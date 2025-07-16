해리스 vs. 트럼프: 암호화폐 대결 — 최후의 승자는?





최근 미국 대선은 의심할 여지 없이 웅장하고 격동적인 정치 드라마입니다. 바이든이 떠나면서 해리스가 주목받고 있습니다.





한 달 전, 트럼프에 대한 갑작스러운 공격이 선거 판도를 급격히 변화시켰습니다. 사건 발생 일주일 이내에 실시된 여론조사에 따르면, 트럼프의 선거 전망은 급등하여 경쟁자를 넘어섰을 뿐만 아니라, 암호화폐 시장에서도 열렬한 반응을 일으키며 비트코인 가격을 상승시켰습니다.

MEXC 데이터에 따르면, 7월 13일 이후 비트코인 가격은 꾸준히 상승세를 보이며 약 57,500달러에서 거의 68,500달러로 상승했습니다. 특히, 트럼프가 비트코인 컨퍼런스에서 한 연설에 힘입어 비트코인은 7월 29일 급등하여 중요한 70,000달러 범위를 다시 돌파했습니다. 또한, 트럼프를 테마로 한 밈코인들, 특히 TRUMP와 같은 코인들은 단기적으로 큰 상승폭을 보였으나, 이후 가격은 하락했습니다.









하지만 바이든의 갑작스러운 사퇴와 7월 22일 카말라 해리스를 2024년 민주당 대통령 후보로 지명한 이후 상황이 바뀌었습니다.





해리스는 빠르게 강력한 세력으로 부상했습니다. 《뉴욕 타임스》와 시에나 칼리지(Siena College)가 실시한 여론조사에 따르면, 해리스는 주요 경합 주인 애리조나에서 50%의 지지를 얻어 트럼프 지지율인 45%에 앞서고 있습니다.





폴리마켓(Polymarket)의 8월 14일 최신 데이터에 따르면, 해리스의 2024년 대통령 선거 지지율은 트럼프를 추월하며, 지지율이 33%에서 53%로 급등했습니다.





8월 18일 ABC 뉴스, 워싱턴 포스트, 그리고 입소스의 여론조사에 따르면, 해리스는 등록 유권자 중 49%의 지지를 받고 있으며, 도널드 트럼프는 45%의 지지를 얻고 있습니다.





해리스의 갑작스러운 부상은 암호화폐에 대한 해리스의 입장에 대한 갖가지 추측을 불러일으키고 있습니다.





트럼프가 "비트코인 반대자"에서 "비트코인 옹호자"로 명확히 입장을 전환하여 암호화폐 산업에서 호감을 얻고 상당한 선거 자금을 확보한 것과 달리, 해리스는 침묵을 지키고 있습니다.





해리스는 암호화폐에 대해 공식적인 입장을 밝힌 적이 없으며, 이 산업에 대한 언급도 없었습니다. 또한, 비트코인 컨퍼런스, 암호화폐 원탁 회의, 또는 "Crypto4Harris" 온라인 이벤트와 같은 암호화폐 관련 행사에 참석한 적도 없습니다.





그러나 보도에 따르면 해리스의 캠페인 팀은 Coinbase, Circle 및 기타 암호화폐 회사들과의 재접촉을 모색하고 있는 것으로 전해집니다.





최근 투자 회사 Paradigm의 심층 보고서에 따르면, 11월 선거에서 민주당이 기회를 확보하기 위해서는 카말라 해리스 부통령은 암호화폐 커뮤니티로부터 더 넓은 지지와 신뢰를 얻어야 합니다. 이 조사에서는 804명의 등록된 민주당원 유권자를 대상으로 한 결과, 13%가 아직 투표에 대해 결정하지 않았으며, 이 중 18%는 암호화폐 투자 경력이 있는 것으로 나타났습니다.





