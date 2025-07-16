MEXC에서 시장 변동 사항을 확인하는 방법





암호화폐 시장은 항상 변화하고 있으며 때로는 뉴스 하나가 시장의 급격한 변동을 일으킬 수 있습니다. MEXC는 사용자가 대규모 거래, 시장 변동 및 기타 시장 변동에 대한 최신 정보를 얻을 수 있도록 시장 변동에 대한 정보를 제공하여 개인 투자 결정에 대한 정보 참고 자료를 제공하고 있습니다.









MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 로그인한 후 상단 네비게이션 바에서 [시장]을 클릭하세요.









시장 페이지에서 [시장]을 클릭하세요.









현물시장이나 선물시장에서 시간이나 트리거 조건 등의 조건을 기반으로 찾고 싶은 토큰 시장의 변동 정보를 필터링할 수 있습니다. 또한, "시장" 우측 검색창을 이용하여 토큰을 검색할 수 있으며, 해당 토큰의 시장 변동 정보를 보실 수 있습니다.





[선물 시장] 또는 [현물 시장]을 선택하면 현재 시장의 모든 선물 또는 현물 시장의 변동 정보를 확인할 수 있습니다.





시작일과 종료일을 선택하면 특정 기간 내의 선물 및 현물 시장 변동 정보를 확인할 수 있습니다.





트리거 조건에는 "시장 변화", "돌파", "24시간 신고가" 및 "대량 매수 및 매도"가 포함됩니다. 다양한 조건을 선택하여 해당 선물과 현물 시장의 변동 정보를 확인할 수 있습니다.









특정 토큰의 시장 변동 정보만 확인하고 싶은 경우, 해당 토큰을 즐겨찾기 목록에 추가한 후 [모든] 옆의 [즐겨찾기]를 클릭하면 해당 토큰에 대한 시장 변동 정보를 확인할 수 있습니다.









웹사이트의 현물 거래 페이지 오른쪽 토큰 표시 영역 또는 선물 거래 페이지 왼쪽의 토큰 드롭다운 옵션에서 추가하고 싶은 토큰을 검색한 후, [☆] 기호를 클릭하면 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.









앱에서 [시장현황]을 누른 후 [즐겨찾기]를 선택하세요. "현물" 및 "선물 시장" 섹션에서 각각 [즐겨찾기 추가]를 누르고 원하는 토큰을 검색한 후 [☆] 기호를 눌러 즐겨찾기에 추가하세요.









또한 여러 조건을 동시에 적용한 시장 변동 정보 검색이 지원됩니다. 아래 이미지와 같이 10월 1일부터 10월 18일 사이 즐겨찾기 목록의 현물 토큰 중 대량 매수/매도 주문으로 인해 변동이 발생한 토큰은 ETH, MX, DOGE입니다. 구체적인 매수 및 매도 정보도 표시됩니다.









시장 변동 사항을 확인하며 특정 토큰을 거래하고자 하는 경우, 우측의 [거래] 버튼을 클릭하면 해당 거래 페이지로 접속되며, 해당 페이지에서 직접 주문하실 수 있습니다.





MEXC는 현재 시장 거래 동향을 빠르게 파악할 수 있도록 시장 변동 데이터를 제공하여 데이터에 기반한 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.





고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.