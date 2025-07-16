하이라이트 리뷰! 2024년 상반기 업계 주요 이벤트









2024년 1월 10일(미국 동부 표준시 기준), SEC는 11개의 비트코인 현물 ETF를 미국 상장을 승인했고, 다음 날부터 거래가 시작되었습니다. 비트코인 현물 ETF 신청은 10년에 걸친 협상과 좌절을 겪은 끝에 마침내 성공을 거두었습니다.





시장 데이터에 따르면 지금까지 비트코인 현물 ETF의 누적 순유입액은 200억 달러를 넘어섰습니다. 시장은 여전히 자금 유입이 주를 이루고 있으며, 이 수치는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.









비트코인 현물 ETF의 승인은 암호화폐 산업이 전통적인 금융 시스템과 더욱 통합되는 "전환점" 단계에 접어들고 있음을 의미합니다. 비트코인 현물 ETF를 도입함으로써 규제 기관은 펀드의 운영 및 공개 요건을 감독하여 시장 투명성과 규정 준수를 강화하고 더 많은 투자자의 참여를 유도할 수 있습니다.









거래 혼잡과 높은 가스비는 블록체인 네트워크의 대규모 도입을 제한하는 중요한 요인이었습니다. 칸쿤 업그레이드의 도입은 네트워크 확장성을 향상시키는 이더리움의 확장 여정의 시작을 의미합니다. 더 높은 트랜잭션 처리량과 낮은 거래 수수료는 레이어 2에서 더 많은 프로젝트를 개발하고 더 많은 사용자를 유치하여 고품질 프로젝트가 생성될 가능성을 크게 높일 것입니다.





다른 퍼블릭 블록체인과의 경쟁에 직면할 뿐만 아니라, 레이어 2 기술의 발전과 모듈형 블록체인의 발전으로 이더리움의 역할이 점차 변화할 수 있습니다. 이더리움은 더 이상 유일한 결제 레이어 옵션이 아니며, 잠재적으로 암호화폐 생태계 내에서 이더리움의 지위와 기능이 변화할 수 있습니다.









비트코인 현물 ETF 승인과 비트코인 반감기에 대한 기대감의 영향으로 2024년 3월 비트코인 가격은 7만 3,000달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다.





새로운 비트코인 가격은 시장의 열기에 불을 붙였고, 비트코인 가격 상승에 힘입어 다른 주요 암호화폐도 상승세를 보였습니다.









FTX 붕괴, 주요 스타 프로젝트의 이탈, 스테이블코인의 이탈 등의 충격을 극복한 후 솔라나 네트워크는 다시 한 번 빛을 발하고 있습니다. 외부 시장 상황의 변화와 지속적인 자체 구조 노력에 더해 수많은 인기 밈 토큰의 등장으로 솔라나는 다시 중앙 무대로 부상했습니다.





솔라나 네트워크에서는 SILLY, WIF, BONK, BOME, SLERF와 같은 밈 토큰이 연이어 부의 효과를 일으키며 솔라나 네트워크에 많은 사용자를 유입시켰습니다. 높은 TPS와 낮은 가스비는 뛰어난 거래 경험을 제공합니다. 한편, SOL의 가격도 수혜를 받아 한때 210달러를 돌파하기도 했습니다.









2024년 4월 20일, 비트코인은 블록 높이 840,000에서 네 번째 반감기를 성공적으로 완료하여 채굴 보상이 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 감소했습니다.





비트코인 반감기는 비트코인 공급을 감소시켜 희소성을 높였고, 이는 시장에서 비트코인에 대한 수요 증가로 이어져 비트코인 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한 비트코인 반감기는 비트코인 강세장을 이끄는 긍정적인 요인으로 간주되어 전체 산업 발전에 더 큰 영향을 미치기도 합니다.









지난 5월 24일 비트코인 현물 ETF를 승인한 데 이어, 미국 증권거래위원회(SEC)가 8개의 이더리움 현물 ETF의 첫 상장을 승인하며 암호화폐의 또 다른 이정표가 마련되었습니다. 최신 소식에 따르면 이더리움 현물 ETF는 7월 23일부터 거래가 시작될 예정입니다.





비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF의 연이은 승인은 암호화폐 산업의 합법성에 대한 기준을 제시하며 암호화폐를 주류로 끌어올렸습니다. 기존 금융 시스템과의 통합은 암호화폐의 대규모 채택을 달성하기 위해 반드시 필요한 트렌드가 되었습니다.









2024년 내내 많은 기대를 모았던 스타 프로젝트가 출시되었지만, 토큰 가격이 기대에 미치지 못하면서 개인 투자자에게는 이상적인 투자 선택이 되지 못했습니다. 이와는 대조적으로, 밈 코인은 시장의 중심이 되었습니다. 강력한 시장 컨센서스와 수백 배에서 수천 배의 부의 효과에 대한 잠재력을 바탕으로 밈 코인은 빠르게 큰 관심과 자본 유입을 이끌어냈습니다.





밈 코인 열풍의 부상은 VC 지원 토큰의 입지가 줄어들고 있음을 의미하며, 이는 현재 시장 유통 모델을 지지하는 커뮤니티 사용자들의 의지가 변화하고 있음을 반영합니다. 스타 프로젝트는 VC가 주도하기 때문에 개인 투자자의 참여가 제한되고, 2차 시장에서는 수익성이 제한적이거나 아예 없습니다. 이와는 대조적으로 밈 코인은 개인 투자자들에게 공정한 참여와 수익 공유의 기회를 제공합니다.









미국 대선의 영향을 받아 두 대선 후보와 관련된 토큰들이 활발한 움직임을 보이기 시작했습니다. 특히 최근 트럼프 총격 사건 이후 트럼프 관련 토큰과 새로 발행된 수많은 밈 코인이 암호화폐 시장을 빠르게 휩쓸었습니다.





대선 후보 자체의 유명인 효과 외에도 암호화폐 시장에 대한 태도도 전체 암호화폐 시장에 영향을 미쳤습니다. 최근 트럼프의 지지율이 계속 상승하고 유세 기간 동안 암호화폐에 대한 지지를 표명하면서 암호화폐 시장에 긍정적인 소식이 전해졌고, 이는 암호화폐 시장의 부활로 이어졌습니다.





면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.