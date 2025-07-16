거의 2년간의 개발 끝에 블록체인+AI는 초기의 대중적인 개념에서 포괄적인 탐구와 실험으로 발전했습니다. 블록체인은 생산 관계와 관련된 문제를 해결하고, AI는 생산성 문제를 해결합니다. 이는 사용자들 사이에서 널리 받아들여진 합의가 되었습니다. 블록체인 기술과 AI 기술의 지속적인 통합은 향후 수조 달러 규모의 시장을 활용하기 위한 핵심 요소입니다. 1.거의 2년간의 개발 끝에 블록체인+AI는 초기의 대중적인 개념에서 포괄적인 탐구와 실험으로 발전했습니다. 블록체인은 생산 관계와 관련된 문제를 해결하고, AI는 생산성 문제를 해결합니다. 이는 사용자들 사이에서 널리 받아들여진 합의가 되었습니다. 블록체인 기술과 AI 기술의 지속적인 통합은 향후 수조 달러 규모의 시장을 활용하기 위한 핵심 요소입니다. 1.
튜토리얼/마켓 인사이트/인기 주제 분석/블록체인과 AI가 어...공략할 수 있을까요?

블록체인과 AI가 어떻게 1조 달러 규모의 시장을 공략할 수 있을까요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
플러리싱 에이아이
AI$0.1203-6.52%
페치 에이아이
FET$0.4953-10.49%
Render
RENDER$3.243-2.90%
NodeAI
GPU$0.1407-8.39%
그래프토큰
GRT$0.08146-1.99%

거의 2년간의 개발 끝에 블록체인+AI는 초기의 대중적인 개념에서 포괄적인 탐구와 실험으로 발전했습니다. 블록체인은 생산 관계와 관련된 문제를 해결하고, AI는 생산성 문제를 해결합니다. 이는 사용자들 사이에서 널리 받아들여진 합의가 되었습니다. 블록체인 기술과 AI 기술의 지속적인 통합은 향후 수조 달러 규모의 시장을 활용하기 위한 핵심 요소입니다.

1. 블록체인과 AI의 관계 살펴보기


블록체인은 AI를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 제공하며, AI는 블록체인에 지능적인 의사결정 지원을 제공합니다. 이 두 기술은 서로를 효과적으로 보완하고 영향을 주고받습니다.

블록체인의 분산 합의 메커니즘은 데이터 소스의 신뢰성을 보장합니다. 블록체인의 불변하는 데이터 저장 및 공유 메커니즘은 여러 당사자 간의 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터 공유와 전송을 촉진하며, 이는 AI 알고리즘을 훈련하고 개발하는 데 필수적입니다. 한편, AI 기술은 계산을 최적화하고 지연 시간을 줄여 트랜잭션을 가속화하고 사용자 경험을 개선함으로써 블록체인 효율성을 높입니다.

2. 블록체인 + AI의 잠재적 이점


2.1 효율성 향상: 블록체인의 분산 원장 메커니즘은 데이터 투명성을 향상시킵니다. AI의 데이터 분석 기능과 결합하면 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선하며 의사결정을 가속화할 수 있습니다.

보안 강화: 블록체인의 변조 방지 기능과 AI의 데이터 분석 및 이상 징후 감지 기능을 통합하면 강력한 보안 메커니즘이 형성됩니다. 이러한 조합은 데이터 유출과 무단 액세스의 위험을 줄여 암호화폐 거래에 대한 신뢰를 높입니다.

2.3 개인화된 경험: 블록체인 개발자는 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘을 통합하여 사용자에게 더욱 개인화된 경험을 제공하는 더 스마트한 탈중앙화 애플리케이션을 만들고 있습니다.

3. 블록체인 + AI의 잠재적 위험


3.1 개인정보 보호 과제: 블록체인의 투명성과 데이터 기밀성의 필요성 사이의 균형을 맞추는 것은 이 두 기술을 통합하는 데 있어 새로운 도전 과제이며, 혁신적인 솔루션이 필요합니다.

