MEXC 계정에 연결된 이메일 주소를 변경하는 방법





사용자 계정의 보안을 위해 MEXC 플랫폼은 2단계 인증 메커니즘을 제공하며, 사용자는 휴대폰 번호, 이메일 주소, Google 인증 등 최소 두 가지 이상의 보안 인증 수단을 사용하여 계정을 연결해야 합니다.





이 도움말에서는 MEXC 계정에 연결된 이메일 주소를 변경하는 방법을 알려드리겠습니다. 계정에 연결된 Google 인증을 변경하는 방법을 알고 싶으시다면 " MEXC용 Google 인증을 새 휴대폰으로 이전하는 방법 " 가이드를 참조하세요.









MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 홈페이지 오른쪽 상단에서 사용자 아이콘을 클릭하고 [보안]을 선택합니다.









보안 페이지에서 "이메일 인증" 오른쪽에 있는 [변동]을 클릭합니다.









새 이메일 주소와 인증 코드를 입력합니다. 그런 다음 이전 이메일 주소의 인증 코드와 구글 인증 코드/SMS 인증 코드를 입력합니다.





입력 후 [확인]을 클릭하면 이메일 주소 변경이 완료됩니다.









보안 페이지로 돌아가면 연결된 이메일 주소가 변경된 것을 확인할 수 있습니다.





연결된 이메일 주소를 변경한 후 24시간 이내에는 출금 및 법정화폐 출금이 금지된다는 점에 유의하시기 바랍니다.













이 튜토리얼에서는 iOS 휴대폰을 예로 들어 앱의 작동 과정을 설명합니다. 안드로이드폰의 조작 방법은 동일합니다.





MEXC 앱의 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭하고 [보안 센터]를 선택합니다. 보안 페이지에서 [이메일 인증]을 탭하여 이메일 주소 변경 페이지로 들어갑니다.





새 이메일 주소와 인증 코드를 입력합니다. 그런 다음 이전 이메일 주소의 인증 코드와 Google 인증 코드/SMS 인증 코드를 입력합니다. [확인]을 탭하여 이메일 주소 변경을 완료합니다.









홈페이지 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭하여 프로필 페이지로 들어가면 변경 후 새 이메일 주소를 확인할 수 있습니다.









연결된 이메일 주소를 변경한 후 24시간 이내에는 출금 및 법정화폐 출금이 금지된다는 점에 유의하시기 바랍니다.



