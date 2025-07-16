선물 차트 레이아웃 변경 방법





암호화폐 투자는 여러 토큰을 추적해야 하는 경우가 많습니다. 매일 거래하는 과정에서 다양한 기간 동안 여러 토큰의 추세를 관찰하고 여러 토큰을 비교해야 할 필요가 있습니다. 사용자의 거래 편의성을 높이기 위해 MEXC 선물은 멀티 차트 기능을 출시하여 한 화면에서 여러 개의 차트를 동시에 볼 수 있도록 했습니다.













현재 MEXC 선물은 한 화면에 최대 4개의 차트를 표시할 수 있으며, 차트 개수에 따라 다양한 레이아웃 옵션을 제공합니다. 사용자는 필요에 따라 원하는 레이아웃을 선택할 수 있습니다.





멀티 차트 디스플레이를 사용하면 여러 토큰의 추세를 차트에서 동시에 볼 수 있을 뿐만 아니라 동일한 토큰의 시장 추세를 다른 기간 동안 관찰할 수 있어 자주 전환하고 조정할 필요가 없으므로 모니터링 효율성이 향상됩니다.









한 화면에 여러 토큰의 차트를 표시할 때 사용자는 다른 창을 클릭하여 주문 패널에서 해당 토큰을 주문할 수 있습니다. 이렇게 하면 페이지를 전환하는 기존 방식에 비해 시간이 절약되고 거래 효율성이 향상되어 시장 변동이 잦을 때 특히 유리합니다.





차트에서 트레이딩 작업 수행 방법 멀티 차트 기능을 사용할 경우 차트에서 바로 거래 작업을 빠르게 수행할 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다. 차트에서 트레이딩 작업을 빠르게 수행하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 ""을 읽어보시기 바랍니다.









또한 사용자는 차트 모양, 지표 표시, 선 그리기 등 원하는 대로 멀티 차트 디스플레이의 각 창을 사용자화할 수 있습니다.









현재 멀티 차트 표시 기능은 웹사이트에서만 사용할 수 있습니다. 웹사이트에서 USDT-M 선물 거래를 이용해 시연해 보겠습니다.









MEXC 공식 홈페이지에 접속 후 로그인하세요. 상단 네비게이션 바에서 [선물거래]를 클릭하고 [USDT-M 무기한 선물]을 선택하세요.









선물 거래 페이지에서 차트의 오른쪽 상단 모서리에 있는 창 아이콘을 선택합니다. 원하는 멀티 차트 표시 옵션을 선택합니다. 여기서는 4개 창 옵션 [⊞]을 선택해 보여드리겠습니다.









[⊞]를 클릭하면 차트가 4개의 창으로 구성된 레이아웃으로 전환됩니다. 창이 너무 작다고 생각되면 차트의 오른쪽 상단에 있는 확장 아이콘을 클릭하여 전체 화면 표시로 전환할 수도 있습니다.













멀티 차트 표시를 설정한 후 수정하려는 창을 클릭합니다. 그런 다음 왼쪽 상단의 토큰 옆에 있는 [▼] 버튼을 선택하고 표시하려는 토큰을 클릭하면 변경 사항이 적용됩니다. 애니메이션과 같이 두 번째 창을 BTC USDT 무기한 선물이 표시되도록 조정했습니다.









드롭다운 메뉴에 원하는 토큰이 보이지 않는다면 검색 기능을 사용하여 추가할 수 있습니다. 애니메이션에 표시된 것처럼 세 번째 창을 조정하여 검색 기능을 사용하여 EOS USDT 무기한 선물을 표시했습니다.









즐겨찾기 목록에서 선물 거래 페어를 추가하려면 탐색 모음 아래의 빠른 보기 영역에서 해당 페어를 선택하면 됩니다. 애니메이션에 표시된 것처럼 네 번째 창에 이더리움 USDT 무기한 선물이 표시되도록 조정했습니다.













거래하려는 선물 페어 창을 클릭하면 오른쪽의 주문 패널이 자동으로 조정됩니다.





이미지와 같이 네 번째 창에서 이더리움 USDT 무기한 선물을 선택하자 오른쪽의 주문 패널이 이더리움으로 조정되었습니다. 마진 모드, 레버리지, 거래수량을 선택한 후 롱 또는 숏을 선택할 수 있습니다.













거래와 마찬가지로 창을 선택하면 해당 창에 대해 차트 시간, 차트 모양, 보조지표, 가격 옵션(종가, 인덱스 가격, 공정 가격), 그리기 등을 조정할 수 있습니다.





애니메이션에서 보시는 바와 같이 BTC USDT 선물의 두 번째 창을 선택하고 차트 모양을 솔리드에서 할로우로 변경했습니다.









그런 다음 아래 애니메이션과 같이 세 번째 창에서 EOS USDT 선물 창을 선택하고 차트 왼쪽의 화살표 아이콘을 클릭하여 그리기 도구를 열고 다시 화살표 아이콘을 클릭하여 그리기 도구를 숨겼습니다. 그리기 도구를 사용하여 차트에 선을 그릴 수 있습니다.





그리기 기능에 대한 자세한 내용은 ' 그리기 도구 사용 방법 '을 참조하세요. 여기서는 자세히 설명하지 않겠습니다.









MEXC의 멀티 차트 표시 기능은 기본 설정 모드의 차트뿐만 아니라 현물 및 선물 거래를 위한 TradingView 모드에서도 모두 작동합니다. TradingView 모드의 설정 방법은 기본 설정 모드와 동일합니다. 자유롭게 탐색해 보세요.





고지사항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.