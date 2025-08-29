한눈에 이해하는 Hemi: 비트코인과 이더리움을 잇는 "슈퍼 프로토콜"

비트코인과 이더리움 은 각각 암호화폐 생태계에서 가장 강력한 보안 기반과 가장 발전된 프로그래머빌리티 네트워크를 대표합니다. 그러나 이 둘 사이의 상호운용성 부족은 블록체인과 Web3 개발에 있어 여전히 핵심 과제로 남아 있습니다. 예를 들어, 비트코인 자산은 온체인 생태계에 통합하기 어렵고, 이더리움은 비트코인의 신뢰성과 합의를 계승하는 데 어려움을 겪고 있습니다.





Hemi 는 이러한 문제를 해결하기 위해 만들어졌습니다. Hemi는 비트코인과 이더리움을 연결하는 혁신적인 모듈형 레이어2 네트워크로, 네 가지 핵심 구성 요소를 통해 이를 실현합니다: 가상 머신(hVM), 크로스체인 자산 전송 메커니즘(Tunnels), 독자적인 합의 모델(Proof of Proof), 그리고 네이티브 토큰(HEMI)입니다.









Hemi는 비트코인의 보안성과 이더리움의 프로그래머빌리티를 결합하기 위해 설계된 혁신적인 레이어2 네트워크로, 고립된 블록체인 생태계의 한계를 허무는 것을 목표로 합니다. 가상 머신(hVM), PoP 합의 메커니즘, Tunnels 크로스체인 자산 시스템, 그리고 네이티브 토큰 HEMI를 통해 Hemi는 진정한 상호운용성과 확장성, 그리고 개발자 친화성을 갖춘 모듈형 Web3 생태계를 구축하고 있습니다.









비트코인과 이더리움을 연결하겠다는 목표를 달성하기 위해, Hemi는 일련의 혁신적인 기술들을 설계하고 개발했습니다. 이 기술들은 네트워크의 보안성과 효율성을 높이는 것은 물론, 비트코인 자산의 프로그래머빌리티를 크게 확장시킵니다. 아래에서는 Hemi의 핵심 기술적 하이라이트를 소개합니다.









Hemi Virtual Machine(hVM)은 개발자가 온체인 비트코인 상태(예: UTXO, 블록 헤더, 머클 증명 등)를 직접 읽고, Solidity를 사용해 크로스체인 로직을 작성할 수 있게 해줍니다. 이는 다음과 같은 가능성을 열어줍니다:





스마트 컨트랙트가 비트코인 데이터를 기반으로 작동할 수 있음

비트코인을 담보로 한 스테이블코인, 오라클, 크로스체인 DeFi 구축이 가능해짐

네이티브 BTC가 DeFi 생태계에 진정으로 통합될 수 있는 기회를 가짐









Hemi는 PoP(Proof of Proof) 합의 메커니즘을 사용하여, 네트워크 상태의 해시 값을 주기적으로 비트코인 메인넷에 제출합니다. 이 설계를 통해 Hemi는 비트코인 채굴에 직접 참여하지 않고도 비트코인의 보안성을 계승하면서 높은 수준의 최종성을 확보할 수 있습니다. 동시에 PoP는 빠른 블록 생성 시간과 낮은 거래 수수료를 지원하여, 고가치 스마트 컨트랙트나 크로스체인 작업에 적합한 환경을 제공합니다.









Hemi는 Tunnels라는 새로운 크로스체인 메커니즘을 도입하여, 비트코인, 이더리움 및 기타 네트워크 간 자산을 신뢰할 수 있는 중개자 없이도 안전하고 효율적으로 전송할 수 있도록 합니다. 기존의 크로스체인 브릿지와 비교할 때, Tunnels는 더 탈중앙화되어 있고 보안성이 높아, 사용자들이 BTC, ETH 등 주요 자산을 DeFi나 NFT 같은 고급 활용 시나리오에서도 안심하고 사용할 수 있게 해줍니다.









HEMI는 Hemi 네트워크의 네이티브 토큰으로서 여러 중요한 역할을 수행합니다.









HEMI는 PoP 검증자들이 합의 과정에 참여하고, 비트코인 메인넷으로의 상태 제출을 안전하고 효율적으로 수행하도록 유도하는 인센티브로 사용됩니다. HEMI를 스테이킹한 검증자는 블록 보상과 거래 수수료를 획득할 수 있습니다.









hVM에 스마트 컨트랙트를 배포하거나, 비트코인 상태에 접근하거나, 크로스체인 메커니즘인 Tunnels를 사용하는 등의 작업에는 모두 가스로서 HEMI가 필요합니다. 생태계가 성장함에 따라 이러한 작업의 수요와 HEMI에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것입니다.









HEMI 보유자는 네트워크의 거버넌스에 참여할 수 있으며, 파라미터 조정, 프로토콜 업그레이드, 기타 주요 의사결정에 대한 투표를 통해 Hemi의 미래 방향을 함께 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.









Tunnels 메커니즘 내에서 HEMI는 유동성을 고정하는 자산 중 하나로 사용될 수 있으며, 크로스체인 담보, 보증, LP 인센티브 등 다양한 형태로 활용됩니다.





HEMI는 단순히 거래 가능한 토큰이 아니라, 네트워크의 보안, 자원 배분, 거버넌스 권한을 지탱하는 핵심 요소입니다. 그 가치 포착(value capture) 메커니즘은 명확하게 정의되어 있으며, 장기적인 성장 잠재력 또한 큽니다.









Hemi 는 비트코인 코어 개발자인 제프 가직(Jeff Garzik)과 전 코인베이스 엔지니어 맥스 산체스(Max Sanchez)에 의해 공동 설립되었습니다. 이 팀은 기본 프로토콜 개발에 대한 깊은 전문성과 실제 구현 경험을 겸비하고 있습니다. 2024년 9월, Hemi Labs는 Breyer Capital Big Brain Holdings 를 비롯한 주요 투자자들로부터 1,500만 달러 규모의 투자 유치를 완료했습니다.





현재 Hemi는 Sushi, Izumi, LayerBank 등 선도적인 DeFi 프로젝트들과 협력 중이며, 다른 이더리움 레이어2 네트워크와도 개방형 호환성을 유지하고 있습니다. hVM이 지속적으로 발전하고 Tunnels 시스템이 정식 출시되면, 더 많은 네이티브 BTC 자산들이 Hemi 생태계에 통합되며 진정한 멀티체인 상호운용성 실현에 한 걸음 더 다가갈 것입니다.







