해리스(Harris) 팀의 최신 업데이트: 암호화폐 업계는 지지를 얻고 있는가, 아니면 공허한 약속에 불과한가?

최근 미국 대선의 향방이 업계에서 큰 주목을 받고 있습니다. 폴리마켓(Polymarket) 데이터에 따르면 8월 24일 현재 2024년 미국 대선에서 카말라 해리스(Kamala Harris)의 당선 가능성은 49%로 상승한 반면, 도널드 트럼프(Donald Trump)의 당선 가능성은 50%로 하락했습니다. 2024년 대선의 유력한 후보인 해리스의 암호화폐 산업에 대한 입장은 상당한 주목을 받고 있습니다. 암호화폐 분야에서는 정책 방향이 시장의 동향과 발전 궤도에 영향을 미치는 경우가 많기 때문입니다.

최근 서클 CEO 제레미 알레어(Jeremy Allaire)의 발언이 업계 내에서 큰 화제를 불러일으켰습니다. 그는 카말라 해리스의 대선 캠페인 팀이 암호화폐 산업에 적극적으로 참여하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 이러한 움직임은 해리스가 향후 정책에서 암호화폐에 대해 보다 우호적인 입장을 취할 수 있다는 신호로 해석됩니다. 그러나 일각에서는 이를 단순히 표를 얻기 위한 선거 공약으로 보는 시각도 있습니다. 그렇다면 이 소식은 암호화폐 업계에 어떤 의미가 있을까요? 자세히 살펴보도록 하겠습니다.





카말라 해리스는 현 미국 부통령으로서 정치 무대에서 상당한 경험을 쌓아왔습니다. 그러나 암호화폐에 대한 해리스의 입장은 모호하고 신중한 태도를 보여왔습니다. 해리스 후보의 선거운동팀은 민주당과 암호화폐 업계 간의 긴장을 완화하기 위해 암호화폐 업계와 협력하고 있지만, 해리스 후보 자신은 암호화폐 시장에 대해 명확한 공개 발언을 하지 않았습니다. 또한 해리스 캠페인은 "Crypto4Harris" 온라인 이벤트와 같은 주요 암호화폐 관련 회의에 참여하지 않았으며, 암호화폐 업계에 대한 어떠한 약속도 하지 않았습니다.





현재 지표에 따르면 해리스는 바이든 행정부의 엄격한 규제 정책을 이어갈 것으로 보입니다. 이러한 입장은 그녀의 러닝메이트인 왈츠(Walz)가 암호화폐에 대한 보다 엄격한 규제를 명시적으로 옹호한 데서 뒷받침됩니다. 또한 해리스의 팀은 일부 반암호화폐 관계자들과 긴밀히 협력하고 있어 규제 강화 가능성에 대한 시장의 우려가 더욱 심화되고 있습니다. 예를 들어, 최근 갤럭시 디지털의 펌와이드 리서치(Firmwide Research) 책임자인 알렉스 쏜(Alex Thorn)이 X(이전 트위터)에 올린 글이 이를 뒷받침합니다. 그는 해리스가 바이든 행정부의 두 명의 반암호화폐 관리(Brian Deese and Bharat Ramamurti)를 팀에 포함시켰기 때문에 바이든의 적대적인 정책을 이어갈 수 있다고 믿습니다.









해리스 선거 운동팀이 서클과 코인베이스와 같은 암호화폐 기업들과 교류한 것은 일부 정책적 양보를 암시할 수 있습니다. 그러나 암호화폐에 대한 해리스의 모호한 입장과 잠재적인 규제 입장은 암호화폐 시장을 계속 불안하게 만들고 있습니다. 앨러어(Allaire)의 발언은 해리스의 선거 운동팀이 암호화폐 업계의 주요 인사들과 적극적으로 교류하고 있을 뿐만 아니라 암호화폐 관련 정책에 대한 깊은 이해를 얻기 위해 노력하고 있음을 보여주는 지표입니다. 업계 관계자들은 해리스의 적극적인 접근 방식에는 여러 가지 동기가 작용한 것으로 보고 있습니다:





미래 지향적인 정책 결정: 급성장하는 시장으로서 암호화폐 규제는 지속적으로 진화하고 있습니다. 효과적인 정책을 수립하기 위해서는 이 분야의 복잡성과 다양성을 이해하는 것이 중요합니다.





