블록체인과 AI가 어떻게 1조 달러 규모의 시장을 공략할 수 있을까요?





거의 2년간의 개발 끝에 블록체인+AI는 초기의 대중적인 개념에서 포괄적인 탐구와 실험으로 발전했습니다. 블록체인은 생산 관계와 관련된 문제를 해결하고, AI는 생산성 문제를 해결합니다. 이는 사용자들 사이에서 널리 받아들여진 합의가 되었습니다. 블록체인 기술과 AI 기술의 지속적인 통합은 향후 수조 달러 규모의 시장을 활용하기 위한 핵심 요소입니다.









블록체인은 AI를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 제공하며, AI는 블록체인에 지능적인 의사결정 지원을 제공합니다. 이 두 기술은 서로를 효과적으로 보완하고 영향을 주고받습니다.





블록체인의 분산 합의 메커니즘은 데이터 소스의 신뢰성을 보장합니다. 블록체인의 불변하는 데이터 저장 및 공유 메커니즘은 여러 당사자 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 공유와 전송을 촉진하며, 이는 AI 알고리즘을 훈련하고 개발하는 데 필수적입니다. 한편, AI 기술은 계산을 최적화하고 지연 시간을 줄여 트랜잭션을 가속화하고 사용자 경험을 개선함으로써 블록체인 효율성을 높입니다.









2.1 효율성 향상: 블록체인의 분산 원장 메커니즘은 데이터 투명성을 향상시킵니다. AI의 데이터 분석 기능과 결합하면 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선하며 의사결정을 가속화할 수 있습니다.





보안 강화: 블록체인의 변조 방지 기능과 AI의 데이터 분석 및 이상 징후 감지 기능을 통합하면 강력한 보안 메커니즘이 형성됩니다. 이러한 조합은 데이터 유출과 무단 액세스의 위험을 줄여 암호화폐 거래에 대한 신뢰를 높입니다.





2.3 개인화된 경험: 블록체인 개발자는 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘을 통합하여 사용자에게 더욱 개인화된 경험을 제공하는 더 스마트한 탈중앙화 애플리케이션을 만들고 있습니다.









3.1 개인정보 보호 과제: 블록체인의 투명성과 데이터 기밀성의 필요성 사이의 균형을 맞추는 것은 이 두 기술을 통합하는 데 있어 새로운 도전 과제이며, 혁신적인 솔루션이 필요합니다.





3.2 규제 문제: 블록체인과 AI의 급속한 발전은 이미 현행 규제에 도전하고 있습니다. 이 두 기술의 결합은 특히 데이터 프라이버시 및 법률 준수와 같은 영역에서 잠재적인 위험을 초래하며, 더 높은 규제 기준을 요구합니다.





3.3 통합의 과제: 이 두 가지 복잡한 기술을 통합하려면 원활한 상호 작용과 데이터 공유 경험을 기대할 수 있도록 광범위한 연구와 기술적 과제를 극복해야 합니다.









블록체인과 AI 기술이 계속 발전함에 따라 두 기술의 통합은 새로운 경험을 제공할 것입니다. 코인게코의 데이터를 기반으로 현재 시가총액 기준으로 인기 있는 AI 테마 블록체인 프로젝트 상위 5개를 소개해드리겠습니다:









Fetch.ai는 인공 지능과 머신러닝으로 구동되는 블록체인 플랫폼으로, 사용자가 데이터를 공유하거나 거래할 수 있도록 지원합니다. Fetch.ai는 탈중앙화된 디지털 경제를 중심으로 지능형 인프라를 개발하기 위해 오픈 액세스, 토큰화된 탈중앙화된 머신러닝 네트워크를 구축하고 있습니다.









Render 네트워크는 렌더링 작업을 완료해야 하는 사용자와 렌더링을 처리할 여분의 GPU 용량을 가진 개인을 연결하도록 설계된 탈중앙화 GPU 기반 렌더링 솔루션 제공업체입니다. 소유자는 자신의 GPU를 Render 네트워크에 연결하여 OctaneRender를 사용하여 렌더링 작업을 받고 완료할 수 있습니다.









The Graph는 블록체인 데이터를 인덱싱하고 쿼리하기 위한 탈중앙화 프로토콜입니다. 전 세계 사용자는 서브그래프라고 하는 오픈 API를 구축 및 게시하여 온체인 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 그래프는 블록체인 데이터를 분석하고 수집한 다음 다양한 인덱스(하위 그래프라고 함)에 저장하여 모든 애플리케이션이 해당 프로토콜에 쿼리를 보내고 즉각적인 응답을 받을 수 있도록 합니다.









Bittensor는 블록체인 기반 머신러닝 네트워크를 지원하는 오픈소스 프로토콜입니다. 머신 러닝 모델은 집단에 제공하는 정보의 가치에 따라 TAO에서 공동으로 훈련되고 보상을 받습니다. 또한 TAO는 외부 액세스 권한을 부여하여 사용자가 필요에 따라 활동을 조정하면서 네트워크에서 정보를 추출할 수 있도록 합니다.









SingularityNET은 탈중앙화된 인공 지능 플랫폼이자 마켓플레이스입니다. SingularityNET 플랫폼에서 활동하는 에이전트는 정보 거래, 지불 협상, 서로의 평판에 영향을 미치는 평가 등 업무를 서로에게 유연하게 아웃소싱할 수 있습니다.









현재 MEXC 플랫폼에는 앞서 언급한 인기 프로젝트의 토큰이 상장되어 있으며, 사용자는 MEXC 거래소에서 현물 또는 선물 거래에 참여할 수 있습니다. 그 과정을 설명하기 위해 FET 현물 거래를 예로 들어보겠습니다.





MEXC 앱을 열고 홈페이지 상단의 검색창을 탭합니다. "FET"를 입력하고 "현물" 카테고리에서 FET/USDT 거래 페어를 선택해 차트 페이지에 접속합니다. [매수]를 탭하고 주문 유형으로 [시장가 주문]을 선택한 다음 "수량" 또는 "총액" 필드를 입력합니다. 마지막으로 [FET 매수]를 탭하여 주문합니다.





현물 거래에서 FET를 구매할 때 지정가 주문, 스톱가 주문 또는 OCO 주문을 선택할 수도 있습니다.







