휴대폰 화면에 MEXC 위젯을 추가하는 방법





거래자는 다양한 토큰의 가격 변동을 면밀히 모니터링해야 하는 경우가 많습니다. 선호하는 토큰을 즐겨찾기 목록에 추가하는 것 외에도 휴대폰 화면에 위젯을 추가하여 관심 있는 토큰의 현재 가격을 빠르고 편리하게 확인할 수 있습니다.













MEXC 앱을 열고 홈페이지 하단의 [시장현황]을 탭합니다.









검색창 옆에 있는 오른쪽 상단 모서리의 버튼을 탭합니다.









[거래 페어 선택]을 탭합니다.









[추가]를 탭하여 휴대폰 화면에 표시할 거래 페어를 선택합니다. 이 예시에서는 MX, BTC, ARB, OP를 표시할 토큰으로 선택했습니다.





토큰 오른쪽에 있는 [⤒] 버튼은 상단 고정 기능을 나타냅니다. 예를 들어 OP 토큰을 첫 번째 줄에 배치하려면 OP와 같은 줄에 있는 [⤒] 버튼을 탭하여 맨 위로 이동합니다.





토큰 오른쪽에 있는 [=] 버튼은 드래그 앤 드롭 기능을 나타냅니다. 예를 들어, ARB 뒤에 MX 토큰을 배치하려면 MX와 같은 줄에 있는 [=] 버튼을 누른 상태에서 원하는 위치로 드래그합니다.













휴대폰 화면의 마지막 페이지로 스와이프하여 [편집]을 탭하고 [사용자화]를 선택합니다. 그런 다음 위젯 목록에서 'MEXC' 옆의 [+] 버튼을 탭합니다.









이제 MEXC 위젯이 화면에 추가되었습니다. 위젯 오른쪽 상단의 [>] 버튼을 탭하면 추가한 모든 토큰의 실시간 가격을 확인할 수 있습니다.

















MEXC 앱을 열고 홈페이지 하단의 [시장현황]을 탭합니다.









검색창 옆에 있는 오른쪽 상단 모서리의 버튼을 탭합니다.









[표시 항목]을 탭합니다.









[추가]를 탭하여 휴대폰 화면에 표시할 거래 페어를 선택합니다. 이 예시에서도 마찬가지로 MX, BTC, ARB, OP를 표시할 토큰으로 선택했습니다.













표시하려는 토큰을 추가한 후 플로팅 윈도우 설정 페이지로 돌아가서 "플로팅 윈도우" 옵션을 활성화하면 선택한 토큰이 표시됩니다.





특정 화면 설정에 따라 "플로팅 불투명도" 아래의 백분율을 조정하여 화면에서 위젯의 표시 밝기를 조정할 수 있습니다.





플로팅 윈도우를 숨기려면 위젯의 왼쪽 상단 모서리에 있는 버튼을 탭합니다. 플로팅 윈도우를 최소화하려면 위젯의 오른쪽 상단 모서리에 있는 버튼을 탭합니다.









이 단계에서 MEXC 위젯을 성공적으로 추가했으며, 휴대폰 화면에서 언제든지 추가한 토큰의 실시간 가격을 확인할 수 있습니다.