유권자 기반 확대: 미국 내 암호화폐 투자자와 기술 애호가의 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 이들의 투표는 향후 선거에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 해리스의 팀은 이 그룹의 지지를 얻기 위해 이들의 참여를 유도하는 것을 목표로 합니다.





경제 정책 조정: 암호화폐는 기술뿐만 아니라 경제 및 금융 정책과도 관련이 있습니다. 해리스의 팀은 기술 혁신을 지원하는 동시에 금융 안정성을 보장하는 정책 프레임워크를 개발하고자 할 수 있습니다.





8월 8일, 앨러어(Allaire)는 백악관 관계자, 해리스 캠페인 대표, 미국 국회의원, 업계 리더들이 참여한 가상 원탁 회의에 참석했습니다. 이 회의의 핵심 초점은 암호화폐의 초당파적 성격과 유권자들에게 암호화폐가 갖는 중요성에 관한 것이었습니다. 참석자들은 암호화폐가 어떻게 초당적 관심의 대상이 되었는지 논의하고 관련 정책의 잠재적 방향을 모색했습니다. 알레어는 이 행사가 암호화폐 이슈의 정치적 양극화를 부각시켰을 뿐만 아니라 이 이슈가 유권자에게 미치는 영향이 얼마나 큰지를 보여줬다고 지적했습니다. 초당적인 관심은 2024년 선거에서 암호화폐 문제가 중요한 화두가 될 것이며, 이는 의심할 여지없이 정책 결정에 있어 다양한 정당 간의 경쟁을 심화시킬 것이라는 것을 의미합니다.





해리스가 대선 후보로 지명된 지 얼마 되지 않았고 바쁘기 때문에 7월 말 비트코인 컨퍼런스에 불참한 것은 이해할 수 있는 일입니다. 그러나 해리스가 이 가상 원탁회의에 불참하자 암호화폐 업계에서는 회의론이 확산되고 있습니다. 이 회의에는 리플의 임원인 브래드 갈링하우스와 크리스 라센(Chris Larsen), 유니스왑의 CEO 헤이든 아담스(Hayden Adams) 등 암호화폐 업계의 저명한 인사들이 민주당 관계자들과 토론에 참여했습니다. 민주당 대표로서 해리스도 참석할 것으로 예상되었습니다. 이에 제미니의 공동 창업자 타일러 윙클보스(Tyler Winklevoss)는 해리스가 불참한 이유에 대해 공개적으로 의문을 제기하며 불만을 표출했습니다(이전 트위터). 이러한 움직임은 해리스가 진정으로 암호화폐에 관심이 있는지에 대한 업계 전반의 의구심을 다시 불러일으켰습니다.









해리스 팀의 참여는 암호화폐 업계에 새로운 희망을 가져다줄 것으로 보이지만, 몇 가지 과제를 안겨주기도 합니다. 업계에서는 해리스가 금융 안정과 혁신 지원의 균형을 맞출 수 있기를 바라며 향후 경제 정책에 대한 명확한 입장을 밝혀주기를 기대하고 있습니다. 현재 암호화폐 시장은 변동성과 불확실성을 겪고 있으며, 업계 종사자들은 불확실성과 관련된 위험을 완화할 수 있는 명확한 지침을 제시해 줄 정책 입안자를 찾고 있습니다.