더욱 우려되는 것은, 이 조사에서 민주당 유권자의 일부(1%에서 2%)가 바이든 행정부의 암호화폐 산업에 대한 우호적이지 않은 태도로 인해 트럼프로 지지를 변경할 수 있다는 중요한 전환점을 발견했습니다. 이러한 결과는 선거에서 암호화폐 커뮤니티의 잠재적 영향력을 강조하며, 민주당과 해리스 부통령에게 명확한 신호를 보냅니다: 암호화폐 커뮤니티의 인정과 지지를 적극적으로 확보하는 것이 선거 승리를 보장하는 데 중요하다는 것입니다.





암호화폐 시장은 항상 과장된 홍보로 번창해 왔으며, 유명인 효과는 특히 밈코인의 부상에 필수적인 촉매제였습니다. 해리스가 "민주당 대선의 희망"으로 떠오르면서, 해리스를 테마로 한 밈 코인들이 암호화폐 시장에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 이러한 밈 코인들은 종종 해리스의 이미지, 캠페인 슬로건 또는 관련 이벤트를 기반으로 만들어지며 암호화폐 시장에서 유통되고 있습니다.





KAMA

"TREMP"와 같은 "추상 만화 스타일" 밈코인과 같은 시대의 "베테랑 프로젝트(veteran project)"인 KAMA의 밈 가치가 있는 슬로건, "Real president of Amurica"는 해리스가 미국 역사상 첫 여성 대통령이 될 잠재력을 내포하고 있어, "10억 달러 이상의 시가총액" 경쟁에서 강력한 후보로 부각되고 있습니다.









HARRIS-ETH

이 프로젝트는 해리스의 캠페인을 지원하기 위해 만들어진 "팬 프로젝트"입니다.









HERRIS-ETH

이 밈코인은 해리스를 프로토타입으로 사용하고, 이름에 POTUS (President of the United States)에서 "U"를 포함시켜 해리스의 여성 후보로서의 정체성을 강조합니다. 이러한 정체성은 "HER"라는 단어로 부각됩니다.









KAMALA-ETH

이 프로젝트는 원래 바이든의 인기에 힘입어 탄생했으며, 배경 이미지에는 해리스가 바이든을 휠체어에 태우고 있는 모습이 담겨 있습니다.













해리스와 트럼프 간의 암호화폐 대결은 단순히 정치적 경쟁의 일환이 아니라 암호화폐 산업 발전의 중요한 지표이기도 합니다. 한편으로, 트럼프의 지지는 암호화폐 산업에 대한 유리한 정책적 기대를 가져와 투자자들의 신뢰를 높입니다. 트럼프의 캠페인 공약에는 정부가 보유한 비트코인을 유지하고 미국을 암호화폐 허브로 발전시키겠다는 내용이 포함되어 있습니다. 이러한 조치가 시행된다면, 암호화폐 산업에 더 유리한 정책 환경과 더 큰 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 반면, 해리스의 모호한 입장은 투자자들로 하여금 암호화폐 산업의 미래에 대한 불확실성을 남깁니다.





이러한 불확실성 속에서 암호화폐의 미래 발전은 두 후보의 구체적인 정책과 실행에 달려 있습니다. 그러나 누가 승리하든 간에 암호화폐 산업은 새로운 도전과 기회를 맞이할 것이라는 점은 확실합니다.





이러한 기회를 고려할 때, 투자자들은 빠르게 변화하는 시장에서 성공하기 위해 예리한 시장 통찰력과 탄탄한 투자 전략을 유지해야 합니다.





트럼프 테마와 해리스 테마의 유명인 토큰과 같은 밈코인은 암호화폐 시장에서 독특한 유형으로, 두 후보의 명성, 정치 활동 및 발언과 밀접하게 연관되어 있습니다. 투자에 앞서, 관심 있는 사람들은 시장 상황과 이러한 토큰의 배경을 충분히 이해하고, 리스크를 신중하게 평가해야 합니다. 또한, 트럼프와 해리스의 암호화폐에 대한 태도와 정부 규제의 변화를 모니터링하는 것도 중요합니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 어떠한 책임도 지지 않습니다.