국가 원수와 암호화폐: 암호화폐 시장의 새로운 길?

최근 몇 년 동안, 암호화폐 산업은 전 세계적으로 그 확장을 가속화하여, 인지도와 가치 평가 면에서 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 비트코인, 이더리움과 같은 주요 암호화폐는 사상 최고치를 경신하고 있으며, 시가총액은 세계 유수 기업들과 어깨를 나란히 하며 금융 업계의 빛나는 별로 자리매김하고 있습니다. 한편, 밈과 AI와 같은 신흥 분야는 시장에 새로운 활력을 불어넣어 암호화폐와 웹3.0이 제시하는 무한한 가능성에 추진력을 더해 주고 있습니다.





이러한 암호화폐 붐의 한가운데에서, 여러 저명한 국가 원수들이 상당한 주목을 받고 있습니다. 단순히 정치적 지도자라는 이유만은 아닙니다. 오히려, 이 현상은 그들이 유리한 규제를 지원하고, 인재를 환영하며, 업계의 목소리를 대변함으로써 암호화폐의 핵심 인물로 자리매김한 역할의 결과입니다.









2025년 1월 18일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 공식 Truth 소셜 미디어 계정을 통해 TRUMP 밈 코인의 출시를 공식 발표했습니다. 이 소식은 즉시 강력한 시장 반응을 불러일으켰습니다. *URLS-TRUMP_USDT*는 출시 후 24시간 이내에 MEXC를 포함한 여러 거래 플랫폼에 상장되었습니다. 한때 이 코인은 1,250%나 급등했고, 시가 총액은 수십억 달러로 치솟았습니다.





그러나 트럼프가 자신의 암호화폐를 출시하려는 움직임도 논란을 불러일으켰습니다. 한편으로는 금융 전문가들은 국가 원수가 암호화폐를 지지할 경우 금융 시장을 교란하고 심지어 경제적 리스크를 증가시킬 수 있다고 지적했습니다. 반면에 트럼프 지지자들은 그가 선거 운동 기간 동안 약속한 “미국 우선주의”를 이행하고 있으며, 암호화폐 자본을 국내에 유지하는 동시에 일반 사람들이 투자 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공하고 있다고 믿습니다. 이 논란은 TRUMP 코인을 몇 주 동안 시장의 관심의 대상으로 만들었을 뿐만 아니라, 사람들이 암호화폐와 국가적 명성의 관계를 재고하게 만들었습니다.









2025년 2월 10일 아침, 중앙아프리카 공화국의 대통령인 파우스틴 아르샹 투아데라(Faustin-Archange Touadéra)는 자신의 공식 X 계정에 국가가 지원하는 밈코인인 CAR의 출시와 컨트랙트 주소를 알리는 영상을 공개했습니다. 성명서에서 CAR은 “국가 발전을 지원하고, 국민을 단결시키며, 중앙아프리카 공화국을 독특한 방식으로 세계 무대에 올리기 위한 실험”이라고 설명했습니다. 대통령은 또한 비트코인을 법정화폐로 채택한 세계에서 두 번째 국가로서, 암호화폐의 잠재력에 대해 항상 낙관적이며, 그 이점을 전 세계적으로 인식하고 있다고 강조했습니다.





해당 발표 이후 시장 투기 열풍이 급증했습니다. *URLS-CAR_USDT*의 거래량은 출시 후 단 2시간 만에 2억 5천만 달러에 달했습니다. CAR의 시가총액은 동시에 급증하여 거의 10억 달러에 달했습니다.





CAR 코인의 도입은 중앙아프리카 공화국이 경제 성장을 위한 새로운 길을 모색하기 위한 혁신적인 시도로 여겨지고 있습니다. 계획에 따르면, 토큰 공급량의 35%는 인프라 개발, 교육, 의료에 중점을 둔 국가 개발 프로젝트에 사용될 것입니다. 25%는 “창조자와 기업”에, 20.7%는 유동성 확보에 배정되며, 10%는 자선 단체에 기부될 예정입니다.





그러나 CAR 밈코인의 여정은 순탄치 않았습니다. 초기 코인 출시 기간 동안 AI 기반 딥페이크 탐지 도구가 경보를 울렸는데, 대통령의 동영상이 조작되었을 수 있다는 것을 시사했습니다. 또한, 도메인 이름의 등록 기간이 매우 짧다는 것은 정부 표준 절차와 상충된다는 점에서 의심을 불러일으켰습니다. 게다가 토큰 유동성이 부족하고 토큰 집중도가 높다는 문제도 대두되기 시작하면서 시장 참여자들 사이에 광범위한 우려가 더욱 커졌습니다. 이러한 위험 신호와 잠재적 위험 요소들은 CAR 코인의 향후 발전에 불확실성을 더했습니다.









콩고민주공화국(DRC) 대통령을 대표한다고 주장하는 X의 계정 CAR의 성공을 보고, 펠릭스 치세케디(Felix Tshisekedi)는 중앙아프리카공화국의 사례를 따라 자국의 공식 밈코인을 출시하겠다고 발표했습니다.









해당 발표는 온라인에서 빠르게 널리 퍼졌습니다. 그러나 추가 조사 결과, 이 “공식” 성명은 사기 행각을 위해 오랫동안 다양한 정치인을 사칭해 온 가짜 정치 계정에서 나온 것이었습니다. 사용자는 이후 이러한 정보에 대해 주의하고 경계해야 한다는 권고를 받았습니다.









이 두 대통령이 암호화폐를 출시한 행동은 암호화폐가 국가 발전과 글로벌 리더십을 위한 새로운 수단이 될 수 있다는 신호일까?





개인 투자자의 암호화폐 이용이 증가하고, 암호화폐 투자 수단을 출시하는 기관이 늘어나고, 국가 지도자들이 직간접적으로 암호화폐에 관여하고 있다는 점을 고려할 때, 이것은 확실히 탐구할 가치가 있는 질문입니다.





어느 정도까지는 다른 나라들도 이러한 사례를 따라 자국의 금융 시스템이 암호화폐 자산을 수용할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 한편으로는 암호화폐 시장이 계속 성장함에 따라, 더 많은 나라들이 암호화폐가 경제 발전과 금융 효율성 개선에 기여한다는 사실을 인식하고 있습니다. 반면에, 각 국가가 자체 암호화폐를 발행함으로써 디지털 경제를 더 잘 형성하고 경제 현대화를 추진할 수 있습니다. 그러나 많은 국가들이 자국의 경제 및 시장 상황을 신중하게 평가하면서 암호화폐 발행에 대해 신중하게 고려해야 합니다. 암호화폐와 같은 새로운 블록체인 기술 자산이 가져오는 도전과 기회를 해결하기 위해 강력한 규제 프레임워크와 위험 관리 메커니즘을 구축해야 합니다. 이를 통해 안정적이고 건전한 시장 개발을 보장할 수 있습니다.