아르카(Arca)의 최고투자책임자 제프 도먼(Jeff Dorman)은 트럼프의 승리가 암호화폐 시장에 더 유리할 수도 있지만, 해리스의 승리가 일부 우려만큼 반드시 부정적인 것만은 아닐 것이라고 지적했습니다. 그는 또한 낸시 펠로시(Nancy Pelosi), 척 슈머(Chuck Schumer)와 같은 저명한 민주당 의원들이 최근 암호화폐 친화적인 법안을 지지하고 있으며 이는 당의 입장이 변화하고 있음을 나타내는 지표라고 언급했습니다. 해리스 팀의 참여는 정책 결정이 단순한 기술적 문제가 아니라 더 광범위한 사회경제적 고려 사항을 포함한다는 점을 상기시키기도 합니다. 혁신 규제와 금융 보안 보장 사이의 균형을 찾는 것이 향후 정책 논의의 핵심 쟁점이 될 것입니다.





현재의 정책 역학 관계에서 주요 거래 플랫폼은 적극적으로 상황을 모니터링하고 있습니다. 예를 들어, 선도적인 암호화폐 거래 플랫폼인 MEXC는 카말라 해리스 팀의 최근 움직임을 면밀히 주시하고 있습니다. MEXC는 암호화폐 시장의 주요 업체일 뿐만 아니라 효율적인 거래 경험과 다양한 투자 기회로도 잘 알려져 있으며, 끊임없이 변화하는 시장 환경에서 최첨단 거래 경험과 최고 수준의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 정확한 시장 통찰력과 신속한 대응 능력으로 잘 알려진 MEXC는 시장 역동성과 사용자의 요구를 즉각적으로 포착합니다. 토큰 상장 메커니즘은 효율적이고 유연하며, 다양한 토큰과 인상적인 상장 속도로 업계 선두 자리를 유지하고 있습니다. 또한 MEXC는 낮은 수수료와 높은 수익률로 대규모 사용자층을 끌어모으고 있습니다.





또한, MEXC는 플랫폼 개발을 주도하고 빠른 시장 변화에 대응하기 위해 기술 혁신에 지속적으로 집중하고 있습니다. 플랫폼은 사용자가 가장 빠른 속도로 거래를 완료하고 지연을 최소화하며 더 많은 수익 기회를 포착할 수 있도록 거래 엔진을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 해리스의 팀이 암호화폐 업계와 더 많이 교류하면서 MEXC는 잠재적인 정책 변화를 수용하기 위해 시장 전략을 적극적으로 조정하고 있습니다. 저희 플랫폼은 관련 정책을 면밀히 주시하고 그에 따라 투자 상품과 서비스를 조정할 것입니다.





요약하자면, 해리스의 암호화폐에 대한 입장은 여전히 유동적인 것으로 보입니다. 최근 암호화폐 커뮤니티와 소통하려는 노력에도 불구하고 그녀의 행동과 발언은 종종 모순적으로 보이며, 그녀의 입장이 모호해 보입니다. 그녀의 리더십이 암호화폐 시장에 진정으로 도움이 될지는 아직 미지수입니다. 선거가 진행됨에 따라 더 명확한 시그널이 나타날 수 있으므로 이 부분에 대한 그녀의 진전 상황을 주시하는 것이 현명할 것입니다. 어쨌든 해리스 팀이 암호화폐 산업에 관여하는 것은 의심할 여지없이 흥미로운 발전입니다. 이는 미국 정치에서 암호화폐의 중요성이 커지고 있음을 강조할 뿐만 아니라 향후 정책 결정의 복잡한 과정을 암시하는 것이기도 합니다. 시장 참여자이자 투자자로서 우리는 이러한 상황을 면밀히 모니터링하고 잠재적인 정책 변화가 가져올 수 있는 도전과 기회에 대처할 수 있도록 만반의 준비를 갖춰야 합니다. 2024년 대선이 다가옴에 따라 암호화폐가 정책 무대에서 어떻게 작용할지 면밀히 지켜봐야 할 것입니다.



