 블록체인 익스플로러 웹사이트: https://bscscan.com/

















다음 달 라이트코인(Litecoin)의 반감기가 다가오면서, 최근 라이트코인에 대한 논의와 관심이 높아지고 있습니다. 라이트코인 거래 내역을 조회하기 위해 다중 체인 블록체인 익스플로러인 Blockchair를 사용할 수 있으며, 거래 해시 또는 지갑 주소를 입력하기만 하면 됩니다.





블록체어 블록체인 익스플로러 웹사이트: https://blockchair.com/zh/litecoin













BNB Chain과 Polygon이 등장하기 전부터 TRON 블록체인은 낮은 가스 수수료로 인해 많은 사용자가 선호해왔습니다. TRX는 TRON 블록체인의 TRC-20 토큰 시리즈를 대표하며, 트랜잭션 내역은 TRONSCAN 블록체인 익스플로러를 사용하여 검색할 수 있습니다.





TRONSCAN 블록체인 익스플로러 웹사이트: https://tronscan.org/





실제로 거래 기록 검색은 블록 탐색기의 기능 중 하나에 불과합니다. 블록 탐색기를 사용해 전체 체인의 전반적인 활동과 같은 데이터를 확인할 수도 있습니다. 타사 웹사이트의 통계 데이터는 대부분 공식 블록 탐색기의 데이터 인터페이스에 의존합니다. 일상적인 거래와 분석을 위해서는 블록 탐색기 사용에 능숙해야 합니다.