3.2 규제 문제: 블록체인과 AI의 급속한 발전은 이미 현행 규제에 도전하고 있습니다. 이 두 기술의 결합은 특히 데이터 프라이버시 및 법률 준수와 같은 영역에서 잠재적인 위험을 초래하며, 더 높은 규제 기준을 요구합니다.

3.3 통합의 과제: 이 두 가지 복잡한 기술을 통합하려면 원활한 상호 작용과 데이터 공유 경험을 기대할 수 있도록 광범위한 연구와 기술적 과제를 극복해야 합니다.

4. 블록체인 + AI 통합의 예


블록체인과 AI 기술이 계속 발전함에 따라 두 기술의 통합은 새로운 경험을 제공할 것입니다. 코인게코의 데이터를 기반으로 현재 시가총액 기준으로 인기 있는 AI 테마 블록체인 프로젝트 상위 5개를 소개해드리겠습니다:

4.1 Fetch.AI(FET)


Fetch.ai는 인공 지능과 머신러닝으로 구동되는 블록체인 플랫폼으로, 사용자가 데이터를 공유하거나 거래할 수 있도록 지원합니다. Fetch.ai는 탈중앙화된 디지털 경제를 중심으로 지능형 인프라를 개발하기 위해 오픈 액세스, 토큰화된 탈중앙화된 머신러닝 네트워크를 구축하고 있습니다.

4.2 Render(RNDR)


Render 네트워크는 렌더링 작업을 완료해야 하는 사용자와 렌더링을 처리할 여분의 GPU 용량을 가진 개인을 연결하도록 설계된 탈중앙화 GPU 기반 렌더링 솔루션 제공업체입니다. 소유자는 자신의 GPU를 Render 네트워크에 연결하여 OctaneRender를 사용하여 렌더링 작업을 받고 완료할 수 있습니다.

4.3 The Graph(GRT)


The Graph는 블록체인 데이터를 인덱싱하고 쿼리하기 위한 탈중앙화 프로토콜입니다. 전 세계 사용자는 서브그래프라고 하는 오픈 API를 구축 및 게시하여 온체인 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 그래프는 블록체인 데이터를 분석하고 수집한 다음 다양한 인덱스(하위 그래프라고 함)에 저장하여 모든 애플리케이션이 해당 프로토콜에 쿼리를 보내고 즉각적인 응답을 받을 수 있도록 합니다.

4.4 Bittensor(TAO)


Bittensor는 블록체인 기반 머신러닝 네트워크를 지원하는 오픈소스 프로토콜입니다. 머신 러닝 모델은 집단에 제공하는 정보의 가치에 따라 TAO에서 공동으로 훈련되고 보상을 받습니다. 또한 TAO는 외부 액세스 권한을 부여하여 사용자가 필요에 따라 활동을 조정하면서 네트워크에서 정보를 추출할 수 있도록 합니다.

4.5 SingularityNET(AGIX)


SingularityNET은 탈중앙화된 인공 지능 플랫폼이자 마켓플레이스입니다. SingularityNET 플랫폼에서 활동하는 에이전트는 정보 거래, 지불 협상, 서로의 평판에 영향을 미치는 평가 등 업무를 서로에게 유연하게 아웃소싱할 수 있습니다.

5. AI 시리즈 프로젝트 토큰 구매 방법


현재 MEXC 플랫폼에는 앞서 언급한 인기 프로젝트의 토큰이 상장되어 있으며, 사용자는 MEXC 거래소에서 현물 또는 선물 거래에 참여할 수 있습니다. 그 과정을 설명하기 위해 FET 현물 거래를 예로 들어보겠습니다.

MEXC 앱을 열고 홈페이지 상단의 검색창을 탭합니다. "FET"를 입력하고 "현물" 카테고리에서 FET/USDT 거래 페어를 선택해 차트 페이지에 접속합니다. [매수]를 탭하고 주문 유형으로 [시장가 주문]을 선택한 다음 "수량" 또는 "총액" 필드를 입력합니다. 마지막으로 [FET 매수]를 탭하여 주문합니다.

현물 거래에서 FET를 구매할 때 지정가 주문, 스톱가 주문 또는 OCO 주문을 선택할 수도 있습니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜로리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요