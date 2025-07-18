MEXC에서 마켓 메이커가 되는 방법









암호화폐 마켓 메이커는 유동성 및 시장 거래 서비스를 제공하는 암호화폐 시장 참여자 또는 기관을 말합니다. 이들은 매수 호가와 매도 호가를 동시에 제시하여 시장에서 암호화폐의 양방향 거래 기회를 제공하고 매수 호가와 매도 호가 사이의 차익을 통해 수익을 얻습니다.





시장에서 중개자 역할을 하는 암호화폐 마켓 메이커는 거래를 촉진하고 유동성을 공급하는 역할을 합니다. 마켓 메이커는 보통 여러 거래소 또는 플랫폼에 참여하며, 여러 시장에서 동시에 매수 호가와 매도 호가를 제시하여 과도한 가격 변동을 피하면서 매수 호가와 매도 호가 사이에 적절한 차익(차익이라고 함)이 있는지 확인합니다.





암호화폐 마켓 메이커의 주요 목표는 큰 가격 변동에 의존하기보다는 잦은 거래를 통해 작은 수익을 얻는 것입니다. 이들은 알고리즘 트레이딩과 자동화된 트레이딩 시스템을 사용해 신속하게 거래를 체결하고 잠재적 손실을 최소화하기 위해 리스크 관리에 힘쓰는 경우가 많습니다.





유동성을 제공하는 것 외에도 암호화폐 마켓 메이커는 시장 조성 및 헤지 거래와 같은 다른 활동에도 참여할 수 있습니다. 마켓 메이커는 시장 역동성, 오더북, 마켓 뎁스를 면밀히 모니터링하고 시장 수요를 충족하기 위해 시장 상황에 따라 호가를 조정해야 합니다.









API 비율 제한 증가는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에서 정의한 특정 기간 내에 허용되는 요청 횟수 또는 비율 제한을 의미합니다. 이는 개발자 또는 애플리케이션이 특정 기간 내에 API에 보낼 수 있는 요청의 수를 지정합니다. API 비율 제한은 API 사용을 관리 및 제한하고, API 서버의 안정성을 보호하며, 남용을 방지하고, 공정한 사용을 보장하기 위해 설계되었습니다.









24시간 지원: 다양한 시간대에 다양한 시간대에 있는 사용자의 요구를 충족합니다.





신속한 응답 및 문제 해결: 전담 고객 서비스는 항상 사용자의 문의, 요청 또는 문제에 신속하게 대응하고 최대한 신속하게 해당 솔루션을 제공할 수 있도록 준비되어 있습니다.





맞춤형 서비스: 신뢰와 관계를 구축하고, 사용자를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하며, 사용자 피드백과 선호도에 따라 적절한 조언과 지원을 제공합니다.





고품질의 고객 경험: 사용자는 적시에 지원과 안내를 받을 수 있어 불확실성과 불안감을 줄일 수 있습니다.









출금 한도가 증가하면 사용자는 한 번 또는 여러 번 출금할 때 더 많은 양의 암호화폐를 다른 주소나 계정으로 이체할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 디지털 자산을 편리하게 관리하고 유통할 수 있습니다.









무이자 암호화폐 대출은 특정 암호화폐를 담보로 대출자에게 제공되는 대출 서비스를 말하며, 대출자는 대출 기간 동안 이자를 지불할 필요가 없습니다. 비용에는 일반적으로 처리 수수료나 담보 수수료만 포함됩니다. 따라서 대출자의 대출 비용을 절감하고 상대적으로 저렴한 대출 방법을 제공합니다.









API v3는 일반적으로 소프트웨어 개발자가 보다 효율적이고 안정적이며 강력한 기능을 제공하기 위해 출시하는 API의 업데이트 및 업그레이드 버전입니다. API v3는 기본 구조와 알고리즘을 최적화하여 성능과 안정성을 향상시키는 경우가 많습니다. 여기에는 응답 시간 개선, 지연 시간 단축, 처리량 증가, 요청 및 상호 작용 처리 시 API의 효율성과 안정성 향상 등이 포함될 수 있습니다.













적용 기준(두 조건을 동시에 충족해야 함)





최근 30일 거래량이 1,000 BTC 이상이거나 메이커 수수료율이 마이너스여야 합니다.





MEXC 현물 계정의 자산은 200,000 USDT 이상입니다.









적용 기준(조건 중 하나 이상 충족)





800 BTC ≤ 최근 30일 거래량 1,000 BTC 미만.





MEXC 현물 계정의 자산이 200,000 USDT 이상.





다른 거래소에서 수수료율이 0인 마켓 메이커.









신청서 를 작성해 주시면 MEXC에서 연락을 드립니다.









요약하자면, 암호화폐 마켓 메이커는 매수 호가와 매도 호가를 동시에 제시하여 시장 참여자에게 거래 기회를 제공함으로써 암호화폐 시장에서 유동성 및 시장 거래 서비스를 제공합니다. 마켓 메이커는 알고리즘 트레이딩과 자동화된 시스템을 활용해 빈번한 거래와 가격 차익을 통해 수익을 얻고, 효율적인 체결과 리스크 관리를 수행합니다.



